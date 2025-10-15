Έλενα Κρεμλίδου: Aστυνομικός κατηγορείται για διαρροή φωτογραφιών της

Για ακόμη μία φορά βρέθηκε στα δικαστήρια της Πάτρας η γνωστή influencer Έλενα Κρεμλίδου, προκειμένου να παραστεί στη δίκη για την υπόθεση διαρροής προσωπικών της φωτογραφιών στο διαδίκτυο, χωρίς τη συναίνεσή της.
Η υπόθεση αφορά γυμνές φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν το 2020, προκαλώντας τον δημόσιο διασυρμό της. Με δάκρυα στα μάτια, η Έλενα Κρεμλίδου μίλησε για τον «Γολγοθά» που ανεβαίνει εδώ και τέσσερα χρόνια, περιγράφοντας το ψυχολογικό βάρος και την επαγγελματική ζημιά που υπέστη.
«Αναμένω να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη», είπε.
Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είχε εντοπίσει ως υπεύθυνο της δημοσίευσης έναν 36χρονο αστυνομικό, ο οποίος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο.
Ο κατηγορούμενος, μέσω του συνηγόρου του, αρνείται κάθε εμπλοκή και υποστηρίζει πως ποτέ δεν ανήρτησε τις φωτογραφίες.
Το δικαστήριο θα ανακοινώσει την τελική απόφαση στις 29 Οκτωβρίου, οπότε και θα συνεχιστεί η διαδικασία.
