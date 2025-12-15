Εκτός ελέγχου σχολείο στη Γλυφάδα: Εμπρησμοί & βανδαλισμοί σε αίθουσες

Αδιανόητες εικόνες εκτυλίχθηκαν μέσα σε σχολείο της Γλυφάδας. Συγκεκριμένη ομάδα μαθητών βάζει φωτιά σε αίθουσες, πετά θρανία από τις σκάλες και προχωρά σε βανδαλισμούς του κτηρίου. Απραγία από τη διεύθυνση καταγγέλλουν οι γονείς, για κατάσταση χάους μιλούν οι μαθητές. Το Star και ο Βαγγέλης Γκούμας εξασφάλισαν βίντεο ντοκουμέντο.

Βάζουν φωτιά στις αίθουσες του σχολείου και γελώντας - προσπαθούν να σβήσουν τις φλόγες. Κάνουν... πλάκα καταστρέφοντας θρανία, τουαλέτες και ότι βρουν.

Γλυφάδα: «Μέσα σε 3 μέρες έχουν βάλει 7 πυρκαγιές στο σχολείο»

«Μέσα σε 3 μέρες 7 εστίες πυρκαγιάς , έχουμε θρανία που φεύγουν από ορόφους και παίρνουν σκάλες και όποιον βρεθεί», λέει γονέας παιδιού απ' το σχολείο.

«Πέταξαν ένα θρανίο από τη δεύτερη σκάλα και η κοπέλα ανέβαινε και της ήρθε το θρανίο στο χέρι. Η πλάκα εχει φθάσει σε σημείο επικινδυνότητας», προσθέτει μαθήτρια.

Από τα παράθυρα του σχολείου - όταν δεν εκσφενδονίζονται γλάστρες - βγαίνουν καπνοί από τους εμπρησμούς. Πέφτουν μέχρι και πυροτεχνήματα.

«Είχαμε βγει για διάλειμμα και ακούστηκαν πυροτεχνήματα, σφυρίχτρες, ανεβήκαμε πάνω για μάθημα μας ειδοποίησαν να μείνουμε κάτω γιατί μύριζε. Εγώ ανέβηκα πάνω υπήρχε πολύ καπνός, δε μπορούσα να αναπνεύσω, είχα τάσεις για εμετό».

Εμπρησμοί και βανδαλισμοί σε σχολείο της Γλυφάδας: «Τρεις παρέες προκαλούν χάος»

«Στο σχολείο γενικά επικρατεί ένα χάος. Είναι 3 παρέες που δημιουργούν φασαρία», λέει μαθητής.

Οι μπογιές στα παράθυρα είναι... πταίσματα, ενώ η εικόνα αυτή με αυτοσχέδιο τασάκι στο προαύλιο προβληματίζει.

Τρείς παρέες έχουν διαλύσει το ΕΠΑΛ. Δεν προκαλούν μόνο βανδαλισμούς, παρεμποδίζουν και το μάθημα. Προφανώς έχουν ξεχάσει ότι κάποιοι συνομήλικοι τους πηγαίνουν στο σχολείο για να μορφωθούν κι όχι για να καταστρέψουν.

Κανείς, όμως, δε γνωρίζει αν οι μαθητές που δημιουργούν αυτές τις φασαρίες είναι μαθητές τους σχολείου ή εξωσχολικοί. Άλλωστε υπάρχει αυτή εδώ η τρύπα όπου ο καθένας μπορεί να περάσει με ιδιαίτερη ευκολία.

Εμπρησμοί και βανδαλισμοί σε σχολείο της Γλυφάδας: Η διεύθυνση είναι «θεατής» καταγγέλλουν γονείς και μαθητές

Μια κατάσταση άναρχη με τη διεύθυνση... θεατής, όπως καταγγέλλουν γονείς και μαθητές.

«Η διευθύντρια δεν κάνει κάτι γι' αυτό, να βρει να τιμωρήσει τα παιδιά απλά το αφήνει, της είχε ζητηθεί να αποβληθούν, γύρισε και είπε αυτό το μέτρο της αποβολής δεν είναι παιδαγωγικό», τόνισε η Γιάννα Κόλλια, πρόεδρος Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.

Το ερώτημα είναι στις δικές τους περιουσίες συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο; Καίνε τα κινητά τους; Τα ρούχα τους ή τα δωμάτιό τους;