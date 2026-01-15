Ραγδαίες εξελίξεις αναμένονται μετά από τις μαραθώνιες συμπληρωματικές καταθέσεις των δύο 22χρονων που έχουν προφυλακιστεί για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα. Ο νεαρός, ο οποίος τελικά κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας ανέτρεψε εντελώς όσα έχει πει έως τώρα σε ανακριτή και εισαγγελέα, δηλώνοντας πως δεν πυροβόλησε εκείνος τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη.

Ο 22χρονος, ο οποίος στην πρώτη του κατάθεση είχε υποδείξει ως εκτελεστή τον συνομήλικο φίλο του που οδηγούσε το σκούτερ με το οποίο έφτασαν στο κάμπινγκ, τώρα κατηγορείται ότι είναι εκείνος που σκότωσε τους δύο άνδρες. Ωστόσο, και πάλι άλλαξε την κατάθεσή του, αφήνοντας να εννοηθεί πως ο ανιψιός είναι τελικά εκείνος που τράβηξε τη σκανδάλη. Υπενθυμίζεται ότι στα ρούχα των δύο 22χρόνων δε βρέθηκε πυρίτιδα.

O 22χρονος που κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας στη Φοινικούντα

Ο 22χρονος στις επίμονες ερωτήσεις της ανακρίτριας για το ποιος πυροβόλησε αρνιόταν να απαντήσει, επικαλούμενος ότι φοβάται για τη ζωή του.

Από την πλευρά του ο Ελληνοβρετανός οδηγός του σκούτερ, στην κατ’ αντιπαράσταση εξέτασή τους από την ανακρίτρια, δήλωσε ανακουφισμένος που έστω και τώρα ξεκαθαρίστηκε πως ο ίδιος δεν σκότωσε κανέναν, προσθέτοντας ότι από την πρώτη στιγμή έλεγε ότι δεν μπήκε στο κάμπινγκ.

Ο 22χρονος που οδηγούσε το σκούτερ με το οποίο έφτασαν στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα οι δύο νεαροί

Η ανακρίτρια, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ρώτησε και τους δύο νεαρούς αν γνωρίζουν αν εμπλέκεται κι άλλο πρόσωπο στην υπόθεση, με τον μεν πρώτο να επαναλαμβάνει ότι φοβάται να απαντήσει και τον δεύτερο να απαντά «πού να ξέρω;».

Φοινικούντα: «Καίει» τον ανιψιό φίλος του

Την ίδια ώρα, στο Mega, μίλησε φίλος του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος αποκάλυψε ότι μία μέρα μετά το έγκλημα, του ζήτησε να μεταβούν μαζί στην Καλαμάτα για να μεταφέρει τη μητέρα του, καθώς το δικό του αυτοκίνητο ήταν διθέσιο και δε χωρούσε και η σύντροφός του.

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα

«Με τον κατηγορούμενο είμαστε φίλοι από παιδιά. Στις 06-10-2025 γύρω στις 15.00 -16.00 με πήρε τηλέφωνο ο ανιψιός και με ρώτησε εάν μπορούσα να πάμε μέχρι την Καλαμάτα, γιατί μπορεί να χρειαζόταν να φέρει τη μητέρα του στο χωριό. Εννοούσε να έπαιρνα κι εγώ το δικό μου αυτοκίνητο, γιατί το δικό του είναι διθέσιο. Του απάντησα ότι δουλεύω και μου είπε επί λέξει: ”Κανόνισε να πάρεις ρεπό, είναι σημαντικό, σε παρακαλώ”. Μίλησα με τον εργοδότη μου και πήρα ρεπό εκείνη την ημέρα», είπε ο φίλος του ανιψιού και συνέχισε:

«Πήγα από το σπίτι του ανιψιού. Είπε σε εμένα και την κοπέλα του: ”Πηγαίνετε σπίτι σου, μην κάθεστε εδώ”. Φοβόταν. Θεωρούσε ότι είναι στόχος. Η κοπέλα του δεν είπε κάτι. Δεν είχα υαλοκαθαριστήρες και είπα στην κοπέλα του, μέχρι να είναι έτοιμος ο ανιψιός να πάμε στο βενζινάδικο να βάλουμε. Στο βενζινάδικο μας είπαν να περιμένουμε. Στο μεσοδιάστημα πέρασε μπροστά από το βενζινάδικο ο ανιψιός με το αυτοκίνητό του. Μίλησε με την κοπέλα του στο τηλέφωνο και μας είπε να ξεκινήσουμε».

Ο 22χρονος που κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός στη δολοφονία της Φοινικούντας είπε στην ανακρίτρια ότι φοβάται για τη ζωή του

Φοινικούντα: Οι διάλογοι του ανιψιού με το ChatGPT

Αποκαλυπτικοί είναι και οι διάλογοι του ανιψιού με το… ChatGPT.

Ανάμεσα στα άλλα, ο 32χρονος ρωτούσε αν υπάρχει τέλειο έγκλημα και πώς μπορεί να γίνει.

Το ChatGPT απάντησε:

«Λοιπόν, το "δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα", ισχύει θεωρητικά – γιατί πάντα ‘κάπου’ υπάρχει ένα λάθος, ένα ίχνος, μία λεπτομέρεια. Αλλά το αν θα βρεθεί και αν θα φτάσουν σε απόδειξη, είναι άλλο καπέλο. Γι’ αυτό μένουν τόσοι φόνοι ανεξιχνίαστοι».

Τότε ο ανιψιός φέρεται να επιμένει και να ρωτά τι κάνει τους φόνους να μένουν ανεξιχνίαστοι, με την τεχνητή νοημοσύνη να του απαντά: «Τύχη/συγκυρίες: Πολλές φορές δεν υπάρχει μάρτυρας. Δεν πιάνει καμία κάμερα».

Αποκαλυπτικές είναι οι αναζητήσεις του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα στο Chat GPT

Ο ανιψιός φέρεται επίσης να ρωτά ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά του φυσικού αυτουργού για να μην τον βρουν.

«Ανώνυμοι δράστες: Φόνοι από τυχαίες συναντήσεις, ταξιδιώτες, άστεγοι ή άτομα εκτός του κοινωνικού κύκλου του θύματος. Αν δεν υπάρχει σχέση, είναι πιο δύσκολο να βρεις κίνητρο/ ύποπτο», του απάντησε το ChatGPT και φαίνεται πως ο 32χρονος ακολούθησε τις συμβουλές του.

Άλλωστε οι δύο 22χρονοι ήταν όντως ταξιδιώτες από την Αθήνα και ήταν άτομα με τα οποία ο κατηγορούμενος ως «εγκέφαλος», δεν είχε κάποια συναναστροφή. Όσο για το κίνητρό τους, μέχρι και σήμερα παραμένει άγνωστο.

Από όλα τα στοιχεία που έδωσε η τεχνητή νοημοσύνη στον ανιψιό για το «τέλειο έγκλημα», αυτό που του κέντρισε το ενδιαφέρον είναι ο όρος high profile.

Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα

«Έλλειψη πόρων: Σε πολλές χώρες η Αστυνομία δεν έχει ούτε χρόνο, ούτε τεχνολογία για κάθε υπόθεση. Έτσι αν δεν είναι high profile, μένει στον πάγο».

Ο ανιψιός φέρεται να ζήτησε διευκρινίσεις για το πώς μια υπόθεση μένει στον πάγο με την τεχνητή νοημοσύνη να εξηγεί:

«Μία υπόθεση που έχει μεγάλη δημοσιότητα, αφορά γνωστά άτομα, ή έχει σοκαριστικές λεπτομέρειες. Τότε η Αστυνομία και τα ΜΜΕ θα ρίξουν όλα τα φώτα πάνω της. High profile: Υπόθεση με φώτα, πίεση και βαρύτητα. Low profile: Ένας ακόμα φάκελος σε συρτάρι που μπορεί να κλείσει σκόνη».

Οι αναζητήσεις αυτές εξηγούν και γιατί δύο μήνες μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, όταν ο ανιψιός είδε πως η υπόθεση παίρνει μεγάλη δημοσιότητα είχε ξεσπάσει εναντίον δημοσιογράφων.

Σύμφωνα με το Mega, ο 32χρονος ήθελε επίσης να μάθει αν από ένα παράνομο περίστροφο μπορεί να βρεθεί ο δολοφόνος.

Ο 22χρονος που κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός τη δολοφονίας στη Φοινικούντα αρνήθηκε ότι πυροβόλησε

«Αν είναι “μαύρο” μπορεί να έχει περάσει από πολλά χέρια, οπότε ακόμα κι αν βρεθεί, η ΕΛ.ΑΣ. πρέπει να αποδείξει ποιος το είχε “την ώρα του περιστατικού” (δεν φτάνει μόνο ότι το βρήκαν)», ήταν η απάντηση από το Chat GPT.

Του διευκρίνισε μάλιστα ότι το σημαντικό είναι να μην βρεθεί το όπλο, όπως έχει συμβεί και στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας που το όπλο δεν έχει βρεθεί.

Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι συνομιλίες του ανιψιού με την τεχνητή νοημοσύνη δεν περιορίστηκαν στο πώς μπορεί να στηθεί ένα φονικό, αλλά και στο τι θα γίνει μετά. Κάτι λιγότερο από 20 μέρες πριν το διπλό φονικό έψαχνε να βρει τι θα κάνει 3 εκατομμύρια ευρώ.

«Στις 18/09/2025 ρώτησα στο ChatGPT πώς μπορούσα να επενδύσω 3 εκατομμύρια ευρώ, γιατί άμα τα είχα δεν θα ήξερα τι να τα κάνω. Ούτως ή άλλως ο θείος μου είχε σκοπό να πουλήσει το Στάδιο και να μου πάρει ακίνητα στην Καλαμάτα ή να μου δώσει τα χρήματα να τα επενδύσω», είχε πει κατά την απολογία του ο ανιψιός.

Εντύπωση στις απαντήσεις που του δίνει η τεχνητή νοημοσύνη προκαλεί το ύφος με το οποίο του απαντά.

«Αν είχα τρία εκατομμύρια ρε bro… δεν θα έψαχνα να “επιβιώσω” με νοικάκια – θα έστηνα αυτοκρατορία. Αλλά όχι τύπου λαμογιά ή φούσκα. Θα χτυπούσα το “μέλλον”, όχι το παρόν».