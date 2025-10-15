«Βόμβες» Κώστα Καραμανλή: Προειδοποιεί για θεσμική και εθνική κρίση

«Η κοινωνία όλο και περισσότερο πιστεύει ότι οι θεσμοί χειραγωγούνται»

Πολιτικη
Νέα ηχηρή παρέμβαση από τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή είχαμε σήμερα σε εκδήλωση της Παναθηναϊκής Οργάνωσης Γυναικών για την Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη στην Παλιά Βουλή. Ο κ. Καραμανλής μίλησε για μεγάλη θεσμική κρίση που μπορεί να εξελιχθεί σε πολιτική, ακόμα και σε εθνική κρίση.

Καραμανλής: Κάποιοι διαβάζουν λάθος την Τουρκία 

Όπως μετέδωσε ο Γιώργος Ευγενίδης σε ζωντανή σύνδεση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη  Μάρα Ζαχαρέα, η επανεμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού συνοδεύτηκε με αρκετές αχμηρές αναφορές.  

Μπροστά σε πολλά στελέχη της ΝΔ η ομιλία Κ. Καραμανλή στην Παλιά Βουλή

Ο κ. Καραμανλής χτύπησε ηχηρό καμπανάκι λέγοντας ότι όλο και μεγαλύτερο κομματι της κοινωνίας πιστεύει ότι οι θεσμοί χειραγωγούνται, το κοινοβούλιο υποβαθμίζεται, η κυβέρνηση αγνοεί τις ανάγκες της κοινωνίας, δεν ελέγχει τους ισχυρούς και εξαντλεί την αυστηρότητα του κράτους στους λιγότερο ευνοημένους. 

Υπαναχώρηση κυβέρνησης: Δε σβήνει  τα ονόματα θυμάτων των Τεμπών

Για την πολιτική ομαλότητα, όπως είπε, προαπαιτούμενο είναι η σωστή λειτουργία των θεσμών και η εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτούς και στη Δικαιοσύνη.  Τόνισε, ότι όταν αυτοί δεν λειτουργούν και αμφισβητούνται ευθέως, τότε έχουμε κρίση. 

Μίλησε συγκεκριμένα για «κρίση νομιμοποίησης και απόρριψης του πολιτικού συστήματος, η οποία, αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα από την Πολιτεία, θα μετεξελιχθεί σε μείζονα θεσμική και πολιτική κρίση, ακόμη και σε εθνική κρίση».

Στην εκδήλωση  παρευρέθηκαν πολλά στελέχη της ΝΔ.  όχι όμως  και ο  Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.  
 

