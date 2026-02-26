Ζάκυνθος: Νέα καταγγελία για την παιδίατρο - «Είδε το παιδί 24 ώρες μετά»

Σε κρίσιμη κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται το βρέφος που διακομίστηκε από τη Ζάκυνθο στο Πανεπιστημιακό του Ρίου.

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR αποκαλύπτει ότι υπάρχουν και άλλοι γονείς που έχουν σοβαρά παράπονα από τη στάση της παιδιάτρου και στο παρελθόν, σε άλλες περιπτώσεις, όπου νόσησαν παιδάκια.

Μητέρα παιδιού μίλησε στην Κωνσταντίνα Τσεγγενέ κι αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ξεκινήσαμε στις 4 του Δεκέμβρη του 2022. Το παιδί έβηχε και δεν μπορούσε να πάρει ανάσα. Μπαίνουμε στα επείγοντα... Δεν ήρθε η παιδίατρος. Ενημερώνομαι ότι έχει ενημερώσει τηλεφωνικώς την κυρία από την Πέμπτη που μπήκαμε.

Έρχεται η κυρία Παρασκευή πρωί, με ύφος και με τουπέ, και «δεν θα μου πείτε εμένα πότε θα 'ρθω». Ο άντρας μου ήταν έξω υπό κράτηση από δύο αστυνομικούς. Τον βγάλαν απ' το νοσοκομείο... μου λέει «για να μάθετε να φέρεστε, θα βγείτε με πειθαρχικό» και μου δίνει ένα ωραιότατο εξιτήριο με πειθαρχικό».

Παράλληλα, αποκαλυπτικές μαρτυρίες για το τι συνέβη στο νοσοκομείο την ώρα που η άφαντη παιδίατρος έδινε οδηγίες από το τηλέφωνο σκιαγραφούν την κατάσταση. Η ίδια απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά της, αλλά συνεχίζει τις προκλητικές αναρτήσεις.

Ζάκυνθος: Η παιδίατρος έκανε αναρτήσεις στα social media σαν να μην συμβαίνει τίποτα

Την ώρα που το βρεφάκι, το οποίο «εξέτασε» μέσω τηλεφώνου η παιδίατρος από το Νοσοκομείο Ζακύνθου, χαροπαλεύει, η ίδια δεν σταματά να κάνει αναρτήσεις στα social media. Κάποιες ώρες πριν, μάλιστα, αφού είχε ανακοινωθεί πως απομακρύνεται από τα εργασιακά της καθήκοντα, έκανε ανάρτηση για την αγορά της από υπερπολυτελή και πασίγνωστη εταιρεία.

Όλα αυτά ενώ οι γονείς του μωρού βιώνουν έναν ασύλληπτο Γολγοθά. Είδαν το παιδί τους να μελανιάζει ολόκληρο και να φτάνει σχεδόν στον θάνατο.

Συγκλονιστικά είναι όσα περιγράφει αποκλειστικά στο STAR ο ιδιώτης παιδίατρος που συντόνισε την αεροδιακομιδή του μωρού, όσο η γιατρός του Νοσοκομείου Ζακύνθου ήταν άφαντη.

Διαβάστε όσα είπε στο Star ο κύριος Γιώργος Δημητρίου: «Το βράδυ αργά, μετά από ώρες, μου έστειλε η θεία ένα βίντεο με το παιδάκι και της είπα αμέσως ότι αυτό το πράγμα είναι μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία. Μόλις ακούστηκε η λέξη, έπεσε πανικός, κινητοποιήθηκαν όλοι».

Ζάκυνθος: Σε σταθερή κατάσταση το 5 μηνών βρέφος

«Ο μικρός μας ασθενής παραμένει σε σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων. Η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου είναι χωρίς παθολογικά ευρήματα. Απομονώθηκε στο αίμα του ο ορότυπος που αφορά τον πιο επικίνδυνο, θανατηφόρο τύπο του μηνιγγιτιδόκοκκου, ο ορότυπος Β», αναφέρει σε ανακοινωθέν του το νοσοκομείο.