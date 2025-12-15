Πέθανε ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ σε ηλικία 73 ετών

Έδινε μάχη με τον καρκίνο

Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή ο Αλμπέρτο Εσκενάζυέπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλευόταν στο Ογκολογικό Νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι», όπου κατέληξε στις 3:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου.

Πέθανε ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ σε ηλικία 73 ετών / NDP Photo Agency

 Πέθανε ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ σε ηλικία 73 ετών / NDP Photo Agency

Ποιος ήταν ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ υπήρξε πολυσχιδής προσωπικότητα του ελληνικού πολιτισμού, με πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, ενώ δραστηριοποιήθηκε επίσης ως σεναριογράφος, εκδότης και θεατρικός επιχειρηματίας.

Από οικογένεια εβραϊκής καταγωγής, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, από την οποία αποφοίτησε το 1976. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του σε τηλεοπτικές σειρές, κυρίως τη δεκαετία του 1980, ενώ είχε έντονη παρουσία και στο θέατρο -με παραστάσεις ακόμη και στο Ηρώδειο- καθώς και στον κινηματογράφο και τις βιντεοταινίες. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η παραγωγή του 1988 «Ο δρόμος προς τη δόξα – το αστέρι».

Από νεαρή ηλικία συνεργάστηκε επαγγελματικά με τον Κώστα Καζάκο και την Τζένη Καρέζη. Σημαντικοί σταθμοί της καριέρας του ήταν οι συμμετοχές του στη δραματική σειρά «Ο συμβολαιογράφος», βασισμένη στο έργο του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή, και στο «Φως του Αυγερινού», όπου συμπρωταγωνίστησε με την Κοραλία Καράντη. Επίσης, είχε δανείσει τη φωνή του σε μεταγλωττίσεις κινουμένων σχεδίων.

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ με την κόρη του, Σάρα Εσκενάζυ /NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ με την κόρη του, Σάρα Εσκενάζυ /NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας

Στην προσωπική του ζωή, από τον γάμο του με τη Μαίρη απέκτησε δύο παιδιά, τον Λέοντα (1983) και τη Σάρα (1987), που έγινε γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο τηλεοπτικό reality show Survivor το 2017.

Από το 2001 έως το 2011 δημιούργησε και διατήρησε τη δική του θεατρική στέγη και σχολήΣτις ευρωεκλογές του 2024 συμμετείχε ως υποψήφιος με το κόμμα «Κόσμος».

ΑΛΜΠΕΡΤΟ ΕΣΚΕΝΑΖΥ
