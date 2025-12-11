Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 11 Δεκεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 11 Δεκεμβρίου
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Μαρτύρων Αειθαλά και Ακεψεή.

Οι Άγιοι Αειθαλάς και Ακεψεής είναι Πέρσες μάρτυρες της Ορθόδοξης Εκκλησίας, καταγόμενοι από τα Άρβηλα (σημερινό Ιρακινό Κουρδιστάν), που μαρτύρησαν δι' αποκεφαλισμού για την πίστη τους στον Χριστό, με τον Αειθαλά να ήταν πρώην ειδωλολάτρης ιερέας, ενώ ο Ακεψεής διάκονος, και τιμώνται στις 11 Δεκεμβρίου.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Δε γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:31 και θα δύσει στις 18:05. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 35 λεπτά.

Σελήνη 21.7 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Βουνού

Η 11η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε το 2003 από τα Ηνωμένα Έθνη ως Διεθνής Ημέρα Βουνού για να αναδείξει τον ζωτικό ρόλο που παίζει το βουνό στη ζωή των ανθρώπων και να υπενθυμίσει στη διεθνή κοινότητα την ευθύνη που έχει για τη διατήρησή του.

Τα βουνά καλύπτουν το 1/5 της ξηράς και παρέχουν ζωή στο 1/10 του παγκοσμίου πληθυσμού. Η δασική αποψίλωση συμβάλλει στην οικολογική υποβάθμιση και την απώλεια της βιοποικιλότητας

 

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
ΓΙΟΡΤΗ
