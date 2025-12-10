«Καρφιά» βουλευτών ΝΔ σε Τσιάρα για αγρότες: «Γιατί ξέφυγε η κατάσταση;»

Μέσα σε πυρετό συσκέψεων για το θέμα των πληρωμών του Δεκεμβρίου, η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει σημείο επαφής με τα μπλόκα και καλεί σε οργανωμένο διάλογο τους αγρότες, ακόμα και με τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Παράλληλα, οι αντιδράσεις για τις αγροτικές κινητοποιήσεις ηλεκτρίζουν το εσωτερικό της ΝΔ, με τον Κώστα Τσιάρα να προσπαθεί σήμερα να λειτουργήσει ως «πυροσβέστης».

Κυβερνητικό προσκλητήριο για διάλογο στους εκπροσώπους των αγροτικών μπλόκων

Διέξοδο από τα αγροτικά μπλόκα επιχειρεί να βρει η κυβέρνηση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συγκαλεί το πρωί ευρεία σύσκεψη για την πορεία των πληρωμών από ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ. Το μήνυμα του Μαξίμου στους αγρότες είναι «φτιάξτε συντονιστικό και ελάτε με τα αιτήματά σας». Πιθανή ημερομηνία συνάντησης θεωρείται η Δευτέρα.

«Να ορίσουν όπως έχει ζητήσει ο πρωθυπουργός συγκεκριμένη αντιπροσωπεία εκπροσώπησης, συγκεκριμένη όμως… και την επόμενη στιγμή, να πω την επόμενη μέρα το πολύ, θα γίνει μια συνάντηση σε υψηλό επίπεδο» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο Action24.

Από την πλευρά των αγροτών, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Ιορδάνης Ιωαννίδης σχολίασε: «Η απάντησή μας είναι μια: δεν πρόκειται να μας εκβιάσουν, ούτε να μας μετακινήσουν. Η απάντησή μας θα έρθει μετά την Πανελλαδική Σύσκεψη στη Νίκαια».

«Είναι σαν να κάναμε χθες μια κουβέντα και σήμερα με ξανακαλείς σε διάλογο. Τα ξέρουν τα θέματα» δήλωσε επίσης για το ζήτημα του διαλόγου ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τριλόφου Χρήστος Τσίλας.

Ενημέρωση του κ. Τσιάρα σε «γαλάζιους» βουλευτές μετά τις αντιδράσεις

Μέσα σε ηλεκτρισμένο για τη ΝΔ κλίμα και μετά τις αντιδράσεις 6 βουλευτών για ατελείς πληρωμές στη Βόρεια Ελλάδα, το μεσημέρι στα γραφεία της Πειραιώς βουλευτές συνομίλησαν με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα.

«Κάποιοι βιάστηκαν να πουν ότι είμαστε βιαστικοί. Έπρεπε όπως κάθε φορά να προηγηθεί η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ ποιοι πληρώθηκαν και τι ποσό» δήλωσε η Φωτεινή Αραμπατζή, η οποία συνυπέγραφε την ερώτηση.

Πάνω από 50 βουλευτές παρακολούθησαν την ενημέρωση του Κώστα Τσιάρα και εξέθεσαν προβληματισμούς για ατελείς πληρωμές και το εύρος των αγροτικών κινητοποιήσεων, στις οποίες συμμετέχουν και πολλά στελέχη της ΝΔ

«Καρφιά» βουλευτών της ΝΔ για τη διαχείριση του αγροτικού

«Έχουμε στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης; Γιατί δε βλέπω κάτι τέτοιο» τόνισε σύμφωνα με πληροφορίες ο προκάτοχος του κ. Τσιάρα στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης, ενώ η βουλευτής της ΝΔ Ζέττα Μακρή διερωτήθηκε: «Η συμμετοχή στα μπλόκα είναι πρωτοφανής. Όλοι οι δικοί μας είναι μέσα. Τι φταίει και επικοινωνιακά η κατάσταση ξέφυγε;».

Η αιχμή Βορίδη για το αν υπάρχει στρατηγική της κυβέρνησης για την κρίση με τους αγρότες

Κ. Τσιάρας: Υπάρχει στρατηγική εκτόνωσης, αλλά πρέπει οι αγρότες να συζητήσουν

«Υπάρχουν σχέδια και στρατηγική εκτόνωσης. Για να υπάρχει όμως αυτή η εκτόνωση που όλοι θέλουμε θα πρέπει η άλλη πλευρά να βρεθεί στο τραπέζι της συζήτησης» φέρεται να ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Τσιάρας.

Η βουλευτής Σερρών Φωτεινή Αραμπατζή συγκρούστηκε πάντως με φωνές, σύμφωνα με πληροφορίες, με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ κάποιοι βουλευτές αμφισβητούν την υπαγωγή του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ.

«Και στις εφορίες πιάστηκαν επίορκοι εφοριακοί. Και στα τελωνεία πιάστηκαν. Δεν κλείσαμε όμως ούτε τις εφορίες ούτε τα τελωνεία» επισήμανε ο βουλευτής Ανδρέας Κατσανιώτης, ενώ ο Γραμματέας της Κ.Ο. της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος υπογράμμισε ότι «οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είναι ραχοκοκαλιά της ΝΔ».

Τι είπε ο Α. Κατσανιώτης στη συνάντηση βουλευτών της ΝΔ με τον Κ. Τσιάρα

