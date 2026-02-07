Ελένη Φουρέιρα: Ο γιος της, Ερμής έγινε τριών ετών!

«Η ωραιότερη μέρα της ζωής μου»

07.02.26 , 16:54 Ελένη Φουρέιρα: Ο γιος της, Ερμής έγινε τριών ετών!
Ελένη Φουρέιρα: «Πέρασα δύσκολα 3,5 μήνες μετά τη γέννα»/ Breakfast@Star
Ιδιαίτερη είναι η σημερινή ημέρα για την Ελένη Φουρέιρα, καθώς σαν σήμερα, πριν από τρία ακριβώς χρόνια, ήρθε στη ζωή ο γιος της, Ερμής.

foyreira

Ο μικρός Ερμής, που αποτελεί τον καρπό του έρωτα της τραγουδίστριας με τον ποδοσφαιριστή Αλμπέρτο Μποτία, ήρθε και έφερε τα πάνω κάτω στη ζωή του ζευγαριού. Η Ελένη Φουρέιρα από τότε που έγινε μαμά, έχει ως απόλυτη προτεραιότητά της τον μικρό της πρίγκιπα και φροντίζει να του αφιερώνει όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο μπορεί. Αν και η καλλιτέχνιδα έχει πολύ απαιτητικό από επαγγελματικές υποχρεώσεις πρόγραμμα, πάντα περνάει στιγμές με το παιδάκι της.

φουρειρα

Ελένη Φουρέιρα - Αλμπέρτο Μποτία και μικρός Ερμής στη βάφτισή του

«Ο γιος μου όταν γεννήθηκε είχα την ελπίδα να πάρει τα πάντα από τον μπαμπά του, ο οποίος είναι τέλειος. Όταν γεννήθηκε ο μικρός ήθελα να πάρει μόνο τα μάτια του μπαμπά μου. Όσο μεγαλώνει ούνα φάτσα ούνα ράτσα με εμένα, μοιάζει πολύ με εμένα, είναι λες και βλέπω τον εαυτό μου στον καθρέφτη» είχε πει πριν λίγο καιρό σε συνέντευξή τη; η Ελένη Φουρέιρα..

Στην ίδια συνέντευξη είχε προσθέσει για τον μικρό τους: «Είναι πολύ καλό παιδί. Προσπαθούμε να είμαστε όλη την ώρα μαζί του. Ούτε εγώ, ούτε ο Αλμπέρτο μεγαλώσαμε με τα πάντα. Το σκέφτομαι αυτό, και λέω κοίτα τώρα που ο Ερμής μεγαλώνει σ’ ένα ωραίο σπίτι…Προσπαθούμε πάρα πολύ, δεν θέλω να τα έχει όλα έτοιμα, αλλά δεν θέλω να του λείψει κάτι. Είμαστε από πάνω του και οι δύο πάρα πολύ. Θέλω να είναι ένα καλός άνθρωπος, αυτό με ενδιαφέρει πάνω από όλα. Δεν με νοιάζει να είναι επιτυχημένος ή κάτι τέτοιο, να είναι ένας καλός άνθρωπος, μόνο αυτό».

Σήμερα 7 Φεβρουαρίου με αφορμή τα τρίτα γενέθλια του Ερμή της, η δημοφιλής showwoman δημοσίευσε μερικά πολύ τρυφερά στιγμιότυπα, αλλά και την τούρτα του μικρού. εμπνευσμένη από τον Spiderman.

«Το μωρό μου, η αγάπη μου, τα πάντα μου. 7/2/23, η ωραιότερη ημέρα της ζωής μου. Σήμερα ο Ερμάκος μας έγινε 3. Σ’ αγαπώ πολύ μικρέ μου Spiderman» έγραψε.

Δες τις φωτογραφίες που ανήρτησε η Ελένη Φουρέιρα:

Ελένη Φουρέιρα: Ο γιος της, Ερμής έγινε τριών ετών!

Ελένη Φουρέιρα: Ο γιος της, Ερμής έγινε τριών ετών!

φουρειρα

ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ
