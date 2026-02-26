Κυρανάκης: «Ήθελαν νέα Τέμπη» - Έκοψαν τα καλώδια τηλεδιοίκησης στα τρένα

Δολιοφθορά καταγγέλλει ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.02.26 , 13:50 Στο Cash or Trash ένα έργο τέχνης μιας διεθνούς φήμης Ελληνίδας εικαστικού
26.02.26 , 13:22 «Όταν ο έρωτας της Ελένης Μενεγάκη ήταν κρυφός, στο σπίτι μου τους κάλυπτα»
26.02.26 , 13:20 Δώρο Πάσχα: Πότε θα καταβληθεί στους ανέργους από τη ΔΥΠΑ
26.02.26 , 13:20 MasterChef: Καλεσμένος των κριτών ο κορυφαίος sushi chef, Τόνυ Βρατσάνος
26.02.26 , 13:12 25η Μαρτίου: Πώς θα γιορταστεί φέτος στα σχολεία η εθνική επέτειος
26.02.26 , 12:48 Γαρμπή - Σχοινάς: Το παθιασμένο φιλί στον «σύμβουλο γάμου»
26.02.26 , 12:34 Ρούλα Πισπιρίγκου: Ζητά την αποφυλάκισή της, λόγω αναπηρίας
26.02.26 , 12:29 Ανδρέας Φούρας: Αποκάλυψε ότι παλεύει με τον καρκίνο
26.02.26 , 12:20 Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Δε ντρέπεστε βρε αλήτες, λίγη τσίπα δεν έχετε;»
26.02.26 , 12:04 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Τρεις street style τάσεις της φετινής παρέλασης
26.02.26 , 11:41 MasterChef: «Όταν δουν τα επεισόδια, θα είναι καλά με αυτά που βλέπουν;»
26.02.26 , 11:40 Τips για να ενισχύσεις τον μεταβολισμό σου
26.02.26 , 11:33 Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε λαχταριστές σουπιές σπανάκι
26.02.26 , 11:12 Αντιγόνη Πανέλλη: Πέθανε στα 56 της χρόνια η καταξιωμένη δημοσιογράφος
26.02.26 , 11:11 Πώς σε πείθει ένας Ιχθύς και κάνει συνέχεια το δικό του
Ανθή Βούλγαρη: Εκτός εκπομπής η παρουσιάστρια - Τι είπε ο Χασοπόπουλος
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ταξίδι στο Ντουμπάι με την οικογένειά της
Κικίλας - Μπαλατσινού: Στην Πάτμο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας
MasterChef: Βαρύ το κλίμα στους «μπλε» μετά την ήττα - «Απογοητεύτηκα»
MasterChef: «Όταν δουν τα επεισόδια, θα είναι καλά με αυτά που βλέπουν;»
«Όταν ο έρωτας της Ελένης Μενεγάκη ήταν κρυφός, στο σπίτι μου τους κάλυπτα»
Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Δε ντρέπεστε βρε αλήτες, λίγη τσίπα δεν έχετε;»
Τζένη Μπαλατσινού: Η εμφάνιση στο Κέντρο που... φωνάζει style icon!
Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά
Σπυροπούλου: «Έκλεψε» τις εντυπώσεις σε κυριακάτικη έξοδο με φίλες
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης κατήγγειλε δολιοφθορά στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνας – Θεσσαλονίκης, όπου άγνωστοι έκοψαν καλώδια τηλεδιοίκησης.
  • Η δολιοφθορά συνέβη δύο μέρες πριν την επέτειο της τραγωδίας στα Τέμπη, προκαλώντας σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια.
  • Ο υπουργός δήλωσε ότι οι δράστες ήθελαν να προκαλέσουν θανάτους και χρησιμοποίησαν ειδικά εργαλεία για να κόψουν τα καλώδια.
  • Η ζημιά εντοπίστηκε από το νέο σύστημα railway.gov.gr, που παρακολουθεί την πορεία των τρένων.
  • Συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση της ζημιάς και την επαναφορά της τηλεδιοίκησης.

Μια σοβαρή καταγγελία έκανε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποκαλύπτοντας ένα περιστατικό που συνέβη χθες σε σημείο του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνας – Θεσσαλονίκης και θα μπορούσε να οδηγήσει όπως είπε σε «νέα Τέμπη».

Άγνωστοι έκοψαν τα καλώδια τηλεδιοίκησης στο Πλατύ Κατερίνης

Άγνωστοι έκοψαν τα καλώδια τηλεδιοίκησης στο Πλατύ Κατερίνης

Όπως δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, στον σιδηροδρομικό σταθμό Πλατύ Κατερίνης, άγνωστοι έκοψαν τα καλώδια της τηλεδιοίκησης. Ο κ. Κυρανάκης έκανε λόγο για «δολιοφθορά» και δήλωσε βέβαιος ότι κάποιοι ήθελαν νεκρούς δύο μέρες πριν από την επέτειο των τριών ετών από την τραγωδία στα Τέμπη. 

Τρία χρόνια από τα Τέμπη: «Τα παιδιά ούρλιαζαν, ήξεραν ότι πεθαίνουν»

«Εδώ είχαμε καλώδια τηλεδιοίκησης που εγκαταστάθηκε στην περιοχή εκεί, λίγο μετά τα Τέμπη. Για να προστατευθεί, λοιπόν, η τηλεδιοίκηση, μπήκε επικάλυψη από τσιμέντο, για να μην μπορούν ομάδες Ρομά να πηγαίνουν να κόβουν και να κλέβουν», δήλωσε χαρακτηριστικά, αποκλείοντας ωστόσο ένα τέτοιο σενάριο στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Τα κομμένα καλώδια της τηλεδιοίκησης στο Πλατύ Κατερίνης

Τα κομμένα καλώδια της τηλεδιοίκησης στο Πλατύ Κατερίνης

 «Πρόκειται για μια καθαρή δολιοφθορά εδώ από κάποιον που ήθελε νεκρούς δύο μέρες πριν την επέτειο», ανέφερε ο υπουργός και συνέχισε: «Πήγαν λοιπόν όποιοι πήγαν, έσπασαν το τσιμέντο, έβγαλαν τα καλώδια, τα οποία έχουν διπλή επικάλυψη και προστασία, και με ειδικά εργαλεία τα έκοψαν. Δεν έκλεψαν κάτι, δεν είχαν οικονομικό όφελος».

Μητέρα θύματος Τεμπών: Πρέπει να δώσουμε μάχη στα δικαστήρια, όχι σε κόμμα

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών κατήγγειλε δολιοφθορά στο σύστημα τηλεδιοίκησης των τρένων

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών κατήγγειλε δολιοφθορά στο σύστημα τηλεδιοίκησης των τρένων

Ο κ. Κυρανάκης σημείωσε πως στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχουν κάμερες, καθώς δεν βρίσκεται κοντά σε οικισμό, αλλά σε απομακρυσμένο σημείο. Αποτέλεσμα της δολιοφθοράς ήταν να «πέσει» χθες όλη η τηλεδιοίκηση και να νεκρώσει το σύστημα. 

Σύμφωνα με την καταγγελία του κ. Κυρανάκη οι δράστες έσπασαν το τσιμεντένιο προστατευτικό κι έκοψαν τα καλώδια της τηλεδιοίκησης

Σύμφωνα με την καταγγελία του κ. Κυρανάκη οι δράστες έσπασαν το τσιμεντένιο προστατευτικό κι έκοψαν τα καλώδια της τηλεδιοίκησης

Τέμπη: Απολογήθηκαν Τριαντόπουλος και Αγοραστός για το «μπάζωμα»

Η δολιοφθορά, σύμφωνα με τον υπουργό εντοπίστηκε από το νέο σύστημα railway.gov.gr, το οποίο παρουσιάστηκε χθες και αποτελεί μια δικλείδα ασφαλείας και για ανθρώπινα λάθη και για περιστατικά δολιοφθοράς, καθώς μπορούμε να παρακολουθούμε live την πορεία των τρένων στο εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο. 

Ο κ. Κυρανάκης κατήγγειλε ότι οι δράστες της δολιοφθοράς ήθελαν νεκρούς

Ο κ. Κυρανάκης κατήγγειλε ότι οι δράστες της δολιοφθοράς ήθελαν νεκρούς

«Κάποιοι ήθελαν νεκρούς. Κάποιοι ήθελαν να βάλουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Δεν έκλεψαν τα καλώδια, τα έκοψαν με ειδικά εργαλεία κι έφυγαν», είπε ο αναπληρωτής υπουγός. 

Συνεργεία προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη ζημιά, ώστε να επανέλθει το σύστημα της τηλεδιοίκησης. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗ
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ
 |
ΤΡΕΝΟ
 |
ΤΕΜΠΗ
 |
ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top