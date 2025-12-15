Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Οι γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή και την καρδιά του

Ο αγαπημένος ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, μετά από χρόνια μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηθοποιός νοσηλευόταν στο ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι», όπου κατέληξε στις 3:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου.

Η απώλεια του Εσκενάζυ αφήνει ένα μεγάλο κενό στον ελληνικό καλλιτεχνικό χώρο, όπου είχε καθιερωθεί για την αφοσίωση και το ταλέντο του στο θέατρο και την τηλεόραση. Οι ερμηνείες του, η φυσική του παρουσία και η αμεσότητά του με το κοινό τον έκαναν αγαπητό σε πολλές γενιές θεατών.

Μια πορεία γεμάτη θέατρο και τηλεόραση

Η καριέρα του Αλμπέρτο Εσκενάζυ εκτείνεται σε δεκαετίες, με σημαντικές συμμετοχές σε θεατρικές παραγωγές αλλά και τηλεοπτικές σειρές που άφησαν εποχή. Παράλληλα, ο ηθοποιός δεν δίσταζε να μιλά ανοιχτά για τη ζωή του, δείχνοντας πόσο σημαντική ήταν για εκείνον η οικογένεια και οι προσωπικές σχέσεις του.

Η μεγάλη αδυναμία στην κόρη του, Σάρα Εσκενάζυ

Η αφοσίωση του Αλμπέρτο Εσκενάζυ στην υποκριτική τέχνη συνδυαζόταν με την αγάπη του για την οικογένεια, η οποία αποτελούσε για εκείνον σημείο αναφοράς και έμπνευσης. Σε πολλές συνεντεύξεις του είχε μιλήσει για τη γυναίκα και τα παιδιά του με τρυφερότητα και συγκίνηση.

Η γνωριμία με τη Μαίρη και η οικογένεια που δημιούργησαν

Η γνωριμία του με τη σύζυγό του, Μαίρη, χρονολογείται από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του, όταν πρωταγωνιστούσε στη σειρά «Το Φως του Αυγερινού». Οι δυο τους συναντήθηκαν τυχαία σε φροντιστήριο αγγλικών και η γνωριμία αυτή εξελίχθηκε σε μια βαθιά και σταθερή σχέση ζωής.

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ με την κόρη του Σάρα και τη σύζυγό του, Μαίρη

Από τον γάμο τους γεννήθηκαν δύο παιδιά: ο Λέων και η Σάρα. Ο Λέων επέλεξε να κινηθεί πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, εστιάζοντας στην ηχοληψία και τον φωτισμό, ενώ η Σάρα ακολούθησε τα καλλιτεχνικά βήματα του πατέρα της, σπουδάζοντας υποκριτική και συμμετέχοντας σε θεατρικές και τηλεοπτικές παραγωγές.

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ αγκαλιά με τα παιδιά του, Σάρα και Λέων

Η Σάρα και η δημόσια παρουσία της οικογένειας

Η Σάρα έγινε ευρύτερα γνωστή στο ελληνικό κοινό μέσω της συμμετοχής της στο Survivor, μια εμπειρία που ο πατέρας της παρακολουθούσε με υπερηφάνεια. Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ είχε μιλήσει ανοιχτά για την αγωνία, την περηφάνεια και την αγάπη που αισθανόταν για την κόρη του, αποδεικνύοντας πόσο κεντρική θέση κατείχε η οικογένεια στη ζωή του.

Είχε πάντα στο πλευρό του τις γυναίκες της ζωής του

Σε συνέντευξή του είχε δηλώσει με συγκίνηση: «Έχασα τον ωραιότερο τίτλο της ζωής μου, αυτόν του “μπαμπά της Σάρας”. Ήταν ο πιο πολύτιμος για μένα». Η τρυφερή τους σχέση είχε γίνει ακόμα πιο εμφανής όταν τον Απρίλιο του 2024 εμφανίστηκαν μαζί στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον».

Μια ζωή γεμάτη αγάπη, τέχνη και συγκινήσεις

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ άφησε πίσω του όχι μόνο ένα σημαντικό καλλιτεχνικό έργο αλλά και μια οικογένεια που τον αγαπούσε βαθιά. Η προσήλωσή του στα προσωπικά του πρόσωπα και η αφοσίωσή του στο θέατρο και την τηλεόραση αποτελούν παρακαταθήκη για όσους τον γνώρισαν και τον θαύμασαν.

Οι συνάδελφοί του, οι φίλοι του και το κοινό θα θυμούνται τον Εσκενάζυ για την ειλικρίνεια, τη ζεστασιά και τη δύναμη της προσωπικότητάς του, αλλά και για τον τρόπο που ζούσε κάθε στιγμή με πάθος και αφοσίωση στην οικογένεια και την τέχνη.