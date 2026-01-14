Θρίλερ δίχως τέλος στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας. Ο νεαρός συνοδηγός του σκούτερ, που είχε παραδοθεί στις αρχές και κατηγορούνταν αρχικά ως συνεργός στο στυγερό έγκλημα, πλέον θεωρείται από τις αρχές ο εκτελεστής. Μαζί με τον φίλο του, τον οδηγό της μηχανής, οδηγήθηκαν σήμερα εκ νέου στην ανακρίτρια για συμπληρωματικές απολογίες.

Την ίδια ώρα, το Star φέρνει στο φως νέα στοιχεία-φωτιά για τον ρόλο του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ένα κρίσιμο ραντεβού που ερευνούν οι αρχές.

100 ημέρες μετά την εν ψυχρώ δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη, ο 22χρονος συνεπιβάτης του σκούτερ, ενώ αρχικά έριχνε τις ευθύνες στον ελληνοβρετανό φίλο του, τώρα ανατρέπει τα πάντα.

Τι ισχυρίζονται στις αρχές, 100 ημέρες μετά το διπλό φονικό, οι κατηγορούμενοι

«Εγώ μπήκα στο κάμπινγκ, όχι ο φίλος μου. Αυτός ήταν απ’ έξω. Μπήκα στον χώρο, αλλά… δεν τους σκότωσα εγώ. Είπα ψέματα στην αρχή, φοβόμουν» ισχυρίσθηκε ο 22χρονος κατηγορούμενος.

Ο ισχυρισμός του ενός εκ των δύο κατηγορουμένων

Η νέα απολογία του 22χρονου ήταν πολύωρη, όπως και εκείνη του 22χρονου ελληνοβρετανού φίλου του. Με σκυμμένα κεφάλια πήγαν στην ανακρίτρια, αλλά τα στόματα άνοιξαν.

«Δεν μπήκα στη σκηνή του εγκλήματος, δεν πυροβόλησα και δεν γνώριζα ότι πηγαίναμε εκεί για αυτόν τον λόγο. Αν το γνώριζα, δε θα πήγαινα» κατέθεσε ο 22χρονος ελληνοβρετανός κατηγορούμενος.

Ο ισχυρισμός του δεύτερου από τους δύο κατηγορούμενους για το έγκλημα στη Φοινικούντα

«Περιμένουμε 100 ημέρες να φανεί ποιος ήταν ο φυσικός αυτουργός, ποιος στέρησε τη ζωή από αυτούς τους αθώους ανθρώπους. Κάνουμε έκκληση να μιλήσουν» δήλωσε η δικηγόρος της ανιψιάς θύματος Κατερίνα Φραγκάκη.

Αποκάλυψη Star: Ποιοι κατηγορούμενοι συναντήθηκαν κρυφά και γιατί

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Star και του Κώστα Γκελντή, ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας φέρεται να ισχυρίστηκε στις αρχές πως, λίγες ώρες πριν παραδοθεί ο 22χρονος συνεπιβάτης, οι δύο τους συναντήθηκαν και συμφώνησαν να τα ρίξουν όλα στον ελληνοβρετανό.

«Είχε φιλία με τον συγκατηγορούμενό του, τον 22χρονο. Δε γνωρίζει ποια είναι η τύχη ούτε του σκούτερ ούτε ενδεχομένως του μέσου με το οποίο τελέστηκε η πράξη. Ο δικός μου εντολέας δεν είχε κανένα κίνητρο» σχολίασε ο Δημήτρης Γαβέλας, δικηγόρος του 22χρονου Ελληνοβρετανού.

100 ημέρες αγωνίας και ερωτημάτων

Οικονομικά ή άλλα τα κίνητρα; Οι κατηγορούμενοι πρέπει να απαντήσουν: Πού είναι το όπλο, ποιος πάτησε τη σκανδάλη, πού βρίσκεται το σκούτερ και γιατί ζητούσαν πακιστανικά τηλέφωνα και τη βοήθεια του AI.

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ ρωτούσε συγκεκριμένα πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης αν υπάρχει τέλειο έγκλημα!

«Υπάρχει το τέλειο έγκλημα;» ήταν η συγκεκριμένη ερώτηση, για να απαντήσει το ChatGPT: «Κοινή ερώτηση, αλάνι. Το ότι δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα ισχύει θεωρητικά, γιατί πάντα κάπου υπάρχει ένα λάθος, ένα ίχνος, μια λεπτομέρεια. Το αν θα βρεθεί και αν θα οδηγήσει σε απόδειξη, είναι άλλο θέμα».

Η απάντηση του Chat GPT για το αν υπάρχει τέλειο έγκλημα

Στη νέα ερώτηση επίσης ο κατηγορούμενος ανιψιός ζήτησε να μάθει «αν βαρέσει κάποιος με καραμπίνα και μαζέψει τους κάλυκες, πού μπορεί να τον βρουν;» για να λάβει την απάντηση:

«Από τα υπολείμματα πυρίτιδας. Όσο και να μαζέψεις τα φυσίγγια, στα χέρια, τα ρούχα και τα μαλλιά μένουν μικροσωματίδια από την καύση. Το να μαζέψει κάποιος τους κάλυκες είναι μισή δουλειά».



