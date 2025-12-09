Κριτική Καραμανλή - Βενιζέλου στην κυβέρνηση για κρίση θεσμών

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για το κράτος δικαίου και την κρίση των θεσμών άσκησαν ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και ο πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, που ήταν κεντρικοί ομιλητές σε εκδήλωση της εφημερίδας «Δημοκρατία», η οποία γιόρτασε τα 15 χρόνια από την κυκλοφορία της, με μια δημόσια συζήτηση για την κρίση της δημοκρατίας σήμερα.

Ο κ. Καραμανλής άσκησε κριτική λέγοντας «ένα ολοένα διευρυνόμενο τμήμα της κοινωνίας θεωρεί ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν με την πληρότητα που απαιτείται. Οτι το Κοινοβούλιο υποβαθμίζεται. Οτι η Δικαιοσύνη επηρεάζεται. Οτι τα ΜΜΕ χειραγωγούνται. Οτι οι κυβερνήσεις δεν ακούνε και δεν καταλαβαίνουν. Οτι οι αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην τους και η πολιτική ασκείται με όρους κλειστών συστημάτων, κάτι που οδηγεί σε κρίση εμπιστοσύνης, αντιπροσώπευσης και κρίση απονομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος».

Από την πλευρά του ο κ. Βενιζέλος, αναφέρθηκε στην ανάγκη ενός νέου «κοινωνικού συμβολαίου» και εστίασε στις «κοινωνικές ασυμμετρίες». «Η χώρα δεν μπορεί να πορευτεί προς το μέλλον με βαθιές κοινωνικές ασυμμετρίες που καταγράφονται από τη Eurostat, σύμφωνα με την οποία το 67% των Ελλήνων απαντά ότι ζει σε συνθήκες υποκειμενικής φτώχειας. Δηλαδή θεωρεί ότι το εισόδημά του είναι ανεπαρκές, παρά το ότι μπορεί να εργάζεται, ακόμα και αν αντικειμενικά και με βάση τη διαστρωμάτωση των δηλωμένων εισοδημάτων ανήκει στη μεσαία τάξη» ανέφερε συγκεκριμένα.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος στην εκδήλωση της εφημερίδας Δημοκρατία

Το παρών έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ενώ στην εκδήλωση βραβεύθηκε ο σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής.

