MasterChef: Ένταση στο συμβούλιο των μπλε - «Ήρθε η ώρα να γίνω πιο ψυχρός»

Η μπλε μπριγάδα έχασε με μεγάλη διαφορά από την κόκκινη μπριγάδα στην ομαδική δοκιμασία.

Στο σύμβουλιο της ομάδας, οι τόνοι ανάμεσα στον Γιώργο και τον Χάρη ανέβηκαν, με τον έναν να μεταθέτει τις ευθύνες στον άλλον.

Ο Χάρης υποστήριξε πως ο Γιώργος, ως αρχηγός, θα έπρεπε να έχει τον τελευταίο λόγο. Από την άλλη, ο Γιώργος τόνισε πως δεν ήθελε να του ακυρώσει την ιδέα για να μην του κόψει τα φτερά.

MasterChef: Γιώργος και Χάρης συγκρούστηκαν στο συμβούλιο της μπλε μπριγάδας

Ο Σωτήρης Κοντιζάς, ψύχραιμα και ήρεμα, βοήθησε τον αρχηγό των «μπλε» να καταλάβει τον ρόλο του.

«Αυτός που ηγείται και είναι υπεύθυνος για το σέρβις της βραδιάς το χει όλο πάνω του», ξεκαθάρισε αρχικά ο κριτής και συνέχισε: «Όταν μαγειρεύεις θέλει καρδιά, όταν ηγείσαι θέλει ψυχή, όταν παίρνεις αποφάσεις μέσα στην κουζίνα θέλει κρύο αίμα και όλα αυτά μαζί θέλουν γερό στομάχι. Δεν είναι εύκολο, θέλει το γερό στομάχι και όλα τα υπόλοιπα, για να έχεις το καθαρό μυαλό και την ψυχραιμία ως αρχηγός να πεις "όχι, παραμένουμε στο αρχικό πλάνο". Όλοι το ίδιο και οι καλεσμένοι προσπαθούν να κρατηθούν από μία σταθερά. Αυτήν την ορίζει ο αρχηγός».

MasterChef: Ο Σωτήρης Κοντιζάς τα είπε έξω από τα δόντια

Τα λόγια του Σωτήρη Κοντιζά φάνηκαν να αφυπνίζουν τον Γιώργο, ο οποίος αναγνώρισε πως ο καταξιωμένος chef έχει δίκιο και τον ευχαρίστησε: «Έχετε δίκιο, chef, ευχαριστώ», ενώ στις κάμερες δήλωσε με αποφασιστικότητα: «Νομίζω ρε φίλε ήρθε η ώρα να γίνω κι εγώ λίγο πιο ψυχρός και να είμαι το the point και να μη φλυαρώ σε άλλα πράγματα που με βγάζουν από τον στόχο μου, οπότε έτσι θα συνεχίσω».

