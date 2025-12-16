Κουραμπιέδες παραδοσιακοί - Η συνταγή του Λευτέρη από το MasterChef

Υπάρχουν γλυκά που δε χρειάζονται συστάσεις. Οι κουραμπιέδες είναι ένα από αυτά. Μια μπουκιά αρκεί για να ξυπνήσουν αναμνήσεις, γιορτινά τραπέζια, μυρωδιές βουτύρου και καβουρδισμένου αμυγδάλου. Τραγανοί απ’ έξω, αφράτοι μέσα, γενναιόδωρα πασπαλισμένοι με άχνη που λιώνει στο στόμα! Τους αγαπάμε γιατί είναι απλοί, παραδοσιακοί αλλά πάντα επίκαιροι, και γιατί κάθε σπίτι έχει τη δική του «σωστή» συνταγή.

Και κάπως έτσι, η αγάπη μας για τους κουραμπιέδες μάς οδήγησε… στην κουζίνα. Στην κουζίνα του Λευτέρη Πέτρου, πρώην παίκτη του MasterChef, ο οποίος μας υποδέχτηκε στο σπίτι του.

Ο νεαρός μάγειρας μοιράστηκε με το star.gr τη δική του συνταγή για κουραμπιέδες από την αρχή μέχρι το τέλος. Με καλή διάθεση, αρώματα βουτύρου και μικρά μυστικά που κάνουν τη διαφορά, ζυμώσαμε, ψήσαμε και πασπαλίσαμε άχνη, δημιουργώντας κουραμπιέδες όπως πρέπει να είναι.

Ακολουθεί η συνταγή που φτιάξαμε βήμα-βήμα.

Υλικά:

120γρ. αμύγδαλο φιλέ

300 γρ. φρέσκο βούτυρο

110γρ. άχνη ζάχαρη

20ml λιαστό

1 βανίλινη

1κγ μπέικιν πάουντερ

500 γρ. αλεύρι, γ.ο.χ.

10 ml ροδόνερο

Άχνη



Για το σιρόπι

325 νερό

500 ζάχαρη

100 γλυκόζη

1 φλούδα πορτοκάλι

1 κανελόξυλο

150 μέλι

Για τη ζύμη

75 νερό

210 ηλιέλαιο

90 χυμό πορτοκάλι

20 μέλι

80 άχνη

5 ξύσμα πορτοκάλι

5 σκόνη κανέλα

3 γαρύφαλλο

1165 αλεύρι μαλακό

35 σιμιγδάλι

100 πούδρα καρύδι



Βήματα εκτέλεσης:

Χτυπάμε στο μίξερ το βούτυρο με την άχνη ζάχαρη σε χαμηλή προς μέτρια ταχύτητα για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να αφρατέψουν πολύ. Κατά διαστήματα μαζεύουμε τα τοιχώματα με τη μαρίζ.

Παράλληλα, καβουρδίζουμε το φιλέ αμύγδαλο σε χαμηλή φωτιά, ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι να πάρει ελαφρύ χρώμα. Το αποσύρουμε και το αφήνουμε να κρυώσει.

Όταν το μείγμα βουτύρου γίνει αφράτο σαν μαρέγκα, προσθέτουμε το αλεύρι και το μπέικιν πάουντερ.

Ρίχνουμε τη βανίλια, το λιαστό κρασί και το ροδόνερο.

Ενσωματώνουμε αρχικά με μαρίζ και στη συνέχεια ζυμώνουμε απαλά με το χέρι.

Θρυμματίζουμε το καβουρδισμένο αμύγδαλο και το προσθέτουμε στο μείγμα, συνεχίζοντας το ελαφρύ ζύμωμα μέχρι να ομογενοποιηθεί.

Πλάθουμε τους κουραμπιέδες και τους τοποθετούμε σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα ιδανικά (ή αλουμινόχαρτο). Κάνουμε μια μικρή λακουβίτσα στο κέντρο κάθε κουραμπιέ.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να ψηθούν χωρίς να πάρουν έντονο χρώμα.

Μόλις βγουν από τον φούρνο, τους ψεκάζουμε ελαφρά με ροδόνερο.

Πασπαλίζουμε άφθονη άχνη ζάχαρη από πάνω και αφήνουμε να κρυώσουν.

Καλή απόλαυση!