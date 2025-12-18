Τέμπη: Απολογήθηκαν Τριαντόπουλος και Αγοραστός για το «μπάζωμα»

Έκλεισε ο κύκλος των απολογιών των οκτώ κατηγορουμένων

18.12.25 , 18:22 Τέμπη: Απολογήθηκαν Τριαντόπουλος και Αγοραστός για το «μπάζωμα»
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Τέμπη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο τελικό στάδιο περνά πλέον η ποινική διερεύνηση για την υπόθεση της αλλοίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, καθώς ολοκληρώθηκαν οι απολογίες όλων των εμπλεκομένων προσώπων. Με την απολογία του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα, έκλεισε ένας κρίσιμος κύκλος της ανακριτικής διαδικασίας.

Τέμπη: Κλήση για απολογία σε Τριαντόπουλο – Αγοραστό για το μπάζωμα

Συνολικά οκτώ κατηγορούμενοι κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της αρεοπαγίτη ανακρίτριας Φωτεινής Μηλιώνη, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Η έρευνα επικεντρώνεται στους χειρισμούς που έγιναν στον τόπο της τραγωδίας αμέσως μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων, τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, και οι οποίοι –σύμφωνα με τη δικογραφία– φέρονται να οδήγησαν σε μεταβολή του χώρου και σε απώλεια κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων, αναγκαίων για την ποινική διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος.

Κατά τις προηγούμενες ημέρες απολογήθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο τότε γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και οι επικεφαλής της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας Λάρισας κατά τον κρίσιμο χρόνο. Εξηγήσεις έδωσαν επίσης τρεις υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ρούτσι:H Αποκάλυψη Για Την Απεργία Πείνας Που Ράγισε Καρδιές - Video

Σε δήλωσή του, ο συνήγορος υπεράσπισης του Κωνσταντίνου Αγοραστού, Άρης Τζανετής, υποστήριξε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε συντονιστική ή επιχειρησιακή αρμοδιότητα στο σημείο της τραγωδίας, αλλά περιορίστηκε σε υποστηρικτικό ρόλο, διαθέτοντας μηχανήματα όπου ζητήθηκε. Όπως ανέφερε, ο περιφερειάρχης ούτε έδωσε ούτε θα μπορούσε να δώσει εντολές παρουσία των προανακριτικών υπαλλήλων, οι οποίοι είναι αποκλειστικά αρμόδιοι για τη συλλογή και διαφύλαξη του αποδεικτικού υλικού. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι ο κ. Αγοραστός δεν κατηγορείται ότι έδωσε την εντολή για την επίστρωση του πεδίου με χαλίκια –το λεγόμενο «μπάζωμα»– η οποία, όπως σημείωσε, κρίθηκε αναγκαία για επιχειρησιακούς λόγους.

Πλέον, η υπόθεση εισέρχεται στο στάδιο της κρίσης του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, το οποίο καλείται να αποφανθεί εάν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την παραπομπή της στο Ειδικό Δικαστήριο. Η απόφασή του αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα καθορίσει την ποινική πορεία τόσο του πρώην υφυπουργού όσο και των λοιπών εμπλεκομένων, σε μια υπόθεση με έντονο θεσμικό βάρος και ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
