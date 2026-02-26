MasterChef: Ένταση στο συμβούλιο των μπλε - «Ήρθε η ώρα να γίνω πιο ψυχρός»

Ανέβησαν οι τόνοι ανάμεσα στον Γιώργο και στον Χάρη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.02.26 , 23:50 MasterChef: Mystery Box με Μύρωνα Στρατή και υλικά που... κοστίζουν
26.02.26 , 23:45 MasterChef: Ποιος από τους τρεις «μπλε» παίκτες αποχώρησε;
26.02.26 , 23:42 Fitness mode on: Στο γυμναστήριο Λιάγκας - Αντωνά
26.02.26 , 23:20 Ηρωική πρόκριση του Παναθηναϊκού στους «16» του Europa League
26.02.26 , 23:00 Κλέλια Ρένεση: «Βρίσκομαι συχνά σε μονάδες καρκινοπαθών»
26.02.26 , 22:47 Άλιμος: Βίντεο Με Την Τρελή Πορεία Οδηγού Που Πήρε Σβάρνα 11 Οχήματα
26.02.26 , 22:41 Βαρυποινίτης Επιτέθηκε Σε Παραβάτη Του ΚΟΚ Μέσα Στην Αστυνομική Διεύθυνση
26.02.26 , 22:31 Θρίλερ στη Χαλκιδική: Εντοπίστηκαν μέσα σε σακούλες ανθρώπινα μέλη
26.02.26 , 22:27 Κλήρωση Τζόκερ 26/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 2.500.000 ευρώ
26.02.26 , 22:26 Καλαμάρι “Pasta” με Tsuyu και αυγά σολομού
26.02.26 , 22:23 MasterChef: Ποιος είναι ο τρίτος υποψήφιος της μπλε μπριγάδας
26.02.26 , 22:21 Ιωάννα Τούνη: Το κολατσιό που ετοιμάζει για τον Πάρη κλέβει τις εντυπώσεις
26.02.26 , 22:12 Ζάκυνθος: Νέα καταγγελία για την παιδίατρο - «Είδε το παιδί 24 ώρες μετά»
26.02.26 , 22:04 Στο «ραντάρ»  του κράτους οι influencers για το παράνομο στοίχημα
26.02.26 , 21:46 MasterChef: Ο Γιώργος «θυσίασε» την ασυλία του - Σε ποιον την έδωσε;
Απεργία 28/2: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ταξίδι στο Ντουμπάι με την οικογένειά της
Κικίλας - Μπαλατσινού: Στην Πάτμο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας
Νατάσα Θεοδωρίδου: Η αλήθεια για τον φημολογούμενο γάμο με τον Καρυπίδη
Ποιος Έλληνας ηθοποιός είναι το παιδάκι της φωτογραφίας;
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Ανυπομονεί να γίνει μπαμπάς- Το τρυφερό στιγμιότυπο
Σε τυχαίο έλεγχο εντοπίστηκε η Λόρα - Γιατί οι Γερμανοί την πήγαν σε δομή
Δώρο Πάσχα: Πότε θα καταβληθεί στους ανέργους από τη ΔΥΠΑ
Τζένη Μπαλατσινού: Η εμφάνιση στο Κέντρο που... φωνάζει style icon!
Κλήρωση Τζόκερ 26/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 2.500.000 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η μπλε μπριγάδα ηττήθηκε από την κόκκινη με μεγάλη διαφορά στην ομαδική δοκιμασία.
  • Στο συμβούλιο, οι Γιώργος και Χάρης αντάλλαξαν κατηγορίες για την ευθύνη της ήττας.
  • Ο Χάρης τόνισε ότι ο Γιώργος, ως αρχηγός, έπρεπε να έχει τον τελευταίο λόγο.
  • Ο Σωτήρης Κοντιζάς καθοδήγησε τον Γιώργο σχετικά με τον ρόλο του αρχηγού στην κουζίνα.
  • Ο Γιώργος αναγνώρισε την ανάγκη να γίνει πιο ψυχρός και αποφασιστικός.

Η μπλε μπριγάδα έχασε με μεγάλη διαφορά από την κόκκινη μπριγάδα στην ομαδική δοκιμασία.

Στο σύμβουλιο της ομάδας, οι τόνοι ανάμεσα στον Γιώργο και τον Χάρη ανέβηκαν, με τον έναν να μεταθέτει τις ευθύνες στον άλλον.

Ο Χάρης υποστήριξε πως ο Γιώργος, ως αρχηγός, θα έπρεπε να έχει τον τελευταίο λόγο. Από την άλλη, ο Γιώργος τόνισε πως δεν ήθελε να του ακυρώσει την ιδέα για να μην του κόψει τα φτερά.

MasterChef: Γιώργος και Χάρης συγκρούστηκαν στο συμβούλιο της μπλε μπριγάδας

MasterChef: Γιώργος και Χάρης συγκρούστηκαν στο συμβούλιο της μπλε μπριγάδας

Ο Σωτήρης Κοντιζάς, ψύχραιμα και ήρεμα, βοήθησε τον αρχηγό των «μπλε» να καταλάβει τον ρόλο του.

«Αυτός που ηγείται και είναι υπεύθυνος για το σέρβις της βραδιάς το χει όλο πάνω του», ξεκαθάρισε αρχικά ο κριτής και συνέχισε: «Όταν μαγειρεύεις θέλει καρδιά, όταν ηγείσαι θέλει ψυχή, όταν παίρνεις αποφάσεις μέσα στην κουζίνα θέλει κρύο αίμα και όλα αυτά μαζί θέλουν γερό στομάχι. Δεν είναι εύκολο, θέλει το γερό στομάχι και όλα τα υπόλοιπα, για να έχεις το καθαρό μυαλό και την ψυχραιμία ως αρχηγός να πεις "όχι, παραμένουμε στο αρχικό πλάνο". Όλοι το ίδιο και οι καλεσμένοι προσπαθούν να κρατηθούν από μία σταθερά. Αυτήν την ορίζει ο αρχηγός».

MasterChef: Ο Σωτήρης Κοντιζάς τα είπε έξω από τα δόντια

MasterChef: Ο Σωτήρης Κοντιζάς τα είπε έξω από τα δόντια

Τα λόγια του Σωτήρη Κοντιζά φάνηκαν να αφυπνίζουν τον Γιώργο, ο οποίος αναγνώρισε πως ο καταξιωμένος chef έχει δίκιο και τον ευχαρίστησε: «Έχετε δίκιο, chef, ευχαριστώ», ενώ στις κάμερες δήλωσε με αποφασιστικότητα: «Νομίζω ρε φίλε ήρθε η ώρα να γίνω κι εγώ λίγο πιο ψυχρός και να είμαι το the point και να μη φλυαρώ σε άλλα πράγματα που με βγάζουν από τον στόχο μου, οπότε έτσι θα συνεχίσω».

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF ΓΙΩΡΓΟΣ Α.
 |
MASTERCHEF ΧΑΡΗΣ
 |
MASTERCHEF 10
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top