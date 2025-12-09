Νέο «χτύπημα» 6 βουλευτών της ΝΔ για τις πληρωμές στους αγρότες

Μέσα στο τεταμένο κλίμα των κινητοποιήσεων, αγρότες εξοργίστηκαν γιατί τα χρήματα που μπήκαν χθες για οφειλές περασμένων ετών, δεν έφτασαν στους λογαριασμούς πολλών εξ΄ αυτών. Εκνευρίστηκαν όμως και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, το νέο χτύπημα ήρθε από 6 βουλευτές της ΝΔ από τη Βόρεια Ελλάδα, μεταξύ των οποίων οι πρώην υπουργοί Νίκος Παναγιωτόπουλος, Φωτεινή Αραμπατζή και Θεόδωρος Καράογλου. Τι καταγγέλλουν; Ότι από τα 175 εκατομμύρια ευρώ που ήταν να δοθούν σήμερα για το «Μέτρο 23» που αποτελεί χρηματοδότηση απώλειας εισοδήματος, δεν δόθηκαν 21 εκατομμύρια. Οι δικαιούχοι που δεν πληρώθηκαν είναι κυρίως στους νομούς τους στη Βόρεια Ελλάδα.

Απάντηση ΟΠΕΚΕΠΕ: Γίνονται διασταυρώσεις

Ο Γ. Ευγενίδης επικοινώνησε με τον Κώστα Τσιάρα ο οποίος είπε ότι οι πληρωμές θα γίνουν και γι' αυτούς τους αγρότες που είναι σε καθεστώς ελέγχου ως το τέλος Δεκεμβρίου, ενώ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ λέει γίνονται διασταυρώσεις ως προς τις δηλωθείσες εκτάσεις και αυτών που φαίνονται στα Ε9 των δικαιούχων.

Φορτισμένο κλίμα στη ΝΔ ενόψει της συνεδρίασης της ΚΟ

Είναι πάντως προφανές ότι το κλίμα στη ΝΔ δεν είναι και το καλύτερο, ενόψει μάλιστα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας που συνεδριάζει το μεσημέρι της Παρασκευής, καθώς οι βουλευτές της περιφέρειας λένε ότι έχουν γίνει «σάκος του μποξ για τους εκλογείς τους.