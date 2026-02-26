Zάκυνθος: «Πήρα τηλέφωνο βουλευτή για να διακομιστεί το παιδί μου στο Ρίο»

«Ζει από θαύμα», λέει η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Όσα είπε η μητέρα του βρέφους με μηνιγγίτιδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • 5 μηνών βρέφος από Ζάκυνθο νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας σε σταθερή κατάσταση.
  • Η μητέρα κατήγγειλε την αδιαφορία παιδίατρου στο νοσοκομείο Ζακύνθου, η οποία δεν ήταν παρούσα κατά την εφημερία.
  • Η μητέρα επικοινώνησε με βουλευτή για να διακομιστεί το παιδί της, καθώς η παιδίατρος έδινε οδηγίες τηλεφωνικά.
  • Η παιδίατρος εμφανίστηκε στο νοσοκομείο αργά το βράδυ και τέθηκε σε αναστολή μέχρι την ολοκλήρωση ΕΔΕ.
  • Η κατάσταση του βρέφους είναι σταθερή και έχει διαφύγει τον κίνδυνο, ενώ η οικογένεια προχωρά σε νομικές διαδικασίες.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας «Παναγία η Βοήθεια» νοσηλεύεται το 5 μηνών βρέφος από τη Ζάκυνθο, έπειτα από σοβαρή προσβολή από μηνιγγίτιδα, όπου και παραμένει σε σταθερή κατάσταση.

Ζάκυνθος: Τι λέει η παιδίατρος - «Δήλωσε αναρρωτική στις 8 το βράδυ»

Η μητέρα του παιδιού, Ανδριάνα Γεωργιοπούλου, μίλησε για την εγκληματική αδιαφορία που έδειξε η παιδίατρος που βρισκόταν σε εφημερία στο νοσοκομείο Ζακύνθου, η οποία, όπως αποδείχτηκε εκ των υστέρων, απουσίαζε από τον χώρο.  

Όπως δήλωσε η κα Γεωργιοπούλου: «Το Σάββατο το πρωί, περίπου στις 12:00, το παιδί άρχισε να εμφανίζει σπυράκια και εξανθήματα, τα οποία λίγες ώρες αργότερα άρχισαν να γίνονται πιο έντονα. Έτσι επικοινώνησα με γιατρό, ο οποίος μας σύστησε να πάμε το παιδί άμεσα στο νοσοκομείο, όπως και έκανα».

Όπως περιέγραψε η μητέρα του 5 μηνών βρέφους στην κάμερα της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα», έφτασε στο νοσοκομείο της Ζακύνθου λίγο μετά τις 15:30, όπου και την ενημέρωσαν ότι η παιδίατρος ήταν σε εφημερία on call και ότι δε βρισκόταν στον χώρο του νοσοκομείου. Όπως δήλωσε: «Το παιδί παρακολουθούσε από κοντά η νοσοκόμα της Παιδιατρικής, με τη γιατρό να δίνει οδηγίες από το τηλέφωνο, με βάση απλά τις περιγραφές».

Zάκυνθος: «Πήρα τηλέφωνο βουλευτή για να διακομιστεί το παιδί μου στο Ρίο»

Η παιδίατρος, από την πλευρά της, ισχυρίστηκε ότι ήταν σε άδεια, παρόλα αυτά, η μητέρα του βρέφους τόνισε χαρακτηριστικά ότι: «Άκουσα για αναρρωτική άδεια της γιατρού μετά τις 20:00».

Η κα Γεωργιοπούλου δήλωσε ότι εάν είχε ενημερωθεί νωρίτερα για την απουσία της παιδιάτρου, θα μπορούσε να είχε προλάβει το απογευματινό καράβι, το οποίο έφευγε στις 18:30, με σκοπό να μεταφέρει το παιδί της σε άλλο νοσοκομείο. Επιπρόσθετα, όπως τόνισε η μητέρα του βρέφους στην κάμερα: «Έστελνα φωτογραφίες του παιδιού με τα εξανθήματα σε άλλους, εξωτερικούς παιδιάτρους, για να μου πουν πώς πρέπει να δράσω».

Ζάκυνθος: Στο Star η γιαγιά του βρέφους - «Το παιδί προχώρησε σε σήψη»

Αφού παρέμεινε στο νοσοκομείο της Ζακύνθου για πάνω από 4 ώρες, με την παιδίατρο να είναι άφαντη, η κα Γεωργιοπούλου πήρε την πρωτοβουλία να επικοινωνήσει με τον κ. Διονύση Ακτύπη, βουλευτή του νησιού, προκειμένου να δοθεί εντολή για τη διακομιδή του παιδιού: «Χρειάστηκε να παρέμβει ο βουλευτής, προκειμένου να εισέλθει στο νοσοκομείο ιδιώτης παιδίατρος, για να με συνοδεύσει με το παιδί στο αεροδρόμιο και να γίνει η διακομιδή στο Ρίο».

Το παιδί έχει διαφύγει τον κίνδυνο, όμως παραμένει ακόμα στη ΜΕΘ και βρίσκεται υπό παρακολούθηση, καθώς η μηνιγγίτιδα είναι ένα πολύ ισχυρό μικρόβιο και χρειάζεται προσοχή, ενώ η οικογένεια έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης και έχει ξεκινήσει τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες με σκοπό να υποβάλλει μήνυση. 

Όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, σε νεότερη ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης: «Η παιδίατρος που ήταν σε μικτή εφημερία ετοιμότητας δεν ήταν στο νοσοκομείο και έδωσε τηλεφωνικές οδηγίες. Το βρέφος παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και η ιατρός δεν προσερχόταν, όπως υποχρεούται, στο νοσοκομείο. Καρδιολόγος του νοσοκομείου σε συνεργασία με ιδιώτες παιδιάτρους διαχειρίστηκαν με ιατρούς του ΠΓΝ Ρίου το περιστατικό το οποίο έφυγε με αεροδιακομιδή σε βαριά κατάσταση. Ευτυχώς το βρέφος σταθεροποιήθηκε και διέφυγε τον κίνδυνο. Αυτό όμως δεν αναιρεί το ίδιο το περιστατικό και το πώς εξελίχθηκε. Η παιδίατρος τελικά εμφανίστηκε στο νοσοκομείο στις 12 τη νύχτα αναφέροντας ασθένεια. Την επόμενη προσκόμισε αναρρωτική από ιδιώτη. Χθες έβγαλε ανακοίνωση η ένωση νοσοκομειακών ιατρών Ζακύνθου που ουσιαστικά καλύπτουν την ιατρό. Διέταξα χθες ΕΔΕ την οποία αναθέσαμε σε Αναπληρωτή Καθηγητή Παιδοπνευμονολόγο του Ρίου με εντολή να την ολοκληρώσει το συντομότερο δυνατόν. Ηδη όμως απο χθες και έως την ολοκλήρωση της ΕΔΕ τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων». 

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου Ζακύνθου

Το Σάββατο 21/02/2026 και περί ώρα 16:11 προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου βρέφος ηλικίας πέντε (5) μηνών με εμπύρετο το οποίο στη συνέχεια εισήχθη στην παιδιατρική κλινική.

Το βρέφος εκτιμήθηκε ιατρικά από την εφημερεύουσα καρδιολόγο επιμελήτρια Α’ και την αγροτική ιατρό καθώς και ιδιώτες παιδιάτρους που προσφέρθηκαν αυτοβούλως να βοηθήσουν. Με βάση την κλινική του εικόνα κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο ΠΓΝ Πατρών Παναγία η Βοήθεια όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας έως σήμερα.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η κατάσταση της υγείας του βρέφους είναι σταθερή και έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Σχετικά με δημοσιεύματα του Τύπου περί απουσίας της παιδιάτρου που κάλυπτε την εφημερία και της αναρρωτικής άδειας που προσκομίσθηκε, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια (6η ΥΠΕ), προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα διαλαμβανόμενα.

Η παιδίατρος τίθεται σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων της μέχρι την ολοκλήρωση της Ε.Δ.Ε.

 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ
 |
ΒΡΕΦΟΣ
 |
ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ
 |
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
 |
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
