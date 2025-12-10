«Καρφιά» βουλευτών ΝΔ σε Τσιάρα για αγρότες: «Γιατί ξέφυγε η κατάσταση;»

Λύση αναζητά η κυβέρνηση για να σταματήσουν τα μπλόκα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.12.25 , 22:43 Σε απόγνωση οι ψαράδες: Άδεια τα δίχτυα, μεγάλο το πρόβλημα επιβίωσης
10.12.25 , 22:23 GNTM: Σε ποιους έδωσε disadvantage ο Μιχάλης;
10.12.25 , 22:15 GNTM: Ποιο είναι το concept της σημερινής φωτογράφισης;
10.12.25 , 22:08 GNTM: Η Άννα Πρέλεβιτς «εισβάλει» στη φωτογράφιση!
10.12.25 , 21:58 Στεφανία Γουλιώτη: Το παραμυθένιο ταξίδι στο μέρος που λατρεύουν τα παιδιά!
10.12.25 , 21:44 «Καρφιά» βουλευτών ΝΔ σε Τσιάρα για αγρότες: «Γιατί ξέφυγε η κατάσταση;»
10.12.25 , 21:39 GNTM: Ποιος κέρδισε στο Challenge; - Oι απίστευτες φωτογραφίες!
10.12.25 , 21:37 Θεσσαλονίκη: Λιποθυμίες στη θανάτωση των 450 προβάτων του κ. Κώστα
10.12.25 , 21:13 GNTM: Fashion γλυπτά γίνονται τα μοντέλα στο challenge επιβράβευσης
10.12.25 , 21:05 Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Στο πιάνο με τον Κίμωνα Κουρή και τον γιο τους
10.12.25 , 20:45 Φοινικούντα: Η πρώτη αντίδραση ανιψιού και επιχειρηματία κατά τη σύλληψη
10.12.25 , 20:39 Αγρότες: Ενισχύονται και επεκτείνονται τα μπλόκα
10.12.25 , 20:24 KLOSTI: Τα πιο όμορφα χριστουγεννιάτικα δώρα είναι ένα «κλικ» μακριά σας!
10.12.25 , 20:00 Ευρυδίκη: Ακυρώνει όλες τις εμφανίσεις της λόγω προβλήματος υγείας
10.12.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Δυσκόλεψε η «Ίδια κατάληξη» τον Θοδωρή - Εσένα;
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Άση Μπήλιου: Τι αλλάζει από σήμερα για τα ζώδια- Ορθή πορεία του Ποσειδώνα
Τούνη για Αλεξάνδρου: «Θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς»
Φοινικούντα: Η πρώτη αντίδραση ανιψιού και επιχειρηματία κατά τη σύλληψη
Τροχός της Τύχης: Ο Συμεών βρήκε τον γρίφο πριν ανοίξει ο πίνακας - Εσύ;
Έλενα Παπαρίζου: «Είχε πάει ξανά στο νοσοκομείο πριν μερικές μέρες»
Το συμβολικό στολίδι που έχουν επώνυμες στα χριστουγεννιάτικα δέντρα τους
Εξελίξεις στην εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου - Έδωσε DNA ο αδελφός της
Γιώργος Λιάγκας: Πρώτη φορά μιλάει για τη Μαρία Αντωνά και τα παιδιά του
Θεσσαλονίκη: Λιποθυμίες στη θανάτωση των 450 προβάτων του κ. Κώστα
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Βίντεο Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μέσα σε πυρετό συσκέψεων για το θέμα των πληρωμών του Δεκεμβρίου, η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει σημείο επαφής με τα μπλόκα και καλεί σε οργανωμένο διάλογο τους αγρότες, ακόμα και με τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Παράλληλα, οι αντιδράσεις για τις αγροτικές κινητοποιήσεις ηλεκτρίζουν το εσωτερικό της ΝΔ, με τον Κώστα Τσιάρα να προσπαθεί σήμερα να λειτουργήσει ως «πυροσβέστης».

Αγρότες: Ενισχύονται και επεκτείνονται τα μπλόκα

Κυβερνητικό προσκλητήριο για διάλογο στους εκπροσώπους των αγροτικών μπλόκων

Διέξοδο από τα αγροτικά μπλόκα επιχειρεί να βρει η κυβέρνηση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συγκαλεί το πρωί ευρεία σύσκεψη για την πορεία των πληρωμών από ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ. Το μήνυμα του Μαξίμου στους αγρότες είναι «φτιάξτε συντονιστικό και ελάτε με τα αιτήματά σας». Πιθανή ημερομηνία συνάντησης θεωρείται η Δευτέρα.  

«Να ορίσουν όπως έχει ζητήσει ο πρωθυπουργός συγκεκριμένη αντιπροσωπεία εκπροσώπησης, συγκεκριμένη όμως… και την επόμενη στιγμή, να πω την επόμενη μέρα το πολύ, θα γίνει μια συνάντηση σε υψηλό επίπεδο» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο Action24.  

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές 204,25 εκατ. ευρώ σε αγρότες αυτή την εβδομάδα

Από την πλευρά των αγροτών, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Ιορδάνης Ιωαννίδης σχολίασε: «Η απάντησή μας είναι μια: δεν πρόκειται να μας εκβιάσουν, ούτε να μας μετακινήσουν. Η απάντησή μας θα έρθει μετά την Πανελλαδική Σύσκεψη στη Νίκαια».  

«Είναι σαν να κάναμε χθες μια κουβέντα και σήμερα με ξανακαλείς σε διάλογο. Τα ξέρουν τα θέματα» δήλωσε επίσης για το ζήτημα του διαλόγου ο πρόεδρος του  Αγροτικού Συλλόγου Τριλόφου Χρήστος Τσίλας.   

Ενημέρωση του κ. Τσιάρα σε «γαλάζιους»  βουλευτές μετά τις αντιδράσεις

Μέσα σε ηλεκτρισμένο για τη ΝΔ κλίμα και μετά τις αντιδράσεις 6 βουλευτών για ατελείς πληρωμές στη Βόρεια Ελλάδα, το μεσημέρι στα γραφεία της Πειραιώς βουλευτές συνομίλησαν με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα.  

Νέο «χτύπημα» 6 βουλευτών της ΝΔ για τις πληρωμές στους αγρότες

«Κάποιοι βιάστηκαν να πουν ότι είμαστε βιαστικοί. Έπρεπε όπως κάθε φορά να προηγηθεί η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ ποιοι πληρώθηκαν και τι ποσό» δήλωσε η Φωτεινή Αραμπατζή, η οποία συνυπέγραφε την ερώτηση. 

Πάνω από 50 βουλευτές παρακολούθησαν την ενημέρωση του Κώστα Τσιάρα και εξέθεσαν προβληματισμούς για ατελείς πληρωμές και το εύρος των αγροτικών κινητοποιήσεων, στις οποίες συμμετέχουν και πολλά στελέχη της ΝΔ

«Καρφιά»  βουλευτών της ΝΔ για τη διαχείριση του αγροτικού

«Έχουμε στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης; Γιατί δε βλέπω κάτι τέτοιο» τόνισε σύμφωνα με πληροφορίες ο προκάτοχος του κ. Τσιάρα στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης, ενώ η βουλευτής της ΝΔ Ζέττα Μακρή διερωτήθηκε:  «Η συμμετοχή στα μπλόκα είναι πρωτοφανής. Όλοι οι δικοί μας είναι μέσα. Τι φταίει και επικοινωνιακά η κατάσταση ξέφυγε;». 

Η αιχμή Βορίδη για το αν υπάρχει στρατηγική της κυβέρνησης για την κρίση με τους αγρότες

Η αιχμή Βορίδη για το αν υπάρχει στρατηγική της κυβέρνησης για την κρίση με τους αγρότες

Κ. Τσιάρας: Υπάρχει στρατηγική εκτόνωσης, αλλά πρέπει οι αγρότες να συζητήσουν

«Υπάρχουν σχέδια και στρατηγική εκτόνωσης. Για να υπάρχει όμως αυτή η εκτόνωση που όλοι θέλουμε θα πρέπει η άλλη πλευρά να βρεθεί στο τραπέζι της συζήτησης» φέρεται να ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Τσιάρας.   

Η βουλευτής Σερρών Φωτεινή Αραμπατζή συγκρούστηκε πάντως με φωνές, σύμφωνα με πληροφορίες, με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ κάποιοι βουλευτές αμφισβητούν την υπαγωγή του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ.  

«Και στις εφορίες πιάστηκαν επίορκοι εφοριακοί. Και στα τελωνεία πιάστηκαν. Δεν κλείσαμε όμως ούτε τις εφορίες ούτε τα τελωνεία» επισήμανε ο βουλευτής Ανδρέας Κατσανιώτης, ενώ ο Γραμματέας της Κ.Ο. της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος  υπογράμμισε ότι «οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είναι ραχοκοκαλιά της ΝΔ». 

Τι είπε ο Α. Κατσανιώτης στη συνάντηση βουλευτών της ΝΔ με τον Κ. Τσιάρα

Τι είπε ο Α. Κατσανιώτης στη συνάντηση βουλευτών της ΝΔ με τον Κ. Τσιάρα  
 
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΜΠΛΟΚΑ
 |
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
 |
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
 |
ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
 |
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top