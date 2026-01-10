Νέες εξελίξεις στην υπόθεση της Φοινικούντας, καθώς οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν εκ νέου το πρωί του Σαββάτου 10/1 ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας για συμπληρωματικές απολογίες. Οι δύο νεαροί είχαν αρχικά κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, ως φυσικός και ηθικός αυτουργός αντίστοιχα, ωστόσο τα νεότερα στοιχεία που προέκυψαν από τη συνεχιζόμενη ανακριτική διαδικασία φαίνεται να ανατρέπουν την αρχική εκδοχή των ρόλων τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την αξιολόγηση νέων δεδομένων προκύπτει ότι ο συνεπιβάτης της μηχανής ενδέχεται να ήταν εκείνος που εισήλθε στον χώρο του κάμπινγκ, γεγονός που διαφοροποιεί ουσιαστικά την εικόνα που είχε σχηματιστεί μέχρι τώρα. Παράλληλα, η διαφυγή του φέρεται να συνδέεται με τη χρήση οχήματος που ανήκει στη μητέρα του ανιψιού.

Φοινικούντα: Ρωτούσε το ChatGPT πώς σβήνουν αποτυπώματα από ύφασμα

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση αποκτούν και οι διαδικτυακές αναζητήσεις που φέρεται να πραγματοποίησε ο ανιψιός πριν από το έγκλημα και οι οποίες βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, στις 4 Οκτωβρίου - μία ημέρα πριν από τη διπλή δολοφονία - αναζήτησε τρόπους αφαίρεσης αποτυπωμάτων από ύφασμα. Επιπλέον, περίπου δύο εβδομάδες νωρίτερα, είχε προβεί σε ερωτήματα σχετικά με επενδυτικές επιλογές ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και σε αναζητήσεις που αφορούσαν όπλα και το ρίσκο χρήσης τους.

Ο ανιψιός παραδέχεται ότι οι συγκεκριμένες αναζητήσεις έγιναν από τον ίδιο, επιχειρώντας ωστόσο να τις αποδώσει σε επιπόλαιη συμπεριφορά. Όπως υποστήριξε στην απολογία του, οι ερωτήσεις του για όπλα και αποτυπώματα έγιναν «για πλάκα».

«Ως προς τις αναζητήσεις μου στο ChatGΡT είναι πράγματι δικές μου. Είχα ξεκινήσει να ρωτάω για καραμπίνες, γιατί μόλις είχα αγοράσει μια καραμπίνα και είχα αφήσει τα φυσίγγια κάτω. Μετά ξεκίνησα να ρωτάω και για περίστροφο και πράγματι έχω υποβάλει την ερώτηση: “Πες μου ρίσκο αν κάποιος πάρει μαύρο περίστροφο, σκοτώσει, δεν έχει κινητό, αμάξι, κάμερες, πετάξει τα ρούχα του και το πιστόλι, κάνει μπάνιο και κοιμηθεί”. Ήταν για πλάκα ανάμεσα στις τόσες ηλιθιότητες που ρωτούσα στο ChatGΡT».

Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν προσεκτικά όλα τα νέα δεδομένα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτει ανάγκη αναθεώρησης της αρχικής κατηγορίας και των ρόλων που αποδίδονται στους δύο κατηγορούμενους, ενώ η έρευνα συνεχίζεται σε βάθος.