Κουραμπιέδες παραδοσιακοί - Η συνταγή του Λευτέρη από το MasterChef

Πανεύκολοι και πεντανόστιμοι!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.12.25 , 16:54 Κυψέλη: «Eίχε μαχαίρι κάτω από το θρανίο της»
16.12.25 , 16:46 Η συγκινητική ιστορία με τα δίδυμα που έχασαν τον πατέρα τους
16.12.25 , 16:05 Ο τραγουδιστής για την ασέλγεια: «Είναι βαλτοί-Κάποιος άλλος τους οργάνωσε»
16.12.25 , 16:01 Συγγενείς θυμάτων Τεμπών για Καρυστιανού: «Δεν μας αφορά η πολιτική»
16.12.25 , 15:58 Εξαφάνιση Κρήτη: Κραυγή αγωνίας από τη μητέρα του 33χρονου γιατρού
16.12.25 , 15:56 Φάρμα: Ο μεγάλος τελικός απόψε στις 21.00 στο Star!
16.12.25 , 15:48 Νέο στεγαστικό: Νέο επίδομα ενοικίου & πρόγραμμα ανακαινίσεων
16.12.25 , 15:38 Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Όσα είπε η σύζυγός του, Μαίρη, μετά τον θάνατό του
16.12.25 , 15:26 Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δίνουμε τη μάχη με την παλιά Ελλάδα
16.12.25 , 15:09 Κουραμπιέδες παραδοσιακοί - Η συνταγή του Λευτέρη από το MasterChef
16.12.25 , 15:05 Στην αντεπίθεση ο Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η σπόντα για την Τούνη στο TikTok
16.12.25 , 14:48 Ρομπ Ράινερ: Οι 5 καλύτερες ταινίες του σκηνοθέτη που δολοφονήθηκε
16.12.25 , 14:46 Αλλαγή στα κληρονομικά: Αποκτούν δικαιώματα και οι σύντροφοι εκτός γάμου
16.12.25 , 14:19 Ναταλία Καποδίστρια: Ηθοποιός η τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια
16.12.25 , 14:12 Άντζελα Γκερέκου: «Είμαι φανατική του Καποδίστρια ως προσωπικότητα»
Ανθή Βούλγαρη - Αποχώρησε εκτάκτως από την εκπομπή: «Δε σας βλέπω καλά»
Καινούργιου: Με τον σύντροφό της στη Βουκουρεστίου- Η στιλάτη εμφάνιση της
Γιάννης Βούρος: Οι σπουδές, οι γάμοι, τα διαζύγια και τα παιδιά
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Συνατσάκη για Μουτσινά: Βρεθήκαμε μαζί στη διαδρομή για να αποκτήσει παιδί
Ο τραγουδιστής για την ασέλγεια: «Είναι βαλτοί-Κάποιος άλλος τους οργάνωσε»
Γιώργος Καπουτζίδης για Έλενα Παπαρίζου: «Οι γιατροί μας καθησυχάζουν»
«Ο γνωστός τραγουδιστής τον παρενόχλησε με πρόθεση τη σεξουαλική συνεύρεση»
Ο καιρός των Χριστουγέννων και η πρόγνωση για χιόνια στο τέλος του χρόνου
Αλλαγή στα κληρονομικά: Αποκτούν δικαιώματα και οι σύντροφοι εκτός γάμου
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Συνταγή Για Γιορτινό Αρνί Γκιούλμπασι,
O Hλίας Παναγιώτου έδωσε την απόλυτη γιορτινή συνταγή
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Συνταγες
Κουραμπιέδες παραδοσιακοί - Η συνταγή του Λευτέρη από το MasterChef
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Υπάρχουν γλυκά που δε χρειάζονται συστάσεις. Οι κουραμπιέδες είναι ένα από αυτά. Μια μπουκιά αρκεί για να ξυπνήσουν αναμνήσεις, γιορτινά τραπέζια, μυρωδιές βουτύρου και καβουρδισμένου αμυγδάλου. Τραγανοί απ’ έξω, αφράτοι μέσα, γενναιόδωρα πασπαλισμένοι με άχνη που λιώνει στο στόμα! Τους αγαπάμε γιατί είναι απλοί, παραδοσιακοί αλλά πάντα επίκαιροι, και γιατί κάθε σπίτι έχει τη δική του «σωστή» συνταγή.

Λευτέρης Πέτρου: Η πιτσαρία του πατέρα του και το fine dining εστιατόριο

Και κάπως έτσι, η αγάπη μας για τους κουραμπιέδες μάς οδήγησε… στην κουζίνα. Στην κουζίνα του Λευτέρη Πέτρου, πρώην παίκτη του MasterChef, ο οποίος μας υποδέχτηκε στο σπίτι του.

κουραμπιέδες

Ο νεαρός μάγειρας μοιράστηκε με το star.gr τη δική του συνταγή για κουραμπιέδες από την αρχή μέχρι το τέλος. Με καλή διάθεση, αρώματα βουτύρου και μικρά μυστικά που κάνουν τη διαφορά, ζυμώσαμε, ψήσαμε και πασπαλίσαμε άχνη, δημιουργώντας κουραμπιέδες όπως πρέπει να είναι.

Ακολουθεί η συνταγή που φτιάξαμε βήμα-βήμα.

λευτερης μαστερσεφ κουραμπιεδες

Υλικά: 

  • 120γρ. αμύγδαλο φιλέ 
  • 300 γρ. φρέσκο βούτυρο
  • 110γρ. άχνη ζάχαρη 
  • 20ml λιαστό 
  • 1 βανίλινη 
  • 1κγ μπέικιν πάουντερ 
  • 500 γρ. αλεύρι, γ.ο.χ.
  • 10 ml ροδόνερο 
  • Άχνη


Για το σιρόπι 

  • 325 νερό 
  • 500 ζάχαρη 
  • 100 γλυκόζη 
  • 1 φλούδα πορτοκάλι 
  • 1 κανελόξυλο 
  • 150 μέλι 

Για τη ζύμη 

  • 75 νερό 
  • 210 ηλιέλαιο
  • 90 χυμό πορτοκάλι 
  • 20 μέλι 
  • 80 άχνη 
  • 5 ξύσμα πορτοκάλι 
  • 5 σκόνη κανέλα 
  • 3 γαρύφαλλο 
  • 1165 αλεύρι μαλακό 
  • 35 σιμιγδάλι 
  • 100 πούδρα καρύδι
     

Βήματα εκτέλεσης:

  • Χτυπάμε στο μίξερ το βούτυρο με την άχνη ζάχαρη σε χαμηλή προς μέτρια ταχύτητα για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να αφρατέψουν πολύ. Κατά διαστήματα μαζεύουμε τα τοιχώματα με τη μαρίζ.
  • Παράλληλα, καβουρδίζουμε το φιλέ αμύγδαλο σε χαμηλή φωτιά, ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι να πάρει ελαφρύ χρώμα. Το αποσύρουμε και το αφήνουμε να κρυώσει.
  • Όταν το μείγμα βουτύρου γίνει αφράτο σαν μαρέγκα, προσθέτουμε το αλεύρι και το μπέικιν πάουντερ.
  • Ρίχνουμε τη βανίλια, το λιαστό κρασί και το ροδόνερο.
  • Ενσωματώνουμε αρχικά με μαρίζ και στη συνέχεια ζυμώνουμε απαλά με το χέρι.
  • Θρυμματίζουμε το καβουρδισμένο αμύγδαλο και το προσθέτουμε στο μείγμα, συνεχίζοντας το ελαφρύ ζύμωμα μέχρι να ομογενοποιηθεί.
  • Πλάθουμε τους κουραμπιέδες και τους τοποθετούμε σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα ιδανικά (ή αλουμινόχαρτο). Κάνουμε μια μικρή λακουβίτσα στο κέντρο κάθε κουραμπιέ.
  • Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να ψηθούν χωρίς να πάρουν έντονο χρώμα.
  • Μόλις βγουν από τον φούρνο, τους ψεκάζουμε ελαφρά με ροδόνερο.
  • Πασπαλίζουμε άφθονη άχνη ζάχαρη από πάνω και αφήνουμε να κρυώσουν.

Καλή απόλαυση!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ MASTERCHEFS
 |
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥ
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
 |
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ STAR.GR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top