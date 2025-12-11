Ερμιόνη: 30 κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε Γυμνάσιο – Κλειστό το σχολείο

Τι λένε οι υγειονομικές αρχές - Ενημερώθηκε ο ΕΟΔΥ

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΚΗΣ ΣΑΓΙΑΣ
Κλειστό το Γυμνάσιο Ερμιονίδας λόγω αυξημένων κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας / ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός σήμανε στην Ερμιόνη, καθώς τουλάχιστον τριάντα μαθητές Γυμνασίου εμφάνισαν ξαφνικά συμπτώματα γαστρεντερίτιδας μέσα σε λίγες ώρες. Η μαζική εκδήλωση περιστατικών οδήγησε τις τοπικές αρχές στο άμεσο, προληπτικό κλείσιμο του σχολείου σήμερα, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η μετάδοση. Όπως έγινε γνωστό, εάν μέχρι αύριο συνεχιστεί η εμφάνιση νέων περιστατικών, το σχολείο θα παραμείνει κλειστό και την Παρασκευή.

Για την κατάσταση μίλησε στην εκπομπή «Συνδέσεις» του Ertnews ο δήμαρχος Ερμιόνης, Γιάννης Γεωργόπουλος, ο οποίος διαβεβαίωσε πως η υγεία των μαθητών δεν προκαλεί ανησυχία. Όπως σημείωσε, όσα παιδιά χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο το έκαναν αποκλειστικά για προληπτικούς λόγους, κυρίως για την αντιμετώπιση της αφυδάτωσης και την παρακολούθηση των συμπτωμάτων τους. Ο ίδιος εμφανίστηκε καθησυχαστικός, υπογραμμίζοντας ότι τα περισσότερα περιστατικά αντιμετωπίζονται με ήπια συμπτωματική αγωγή στο σπίτι.

Δημοτικός υπάλληλος καταδικάστηκε για μαζική δηλητηρίαση κατοίκων

Οι υγειονομικές αρχές της περιοχής εκτιμούν ότι πρόκειται για ιογενή γαστρεντερίτιδα, γεγονός που εξηγεί και την τόσο ταχεία εξάπλωση μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Ο δήμαρχος, σχολιάζοντας τα πιθανά αίτια, διευκρίνισε ότι η πρόσφατη σχολική εκδρομή δεν συνδέεται με την εμφάνιση της έξαρσης. Όπως ανέφερε, ορισμένοι μαθητές είχαν ήδη εμφανίσει συμπτώματα πριν από την αναχώρηση, με αποτέλεσμα να μην συμμετάσχουν, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι η πηγή της διασποράς εντοπίζεται εντός της κοινότητας και όχι σε εξωσχολική δραστηριότητα.

Την ίδια ώρα, το Κέντρο Υγείας Κρανιδίου έχει ήδη ενημερώσει τον ΕΟΔΥ, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα τους προβλεπόμενους ελέγχους στο σχολείο και στον ευρύτερο χώρο. Τα συνεργεία του οργανισμού θα εξετάσουν πιθανά σημεία μετάδοσης, ενώ προτεραιότητα αποτελεί η ιχνηλάτηση και η απολύμανση των χώρων, ώστε να διασφαλιστεί ότι το σχολείο θα μπορέσει να λειτουργήσει με ασφάλεια τις επόμενες ημέρες.

Μαγνησία: Λύθηκε το μυστήριο με το βακτήριο της σαλμονέλας στο νερό

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις, ωστόσο οι αρμόδιοι φορείς θεωρούν ότι η κατάσταση είναι ελεγχόμενη και πως με τα απαραίτητα μέτρα η έξαρση θα υποχωρήσει άμεσα.

