Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 30 Noεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.11.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 30 Noεμβρίου
29.11.25 , 23:59 O Τραμπ σφίγγει τον κλοιό στη Βενεζουέλα - «Ο εναέριος χώρος της κλείνει»
29.11.25 , 23:23 Πάτρα: Φραστική επίθεση στη βουλευτή της ΝΔ, Χριστίνα Αλεξοπούλου
29.11.25 , 23:11 Συνάντηση Ρούμπιο - Κούσνερ με ουκρανική αντιπροσωπεία στη Φλόριντα
29.11.25 , 21:52 ΗΠΑ: Επίτροπoς της FDA συνδέει 10 θανάτους παιδιών με τα εμβόλια κατά Covid
29.11.25 , 21:41 Συνελήφθη επιχειρηματίας να τρέχει με 216 χλμ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης!
29.11.25 , 20:40 Σε «θέσεις μάχης» οι αγρότες - Κατεβαίνουν στα μπλόκα
29.11.25 , 20:20 Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη 36χρονος για τη χειροβομβίδα σε καφετέρια
29.11.25 , 18:17 BYD: Η γυναίκα που τιμήθηκε με το βραβείο Xataka Legend 2025
29.11.25 , 18:16 Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο πατέρας του λέει ότι εκείνος οδηγούσε το supercar
29.11.25 , 17:22 Επίθεση ουκρανικών drones σε δύο τάνκερ ανοιχτά της Τουρκίας
29.11.25 , 16:58 Πώς θα καταλάβεις πως τελικά δεν ταιριάζεις με τον σύντροφό σου
29.11.25 , 16:57 Λεσόρ: Το μήνυμά του μετά τη χειρουργική επέμβαση
29.11.25 , 16:31 Kύκλωμα με πλαστούς πίνακες: Τι ισχυρίστηκε ο γνωστός δικηγόρος
29.11.25 , 16:02 'Εβρος: Προσπάθησαν να περάσουν 8.000 παράνομα εμβόλια από την Τουρκία
Σοφία Καρβέλα: Οι γιορτινές μέρες είναι δύσκολες για εμάς τους αλκοολικούς
Εριέττα Κούρκουλου: Το vegan τραπέζι στο σπίτι της για το Thanksgiving
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Χρουσαλά: Γιόρτασε το Thanksgiving στο πολυτελές σπίτι της στο Ελληνικό
Ρούλα Κορομηλά: Στόλισε χριστουγεννιάτικα το σαλόνι της κι είναι υπέροχο!
Μαρίνα Σάττι: «Βρίσκομαι σε περίοδο ανάρρωσης», έγραψε από το νοσοκομείο
Mαλέσκου: Η αποκάλυψη για τον σύζυγό της και η αναφορά στην κόρη της
Πώς να χάσεις 4 κιλά μέχρι τα Χριστούγεννα - Το κόλπο με το ξύδι!
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 30 Noεμβρίου
Ξέσπασε ο Συρίγος: «O Λιάγκας κούνησε το δάχτυλο στον Πάνο Ρούτσι»
Περισσότερα

VIDEOS

Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Kυριακή 30 Νοεμβρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη του Αποστόλου Ανδρέου.

νας από τους 12 Αποστόλους, ο επονομαζόμενος και Πρωτόκλητος, επειδή πρώτος αυτός, μαζί με τον αδελφό του Πέτρο, κλήθηκε να ακολουθήσει τον Ιησού. Η μνήμη του γιορτάζεται από τη Χριστιανοσύνη στις 30 Νοεμβρίου.

Ο Ανδρέας καταγόταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και ήταν γιος του αλιέα Ιωνά. Ακολούθησε το επάγγελμα του πατέρα του, όπως και ο αδελφός του Πέτρος, έχοντας ως επίκεντρο των δραστηριοτήτων του τη δυτική όχθη της λίμνης Τιβεριάδας (Γεννησαρέτ). Το όνομά του είναι ελληνικό (Ανδρέας σημαίνει γενναίος, από τη λέξη ανδρεία), σύνηθες μεταξύ των ελληνιζόντων Εβραίων της εποχής εκείνης. Δεν υπάρχει καταγεγραμμένο εβραϊκό ή αραμαϊκό όνομα γι’ αυτόν. Και τα δυο αδέλφια φαίνεται να είχαν πνευματικές ανησυχίες, γι’ αυτό είχαν ενταχθεί στον κύκλο των μαθητών του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 30 Noεμβρίου

Μία ημέρα ο Ιωάννης ο Πρόδρομος βλέποντας τον Ιησού είπε στον Ανδρέα και τον Πέτρο, που βρίσκονταν κοντά του: «Ίδε ο Αμνός του Θεού». Τα δύο αδέλφια αποφάσισαν να ακολουθήσουν τον Χριστό, με την πρόθεση να συνομιλήσουν μαζί του και όχι να γίνουν μαθητές του. Αυτό συνέβη αργότερα, μετά τη σύλληψη και τη φυλάκιση του Προδρόμου, όταν ο Χριστός τους διαμήνυσε «Δεύτε οπίσω μου και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων».

Οι πληροφορίες της Καινής Διαθήκης είναι ελάχιστες για τον Ανδρέα και ανύπαρκτες για το αποστολικό του έργο. Μετέβη μέσω της Θεσσαλίας στην Αχαΐα, όπου ίδρυσε εκκλησία και κατόρθωσε να προσηλυτίσει στον Χριστιανισμό τη Μαξιμίλλα, σύζυγο του ανθύπατου Αιγεάτη, την οποία θεράπευσε από μία ανίατη ασθένεια. Ο Ρωμαίος αξιωματούχος εξοργίστηκε και διέταξε στην σταύρωση του Απόστολου Ανδρέα σε σταυρό σχήματος Χ, που ονομάστηκε από τότε «Σταυρός του Αγίου Ανδρέα».

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Ανδρέας, Αντρέας, Ανδρίκος, Αντρίκος
  • Ανδριάνα, Ανδρούλα, Ανδριανή, Άντρια


Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:21 και θα δύσει στις 18:06. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 45 λεπτά.

Σελήνη 9.6 ημερών

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top