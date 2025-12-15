Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Οι γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή και την καρδιά του

Η οικογένεια στην καρδιά του αείμνηστου ηθοποιού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.12.25 , 22:20 Το αντίο καλλιτεχνών στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Δεν αντέχω να σε αποχαιρετήσω
15.12.25 , 21:50 Φάρμα: Αυτός είναι ο πρώτος φιναλίστ του μεγάλου τελικού!
15.12.25 , 21:42 24ωρη Πανελλαδική Απεργία στο Δημόσιο 16/12 - Κανονικά θα κινηθούν τα ΜΜΜ
15.12.25 , 21:35 Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Οι γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή και την καρδιά του
15.12.25 , 21:18 Σμαραγδής για τη σύζυγό του: «Η απώλειά της με βύθισε στην κατάθλιψη»
15.12.25 , 21:17 Στον «χορό» των κινητοποιήσεων και οι ιδιοκτήτες φορτηγών από την Κυριακή
15.12.25 , 21:15 Φάρμα: Τι περιέχει η δοκιμασία ανάδειξης του πρώτου φιναλίστ;
15.12.25 , 20:38 Λευκάδα: Καρέ καρέ η επιχείρηση διάσωσης 2χρονου από φρεάτιο τριών μέτρων
15.12.25 , 20:09 Συνεδριάζουν τα μπλόκα όλης της χώρας - «Ασαφείς οι δηλώσεις Τσιάρα»
15.12.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Η Αλεξάνδρα «βραχυκύκλωσε» στα Μαθηματικά
15.12.25 , 19:33 BMW Group Hellas: Στηρίζει τα άτομα με άνοια
15.12.25 , 19:25 Η κλιματική αλλαγή σε πρώτο πλάνο: Οι πιο «επιδραστικές» εικόνες του AP
15.12.25 , 19:05 Cash or Trash: Το αντικείμενο του Ρωμανού δίχασε τους αγοραστές
15.12.25 , 18:39 Άρης Μουγκοπέτρος μετά το σοκαριστικό τροχαίο – «Ο τροχός γυρίζει»
15.12.25 , 18:34 Ο Βασίλης έφερε στο Cash or Trash την πιο ακριβή κούκλα Barbie
Γιώργος Καπουτζίδης για Έλενα Παπαρίζου: «Οι γιατροί μας καθησυχάζουν»
24ωρη Πανελλαδική Απεργία στο Δημόσιο 16/12 - Κανονικά θα κινηθούν τα ΜΜΜ
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Ο Βασίλης έφερε στο Cash or Trash την πιο ακριβή κούκλα Barbie
Γιάννης Βούρος: Οι σπουδές, οι γάμοι, τα διαζύγια και τα παιδιά
Αρνείται την ασέλγεια ο πασίγνωστος τραγουδιστής - Τι ισχυρίζεται
«Ο γνωστός τραγουδιστής τον παρενόχλησε με πρόθεση τη σεξουαλική συνεύρεση»
Έλενα Ασημακοπούλου–Μπρούνο Τσιρίλο:Μαζί στο πάρτι γενεθλίων της κόρης τους
Έλενα Παπαρίζου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο και το «ευχαριστώ»
Παναθηναϊκός: Διακοπή συμβολαίων σε 3 παίκτες ζήτησε η διοίκηση!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο αγαπημένος ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, μετά από χρόνια μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηθοποιός νοσηλευόταν στο ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι», όπου κατέληξε στις 3:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου.

Έφυγε από τη ζωή ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ σε ηλικία 73 ετών

Η απώλεια του Εσκενάζυ αφήνει ένα μεγάλο κενό στον ελληνικό καλλιτεχνικό χώρο, όπου είχε καθιερωθεί για την αφοσίωση και το ταλέντο του στο θέατρο και την τηλεόραση. Οι ερμηνείες του, η φυσική του παρουσία και η αμεσότητά του με το κοινό τον έκαναν αγαπητό σε πολλές γενιές θεατών.

Μια πορεία γεμάτη θέατρο και τηλεόραση

Η καριέρα του Αλμπέρτο Εσκενάζυ εκτείνεται σε δεκαετίες, με σημαντικές συμμετοχές σε θεατρικές παραγωγές αλλά και τηλεοπτικές σειρές που άφησαν εποχή. Παράλληλα, ο ηθοποιός δεν δίσταζε να μιλά ανοιχτά για τη ζωή του, δείχνοντας πόσο σημαντική ήταν για εκείνον η οικογένεια και οι προσωπικές σχέσεις του.

Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Η τελευταία του δημόσια εμφάνιση

Η μεγάλη αδυναμία στην κόρη του, Σάρα Εσκενάζυ

Η μεγάλη αδυναμία στην κόρη του, Σάρα Εσκενάζυ

Η αφοσίωση του Αλμπέρτο Εσκενάζυ στην υποκριτική τέχνη συνδυαζόταν με την αγάπη του για την οικογένεια, η οποία αποτελούσε για εκείνον σημείο αναφοράς και έμπνευσης. Σε πολλές συνεντεύξεις του είχε μιλήσει για τη γυναίκα και τα παιδιά του με τρυφερότητα και συγκίνηση.

Η γνωριμία με τη Μαίρη και η οικογένεια που δημιούργησαν

Η γνωριμία του με τη σύζυγό του, Μαίρη, χρονολογείται από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του, όταν πρωταγωνιστούσε στη σειρά «Το Φως του Αυγερινού». Οι δυο τους συναντήθηκαν τυχαία σε φροντιστήριο αγγλικών και η γνωριμία αυτή εξελίχθηκε σε μια βαθιά και σταθερή σχέση ζωής.

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ με την κόρη του Σάρα και τη σύζυγό του, Μαίρη

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ με την κόρη του Σάρα και τη σύζυγό του, Μαίρη

Από τον γάμο τους γεννήθηκαν δύο παιδιά: ο Λέων και η Σάρα. Ο Λέων επέλεξε να κινηθεί πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, εστιάζοντας στην ηχοληψία και τον φωτισμό, ενώ η Σάρα ακολούθησε τα καλλιτεχνικά βήματα του πατέρα της, σπουδάζοντας υποκριτική και συμμετέχοντας σε θεατρικές και τηλεοπτικές παραγωγές.

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ αγκαλιά με τα παιδιά του, Σάρα και Λέων

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ αγκαλιά με τα παιδιά του, Σάρα και Λέων

Η Σάρα και η δημόσια παρουσία της οικογένειας

Η Σάρα έγινε ευρύτερα γνωστή στο ελληνικό κοινό μέσω της συμμετοχής της στο Survivor, μια εμπειρία που ο πατέρας της παρακολουθούσε με υπερηφάνεια. Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ είχε μιλήσει ανοιχτά για την αγωνία, την περηφάνεια και την αγάπη που αισθανόταν για την κόρη του, αποδεικνύοντας πόσο κεντρική θέση κατείχε η οικογένεια στη ζωή του.

Είχε πάντα στο πλευρό του τις γυναίκες της ζωής του

Είχε πάντα στο πλευρό του τις γυναίκες της ζωής του

Σε συνέντευξή του είχε δηλώσει με συγκίνηση: «Έχασα τον ωραιότερο τίτλο της ζωής μου, αυτόν του “μπαμπά της Σάρας”. Ήταν ο πιο πολύτιμος για μένα». Η τρυφερή τους σχέση είχε γίνει ακόμα πιο εμφανής όταν τον Απρίλιο του 2024 εμφανίστηκαν μαζί στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον».

Μια ζωή γεμάτη αγάπη, τέχνη και συγκινήσεις

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ άφησε πίσω του όχι μόνο ένα σημαντικό καλλιτεχνικό έργο αλλά και μια οικογένεια που τον αγαπούσε βαθιά. Η προσήλωσή του στα προσωπικά του πρόσωπα και η αφοσίωσή του στο θέατρο και την τηλεόραση αποτελούν παρακαταθήκη για όσους τον γνώρισαν και τον θαύμασαν.

Θλίψη για τον θάνατο του αγαπημένου ηθοποιού

Οι συνάδελφοί του, οι φίλοι του και το κοινό θα θυμούνται τον Εσκενάζυ για την ειλικρίνεια, τη ζεστασιά και τη δύναμη της προσωπικότητάς του, αλλά και για τον τρόπο που ζούσε κάθε στιγμή με πάθος και αφοσίωση στην οικογένεια και την τέχνη.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΜΠΕΡΤΟ ΕΣΚΕΝΑΖΥ
 |
ΣΑΡΑ ΕΣΚΕΝΑΖΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top