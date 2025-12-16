Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία

Τέσσερις συλλήψεις και τσουχτερά πρόστιμα σε καφετέριες

Συλλήψεις Και Βαριά Πρόστιμα Για Την Τηλεοπτική Πειρατεία
  • Τέσσερις συλλήψεις και τσουχτερά πρόστιμα σε καφετέριες σε Αιτωλικό Μεσολογγίου και Θεσσαλονίκη για παράνομη θέαση τηλεοπτικού περιεχομένου
  • Οι συλληφθέντες εκτός από τις ποινικές κυρώσεις καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη με πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν τα 6.000 ευρώ!
  • Οι περιπτώσεις σε Αιτωλικό Μεσολογγίου και Θεσσαλονίκη στέλνουν μήνυμα ότι η μάχη κατά της πειρατείας μπαίνει σε νέα φάση, με αυστηρές συνέπειες για όσους επιλέγουν να αγνοούν το νόμο.
  • Καθοριστικός ο ρόλος από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ενώ συνεχώς πραγματοποιούνται συντονισμένοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις και τελικούς χρήστες

Σφίγγει ο κλοιός για τους τηλεοπτικούς πειρατές ολοένα και περισσότερο! Σε δύο ξεχωριστές συντονισμένες αστυνομικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 14/12/2025 και 15/12/2025, σε Αιτωλικό Μεσολογγίου και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, εντοπίστηκαν συνολικά τέσσερα άτομα στο πλαίσιο ελέγχων για παράνομη προβολή τηλεοπτικού περιεχομένου. Οι έλεγχοι έγιναν ύστερα από καταγγελίες και αξιοποίηση ψηφιακών δεδομένων, στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου νόμου κατά της τηλεοπτικής πειρατείας. Οι αστυνομικές επιχειρήσεις φαίνεται να έγιναν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος και από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου. Οι συλληφθέντες, άνευ σχετικής άδειας των νόμιμων συνδρομητικών πλατφορμών, φέρονται να είχαν θέσει σε λειτουργία συσκευές πρόσβασης σε συνδρομητικό τηλεοπτικό περιεχόμενο σε χώρους καφετεριών όπου βρίσκονταν θεατές, και τώρα εκτός από τις ποινικές κυρώσεις καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη με πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν τα 6.000 ευρώ.

Το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο προβλέπει πλέον διοικητικά πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως και 3.000 € (ανά παράβαση) για παράνομη δημόσια προβολή περιεχομένου, ενώ οι τελικοί χρήστες που παρακολουθούν παράνομα τηλεοπτικά προγράμματα δεν εξαιρούνται από κυρώσεις ακόμα και σε ιδιωτικό περιβάλλον. Επιπλέον, οι παραβάτες αντιμετωπίζουν ποινικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της αυτόφωρης διαδικασίας και ποινές φυλάκισης.

Τι προβλέπει ο νόμος

  • Διοικητικό πρόστιμο μέχρι 1.500 € για ιδιωτική χρήση παράνομου περιεχομένου.
  • Διοικητικό πρόστιμο μέχρι 3.000 € για δημόσια προβολή (π.χ. καφέ-μπαρ, χώροι αναψυχής).
  • Ποινικές κυρώσεις με αυτόφωρη διαδικασία, ενώ παράλληλα προβλέπεται ποινή φυλακίσεως έως 1 έτος και χρηματική ποινή 2.900 ευρώ.

Οι αρχές τονίζουν πως η εποχή της «ανώδυνης» πειρατείας τελειώνει. Χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία ψηφιακής ταυτοποίησης, μπορούν να εντοπίζουν γρήγορα ακόμη και τον τελικό χρήστη που καταναλώνει παράνομο και πειρατικό περιεχόμενο, κάνοντας σαφές ότι οι έλεγχοι δεν περιορίζονται πλέον μόνο στους οργανωμένους «πειρατικούς» διανομείς αλλά επεκτείνονται σε όλους τους εμπλεκόμενους αποδέκτες-χρήστες.

Αυτές οι περιπτώσεις σε Αιτωλικό Μεσολογγίου και Θεσσαλονίκη στέλνουν μήνυμα ότι η μάχη κατά της πειρατείας μπαίνει σε νέα φάση, με αυστηρές συνέπειες για όσους επιλέγουν να αγνοούν το νόμο.

Συντονισμένοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις και σε τελικούς χρήστες

Αξίζει να τονιστεί ότι για πρώτη φορά περιγράφεται συντονισμός πολλών υπηρεσιών (Αστυνομία, ΑΑΔΕ, ΣΔΟΕ, ΔΙΜΕΑ κ.ά.) για σαρωτικούς ελέγχους τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε τελικούς χρήστες.

Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος η οποία κάνει πραγματικά κρίσιμη δουλειά ακριβώς επειδή η πειρατική τηλεόραση δεν είναι «μια πατέντα για να βλέπουμε φθηνά», αλλά οργανωμένο ψηφιακό έγκλημα με τεράστια, παράνομα κέρδη εκατομμυρίων. Οι πειρατές/παράνομοι διανεμητές στήνουν δίκτυα, πουλάνε “συνδρομές” μαζικά και μαζεύουν χρήμα αφορολόγητο. Εκεί έρχεται η αξία της υπηρεσίας: με τεχνική επάρκεια, στοχευμένες έρευνες και επιχειρησιακή συνέπεια ακολουθεί το ψηφιακό ίχνος του χρήματος και του σήματος, χαρτογραφεί υποδομές, ταυτοποιεί εμπλεκόμενους και χτυπά τη «μηχανή» που παράγει αυτά τα εκατομμύρια.

