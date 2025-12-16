Ford E-Transit Custom: Έρχεται με μεγαλύτερη αυτονομία

Από την άνοιξη του 2024, το E-Transit Custom δίνει τη δυνατότητα τόσο στις μικρές όσο και στις μεσαίες επιχειρήσεις να μεταβούν στην ηλεκτρική κινητικότητα, επιτυγχάνοντας νέα επίπεδα παραγωγικότητας στις δραστηριότητές τους. Τώρα, η Ford Pro αναβαθμίζει το ηλεκτρικό της βαν στην κατηγορία ενός τόνου, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες με βελτιωμένη αυτονομία και ταχύτερους χρόνους φόρτισης.



Ποιες είναι οι βασικές βελτιώσεις στη μπαταρία του E-Transit Custom;

Η αναβαθμισμένη μπαταρία αυξάνει την ωφέλιμη χωρητικότητα για τα νέα E-Transit Custom από 64 kWh σε 71 kWh. Η βελτίωση αυτή αφορά οχήματα που κατασκευάζονται από τις αρχές του 2026.

Η μεγαλύτερη χωρητικότητα της μπαταρίας σημαίνει ότι το βαν μοντέλο μπορεί να διανύει πάνω από 10% περισσότερα χιλιόμετρα μεταξύ των επαναφορτίσεων – και συνολικά έως και 373 km χωρίς εκπομπές ρύπων.

Για τα E-Transit Custom που θα κατασκευάζονται από τις αρχές του 2026, η φόρτιση 10%-80% με χρήση ταχυφορτιστή DC με ισχύ 125 kW διαρκεί περίπου 29 λεπτά . Αυτό αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση 10 λεπτών σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο και μεταφράζεται σε δυνατότητα προσθήκης περίπου 111 km αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά – ιδανικό για γρήγορη φόρτιση κατά τη διάρκεια μιας πολυάσχολης εργάσιμης ημέρας.



Τι θα συμβεί με τα E-Transit Custom που ήδη κυκλοφορούν; Θα επωφεληθούν και οι τρέχοντες ιδιοκτήτες από τις βελτιώσεις;Ναι. Οι ασύρματες ενημερώσεις (OTA) αποτελούν βασική λειτουργία του οικοσυστήματος Ford Pro και, σε αυτή την περίπτωση, επιτρέπουν την αναβάθμιση της γρήγορης φόρτισης DC για τα E-Transit Custom 5 που ήδη κυκλοφορούν και χρησιμοποιούνται εντατικά στους δρόμους. Έτσι, ο χρόνος φόρτισης από 10% έως 80% για τη μπαταρία των 64 kWh (ωφέλιμη χωρητικότητα) θα μειωθεί κατά περίπου 14 λεπτά, φτάνοντας περίπου στα 25 λεπτά .



Τι γίνεται με το E-Tourneo Custom; Το όχημα πολλαπλών χρήσεων θα λάβει επίσης ενημερώσεις;

Ναι. Το E-Tourneo Custom χρησιμοποιεί τον ίδιο σύστημα κίνησης με το E-Transit Custom και τα οχήματα που θα κατασκευαστούν από τις αρχές του 2026 θα εξοπλίζονται επίσης με τη βελτιωμένη μπαταρία.Οι πελάτες που ήδη διαθέτουν ένα E-Tourneo Custom θα επωφεληθούν επίσης από τη μείωση του χρόνου γρήγορης φόρτισης DC μέσω ενημερώσεων OTA.