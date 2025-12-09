Νέο «χτύπημα» 6 βουλευτών της ΝΔ για τις πληρωμές στους αγρότες

«Καρφιά» στο Υπουργείο Ανάπτυξης για ατελή πληρωμή του «Μέτρου 23»

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Πολιτικη
Πηγή: Ρεπορτάζ Γιώργος Ευγενίδης, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μέσα στο τεταμένο κλίμα των κινητοποιήσεων, αγρότες εξοργίστηκαν γιατί τα χρήματα που μπήκαν χθες για οφειλές περασμένων ετών, δεν έφτασαν στους λογαριασμούς πολλών εξ΄ αυτών. Εκνευρίστηκαν όμως και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. 

Συνάντηση με την κυβέρνηση ζητούν οι αγρότες - Οι επόμενες κινήσεις τους

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, το νέο χτύπημα ήρθε από 6 βουλευτές της ΝΔ από τη Βόρεια Ελλάδα, μεταξύ των οποίων οι πρώην υπουργοί Νίκος Παναγιωτόπουλος, Φωτεινή Αραμπατζή και Θεόδωρος Καράογλου. Τι καταγγέλλουν; Ότι από τα 175 εκατομμύρια ευρώ που ήταν να δοθούν σήμερα για το «Μέτρο 23» που αποτελεί χρηματοδότηση απώλειας εισοδήματος, δεν δόθηκαν 21 εκατομμύρια. Οι δικαιούχοι που δεν πληρώθηκαν είναι κυρίως στους νομούς τους στη Βόρεια Ελλάδα.

Αγρότες: Γέμισε η χώρα μπλόκα – Άνοιξε το αεροδρόμιο Ηρακλείου

Απάντηση ΟΠΕΚΕΠΕ: Γίνονται διασταυρώσεις 

Ο Γ. Ευγενίδης επικοινώνησε με τον Κώστα Τσιάρα ο οποίος είπε ότι οι πληρωμές θα γίνουν και γι' αυτούς τους αγρότες που είναι σε καθεστώς ελέγχου ως το τέλος Δεκεμβρίου, ενώ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ λέει γίνονται διασταυρώσεις ως προς τις δηλωθείσες εκτάσεις και αυτών που φαίνονται στα Ε9 των δικαιούχων. 

Μαγειρίας στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ferrari - δώρο και 8 φορές το Τζόκερ

Φορτισμένο κλίμα στη ΝΔ ενόψει της συνεδρίασης της ΚΟ 

Είναι πάντως προφανές ότι το κλίμα στη ΝΔ δεν είναι και το καλύτερο, ενόψει μάλιστα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας που συνεδριάζει το μεσημέρι της Παρασκευής, καθώς οι βουλευτές της περιφέρειας λένε ότι έχουν γίνει «σάκος του μποξ για τους εκλογείς τους.

Κριτική Καραμανλή - Βενιζέλου στην κυβέρνηση για κρίση θεσμών

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΟΠΕΚΕΠΕ
 |
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΝΔ
 |
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
