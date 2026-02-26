Κυρανάκης: «Ήθελαν νέα Τέμπη» - Έκοψαν τα καλώδια τηλεδιοίκησης στα τρένα

Μια σοβαρή καταγγελία έκανε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποκαλύπτοντας ένα περιστατικό που συνέβη χθες σε σημείο του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνας – Θεσσαλονίκης και θα μπορούσε να οδηγήσει όπως είπε σε «νέα Τέμπη».

Άγνωστοι έκοψαν τα καλώδια τηλεδιοίκησης στο Πλατύ Κατερίνης

Όπως δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, στον σιδηροδρομικό σταθμό Πλατύ Κατερίνης, άγνωστοι έκοψαν τα καλώδια της τηλεδιοίκησης. Ο κ. Κυρανάκης έκανε λόγο για «δολιοφθορά» και δήλωσε βέβαιος ότι κάποιοι ήθελαν νεκρούς δύο μέρες πριν από την επέτειο των τριών ετών από την τραγωδία στα Τέμπη.

«Εδώ είχαμε καλώδια τηλεδιοίκησης που εγκαταστάθηκε στην περιοχή εκεί, λίγο μετά τα Τέμπη. Για να προστατευθεί, λοιπόν, η τηλεδιοίκηση, μπήκε επικάλυψη από τσιμέντο, για να μην μπορούν ομάδες Ρομά να πηγαίνουν να κόβουν και να κλέβουν», δήλωσε χαρακτηριστικά, αποκλείοντας ωστόσο ένα τέτοιο σενάριο στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Τα κομμένα καλώδια της τηλεδιοίκησης στο Πλατύ Κατερίνης

«Πρόκειται για μια καθαρή δολιοφθορά εδώ από κάποιον που ήθελε νεκρούς δύο μέρες πριν την επέτειο», ανέφερε ο υπουργός και συνέχισε: «Πήγαν λοιπόν όποιοι πήγαν, έσπασαν το τσιμέντο, έβγαλαν τα καλώδια, τα οποία έχουν διπλή επικάλυψη και προστασία, και με ειδικά εργαλεία τα έκοψαν. Δεν έκλεψαν κάτι, δεν είχαν οικονομικό όφελος».

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών κατήγγειλε δολιοφθορά στο σύστημα τηλεδιοίκησης των τρένων

Ο κ. Κυρανάκης σημείωσε πως στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχουν κάμερες, καθώς δεν βρίσκεται κοντά σε οικισμό, αλλά σε απομακρυσμένο σημείο. Αποτέλεσμα της δολιοφθοράς ήταν να «πέσει» χθες όλη η τηλεδιοίκηση και να νεκρώσει το σύστημα.

Σύμφωνα με την καταγγελία του κ. Κυρανάκη οι δράστες έσπασαν το τσιμεντένιο προστατευτικό κι έκοψαν τα καλώδια της τηλεδιοίκησης

Η δολιοφθορά, σύμφωνα με τον υπουργό εντοπίστηκε από το νέο σύστημα railway.gov.gr, το οποίο παρουσιάστηκε χθες και αποτελεί μια δικλείδα ασφαλείας και για ανθρώπινα λάθη και για περιστατικά δολιοφθοράς, καθώς μπορούμε να παρακολουθούμε live την πορεία των τρένων στο εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Ο κ. Κυρανάκης κατήγγειλε ότι οι δράστες της δολιοφθοράς ήθελαν νεκρούς

«Κάποιοι ήθελαν νεκρούς. Κάποιοι ήθελαν να βάλουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Δεν έκλεψαν τα καλώδια, τα έκοψαν με ειδικά εργαλεία κι έφυγαν», είπε ο αναπληρωτής υπουγός.

Συνεργεία προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη ζημιά, ώστε να επανέλθει το σύστημα της τηλεδιοίκησης.