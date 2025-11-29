Ξέσπασε ο Συρίγος: «O Λιάγκας κούνησε το δάχτυλο στον Πάνο Ρούτσι»

Ενοχλημένος με όλους όσοι σχολίασαν αρνητικά την βραδινή έξοδο του Πάνο Ρούτσι στα μπουζούκια είναι ο Νίκος Συρίγος ο οποίος και χαρακτήρισε αλητεία όλο αυτό που γίνεται, μία με το αν φόρεσε κραγιόν η Μαρία Καρυστιανού και το αν βρήκε να διασκεδάσει ο πατέρας του Ντένι.

«Ο Γιώργος Λιάγκας κουνάει το δάχτυλο στον Πάνο Ρούτσι πώς πρέπει να φερθεί. Δεν ήξερα ότι πρέπει να πάρουμε image maker για τους γονείς των θυμάτων των Τεμπών. Για να είναι αρεστοί σε εμάς ή να τους δίνουμε την έγκρισή μας» ξέσπασε ο συνεργάτης της Σίσσυς Χρηστίδου στην εκπομπή “Χαμογέλα και πάλι” και πρόσθεσε:

«Επίσης, επειδή ακούω τον Λιάγκα διαρκώς να λέει για πολιτική εκμετάλλευση του Ρούτσι, βάζεις στο μυαλό κάποιον ότι κάνεις κι εσύ το ίδιο. Αν δεις το απόσπαμα γι αυτά που λες για τον Ρούτσι, το πώς έχει διοχετευτεί στα social media και πώς γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης και λάσπης προς τον Πάνο Ρούτσι, από όλα αυτά τα τρολ του διαδικτύου, εύκολα μπαίνει κι εμένα στο δικό μου το μυαλό ότι μπορεί κάποιος να εκτελεί εντολές για να το κάνει αυτό. Και δεν ξέρω τι είναι πιο ανησυχητικό, η άποψη κάποιου να κάνει μαθήματα image στον Πάνο Ρούτσι ή αν όντως τον έχουν βάλει κάποιοι να το κάνει. «Επίσης να πούμε και κάτι άλλο. Επειδή ο Λιάγκας επαναλαμβάνει διαρκώς για το θέμα των αριστερούληδων κλπ, στο δικό μου το μυαλό, δεν είναι θέμα αριστεράς ή δεξιάς το θέμα των Τεμπών. Είναι μια μάχη ανάμεσα στους ανθρώπους και τα τέρατα. Ας δούμε πού θα ταχθούμε σε αυτή τη μάχη. Και αν θα είμαστε με τους ανθρώπους ή με τα τέρατα. Δεν σας ζήτησα να γίνεται συνέταιροι στον πόνο τους, μην τους κουνάτε το δάχτυλο» δήλωσε.

Να σας θυμίσουμε πως ο Γιώργος Λιάγκας είχε σχολιάσει αρνητικά την έξοδο του Πάνο Ρούτσι στην Άντζελα Δημητρίου καθώς όπως είπε χαρακτηριστικά 23 μέρες έκανε απεργία πείνας με το αίτημα της εκταφής του παιδιού του και τώρα διασκεδάζει.

“Με αυτό τον τρόπο συνδέουμε το θέμα των Τεμπών που είναι ένα σοβαρό δυστύχημα με το Lifestyle”.