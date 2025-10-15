«Βόμβες» Κώστα Καραμανλή: Προειδοποιεί για θεσμική και εθνική κρίση

Νέα ηχηρή παρέμβαση από τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή είχαμε σήμερα σε εκδήλωση της Παναθηναϊκής Οργάνωσης Γυναικών για την Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη στην Παλιά Βουλή. Ο κ. Καραμανλής μίλησε για μεγάλη θεσμική κρίση που μπορεί να εξελιχθεί σε πολιτική, ακόμα και σε εθνική κρίση.

Όπως μετέδωσε ο Γιώργος Ευγενίδης σε ζωντανή σύνδεση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, η επανεμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού συνοδεύτηκε με αρκετές αχμηρές αναφορές.

Μπροστά σε πολλά στελέχη της ΝΔ η ομιλία Κ. Καραμανλή στην Παλιά Βουλή

Ο κ. Καραμανλής χτύπησε ηχηρό καμπανάκι λέγοντας ότι όλο και μεγαλύτερο κομματι της κοινωνίας πιστεύει ότι οι θεσμοί χειραγωγούνται, το κοινοβούλιο υποβαθμίζεται, η κυβέρνηση αγνοεί τις ανάγκες της κοινωνίας, δεν ελέγχει τους ισχυρούς και εξαντλεί την αυστηρότητα του κράτους στους λιγότερο ευνοημένους.

Για την πολιτική ομαλότητα, όπως είπε, προαπαιτούμενο είναι η σωστή λειτουργία των θεσμών και η εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτούς και στη Δικαιοσύνη. Τόνισε, ότι όταν αυτοί δεν λειτουργούν και αμφισβητούνται ευθέως, τότε έχουμε κρίση.

Μίλησε συγκεκριμένα για «κρίση νομιμοποίησης και απόρριψης του πολιτικού συστήματος, η οποία, αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα από την Πολιτεία, θα μετεξελιχθεί σε μείζονα θεσμική και πολιτική κρίση, ακόμη και σε εθνική κρίση».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πολλά στελέχη της ΝΔ. όχι όμως και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

