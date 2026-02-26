Καλαμάρι “Pasta” με Tsuyu και αυγά σολομού

Μια ιαπωνική συνταγή του Τόνυ Βρατσάνου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.02.26 , 23:50 MasterChef: Mystery Box με Μύρωνα Στρατή και υλικά που... κοστίζουν
26.02.26 , 23:45 MasterChef: Ποιος από τους τρεις «μπλε» παίκτες αποχώρησε;
26.02.26 , 23:42 Fitness mode on: Στο γυμναστήριο Λιάγκας - Αντωνά
26.02.26 , 23:20 Ηρωική πρόκριση του Παναθηναϊκού στους «16» του Europa League
26.02.26 , 23:00 Κλέλια Ρένεση: «Βρίσκομαι συχνά σε μονάδες καρκινοπαθών»
26.02.26 , 22:47 Άλιμος: Βίντεο Με Την Τρελή Πορεία Οδηγού Που Πήρε Σβάρνα 11 Οχήματα
26.02.26 , 22:41 Βαρυποινίτης Επιτέθηκε Σε Παραβάτη Του ΚΟΚ Μέσα Στην Αστυνομική Διεύθυνση
26.02.26 , 22:31 Θρίλερ στη Χαλκιδική: Εντοπίστηκαν μέσα σε σακούλες ανθρώπινα μέλη
26.02.26 , 22:27 Κλήρωση Τζόκερ 26/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 2.500.000 ευρώ
26.02.26 , 22:26 Καλαμάρι “Pasta” με Tsuyu και αυγά σολομού
26.02.26 , 22:23 MasterChef: Ποιος είναι ο τρίτος υποψήφιος της μπλε μπριγάδας
26.02.26 , 22:21 Ιωάννα Τούνη: Το κολατσιό που ετοιμάζει για τον Πάρη κλέβει τις εντυπώσεις
26.02.26 , 22:12 Ζάκυνθος: Νέα καταγγελία για την παιδίατρο - «Είδε το παιδί 24 ώρες μετά»
26.02.26 , 22:04 Στο «ραντάρ»  του κράτους οι influencers για το παράνομο στοίχημα
26.02.26 , 21:46 MasterChef: Ο Γιώργος «θυσίασε» την ασυλία του - Σε ποιον την έδωσε;
Απεργία 28/2: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ταξίδι στο Ντουμπάι με την οικογένειά της
Κικίλας - Μπαλατσινού: Στην Πάτμο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας
Νατάσα Θεοδωρίδου: Η αλήθεια για τον φημολογούμενο γάμο με τον Καρυπίδη
Ποιος Έλληνας ηθοποιός είναι το παιδάκι της φωτογραφίας;
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Ανυπομονεί να γίνει μπαμπάς- Το τρυφερό στιγμιότυπο
Σε τυχαίο έλεγχο εντοπίστηκε η Λόρα - Γιατί οι Γερμανοί την πήγαν σε δομή
Δώρο Πάσχα: Πότε θα καταβληθεί στους ανέργους από τη ΔΥΠΑ
Τζένη Μπαλατσινού: Η εμφάνιση στο Κέντρο που... φωνάζει style icon!
Κλήρωση Τζόκερ 26/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 2.500.000 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Συνταγή Για Γιορτινό Αρνί Γκιούλμπασι,
O Hλίας Παναγιώτου έδωσε την απόλυτη γιορτινή συνταγή
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Συνταγες

Καλεσμένος των τριών chef κριτών, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνου Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλου, είναι ένας από τους πιο αναγνωρισμένους sushi chefs της Ελλάδας, με διεθνή πορεία και βαθιά γνώση της ιαπωνικής κουζίνας, ο Τόνυ Βρατσάνος.

«Καλαμάρι “Pasta” με Tsuyu και αυγά σολομού».

Αν θέλεις και εσύ να δοκιμάσεις τις ικανότητές σου στη μαγειρική, παρακάτω σου έχουμε αναλυτικά τη συνταγή για «Καλαμάρι “Pasta” με Tsuyu και αυγά σολομού».

«Καλαμάρι “Pasta” με Tsuyu και αυγά σολομού».

 

Squid pasta

1.Dashi

600 ml νερό
13 γρ. bonito flakes
1 μικρό κομμάτι kombu

Εκτέλεση

•    Βάζουμε σε ένα κατσαρολάκι το νερό και το kombu.
•    Όταν βράσει κλείνουμε τη φωτιά και βάζουμε τα bonito flakes.
•    Το αφήνουμε για 40 λεπτά, το σουρώνουμε και είναι έτοιμο το dashi.

2.Tsuyu

Βάζουμε σε ένα κατσαρολάκι
500 ml dashi
100 ml mirin
100 ml soy sauce

Εκτέλεση
•    Το φέρνουμε σε βράση για να φύγει το αλκοόλ.
•    Το κρυώνουμε και είναι έτοιμο.

3.Καλαμάρι 500 γραμμαρίων

Εκτέλεση
•    Καθαρίζουμε το καλαμάρι και βγάζουμε τις λεπτές μεμβράνες, το χαράζουμε και το μπλανσάρουμε.
•    Το κρυώνουμε και το αφήνουμε στην άκρη.

4.Kinsi Tamago

2 αυγά
Λίγο λάδι

Εκτέλεση

•    Ζεστάνουμε το τηγάνι και με ένα χαρτί κουζίνας απλώνουμε λίγο λάδι.
•    Βάζουμε λίγο από τα χτυπημένα αυγά και φτιάχνουμε μια πολύ λεπτή ομελέτα.
•    Την κρυώνουμε και την κόβουμε πάρα πολύ λεπτά.

5.Siraga negi

•    Παίρνουμε το άσπρο μέρος από φρέσκο κρεμμύδι και το κόβουμε πάρα πολύ λεπτά.
•    Το περνάμε από τρέχουμε νερό μέχρι να κατσαρώσει. Το στεγνώνουμε και το αφήνουμε στην άκρη.

6.Sorrel red vein sprouts

Για το χρώμα

7.Wasabi

8.Salmon egg

9.decor με καρότο

•    Κόβουμε το καρότο πάρα πολύ λεπτά
•    Το κάνουμε twist και το βάζουμε σε παγόνερο.

Εκτέλεση

•    Βάζουμε σε μια μπασίνα 50ml tsuyu και το wasabi. 
•    Διαλύουμε καλά το wasabi και το βάζουμε στο πιάτο.
•    Κόβουμε 70 gr καλαμάρι πολύ λεπτά σαν pasta και το ανακατεύουμε με τα 3 gr kinsi tamago.
•    Το τοποθετούμε στο πιάτο μαζί με το tsuyu.
•    Από πάνω βάζουμε τα 5 gr salmon egg.
•    Μετά βάζουμε και 2 gr φρέσκο κρεμμύδι (siraga negi).
•    Το χρωματίζουμε με τα sorrel red vein sprouts και το καρότο.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΟΝΥ ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ
 |
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF 10
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top