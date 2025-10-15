Έλενα Κρεμλίδου: Aστυνομικός κατηγορείται για διαρροή φωτογραφιών της

«Περιμένω δικαίωση»

15.10.25 , 21:58 Έλενα Κρεμλίδου: Aστυνομικός κατηγορείται για διαρροή φωτογραφιών της
Για ακόμη μία φορά βρέθηκε στα δικαστήρια της Πάτρας η γνωστή influencer Έλενα Κρεμλίδου, προκειμένου να παραστεί στη δίκη για την υπόθεση διαρροής προσωπικών της φωτογραφιών στο διαδίκτυο, χωρίς τη συναίνεσή της.

Ελένη Χατζίδου: «Είναι μια πληγή που δε θα επουλωθεί ποτέ»

Η υπόθεση αφορά γυμνές φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν το 2020, προκαλώντας τον δημόσιο διασυρμό της. Με δάκρυα στα μάτια, η Έλενα Κρεμλίδου μίλησε για τον «Γολγοθά» που ανεβαίνει εδώ και τέσσερα χρόνια, περιγράφοντας το ψυχολογικό βάρος και την επαγγελματική ζημιά που υπέστη.

Πάνω από 100 γνωστές Ελληνίδες γυμνές σε πορνογραφικά sites με ΑΙ εικόνες

«Αναμένω να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη», είπε. 

Έλενα Κρεμλίδου

Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είχε εντοπίσει ως υπεύθυνο της δημοσίευσης έναν 36χρονο αστυνομικό, ο οποίος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο.

Ο κατηγορούμενος, μέσω του συνηγόρου του, αρνείται κάθε εμπλοκή και υποστηρίζει πως ποτέ δεν ανήρτησε τις φωτογραφίες.

Το δικαστήριο θα ανακοινώσει την τελική απόφαση στις 29 Οκτωβρίου, οπότε και θα συνεχιστεί η διαδικασία.

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΕΛΕΝΑ ΚΡΕΜΛΙΔΟΥ
 |
REVENGE PORN
