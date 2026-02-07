Φοινικούντα: Αγωγή για να κηρυχθεί ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, τέσσερις μήνες μετά, με την αδελφή του 68χρονου θύματος και ιδιοκτήτη του κάμπινγκ να ζητά από τα δικαστήρια να κηρυχθεί ο ανιψιός του και κατηγορούμενος ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας, ανάξιος κληρονόμος.

Σύμφωνα με πληροφορίες η αγωγή υποβλήθηκε στα δικαστήρια της Καλαμάτας από την αδελφή του και στενότερη συγγενή του, καθώς ο 68χρονος δεν είχε παιδιά.

O ανιψιός του 68χρονου που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα, ο οποίος θεωρείται ηθικός αυτουργός της δολοφονίας

Η υπόθεση αφορά στη διαθήκη που φέρεται να συνέταξε το θύμα τρεις ημέρες πριν από τον θάνατό του. Η διαθήκη ανοίχθηκε στις 10 Οκτωβρίου στο Πρωτοδικείο Πύλου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, και σε αυτήν ο ανιψιός του εκλιπόντος εμφανίζεται να κληρονομεί το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας.

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας της 5ης Οκτωβρίου, η οποία σημειώθηκε στο κάμπινγκ «Άμμος» στη Φοινικούντα. Από τις 15 Δεκεμβρίου βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος στις Φυλακές Κορυδαλλού.

Ο 68χρονος που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα

Για την ίδια υπόθεση προσωρινά κρατούμενοι είναι πέντε ακόμα άνθρωποι, χωρίς μέχρι τώρα να έχει αποσαφηνιστεί ποιος ήταν εκείνος που πάτησε τη σκανδάλη και σκότωσε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η ανιψιά του 68χρονου έχει ξεκινήσει ενέργειες για την επαναλειτουργία του κάμπινγκ την προσεχή τουριστική σεζόν. Φέρεται λοιπόν να έχει έρθει σε επαφή με τον πρόεδρο της κοινότητας Φοινικούντας, ώστε να διερευνυθούν οι δυνατότητες και οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για να επαναλειτουργήσει το κάμπινγκ, εν μέσω της δικαστικής και ανακριτικής διαδικασίας που εκκρεμεί.

Η αδελφή του 68χρονου που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα προσέφυγε στη δικαιοσύνη για να χαρακτηριστεί ο ανιψιός του ανάξιος κληρονόμος

Η κύρια ανάκριση παραμένει ανοιχτή σε όλα τα επίπεδα και η δικογραφία, την οποία χειρίζεται η Α΄Ανακρίτρια του Πρωτιδικείου Καλαμάτας δεν έχει κλείσει. Δεν αποκλείεται μάλιστα το επόμενο διάστημα να κληθούν να καταθέσουν νέα πρόσωπα για να πέσει άπλετο φως στην περίπλοκη αυτή υπόθεση.

