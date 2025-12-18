«Φλέγονται» οι Βρυξέλλες: Βροχή τα δακρυγόνα και πολεμοφόδια οι... πατάτες

Στην «καρδιά» της βελγικής πρωτεύουσας το Star και ο Άρης Λάμπος

Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (18/12/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε ανοιχτό πεδίο σύγκρουσης έχει μετατραπεί το κέντρο των Βρυξελλών, έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι αγρότες καταγγέλλουν την ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική, τις εμπορικές συμφωνίες και τις εισαγωγές προϊόντων που, όπως λένε, οδηγούν στη διάλυση της ευρωπαϊκής γεωργίας. Ο απεσταλμένος του Star, Άρης Λάμπος, μεταφέρει όσα συμβαίνουν στη βελγική πρωτεύουσα. 

Έριξαν δακρυγόνα, καθώς ήθελαν να απωθήσουν τους αγρότες από την πλατεία Λουξεμβούργου. Δυνάμεις της βελγικής αστυνομίας μπήκαν μέσα στην πλατεία Λουξεμβούργου με ασπίδες και γκλοπ για να απωθήσουν τους διαδηλωτές.

Το Star στις Βρυξέλλες: «Πεδίο μάχης» μεταξύ αγροτών και αστυνομικών

Χάος στις Βρυξέλλες - «Βροχή» τα δακρυγόνα

Χάος στις Βρυξέλλες - «Βροχή» τα δακρυγόνα

Κάποιοι μπήκαν μέσα στα μαγαζιά για να σωθούν. Μία γυναίκα έχει έπεσε κάτω. Της έριξαν και δακρυγόνα, ήταν χαοτική η κατάσταση. 

Ένας διαδηλωτής εγκλωβίστηκε μέσα στη φαγάνα του τρακτέρ. Ούρλιαζε γιατί τρομοκρατήθηκε. Οι αστυνομικοί έσπρωξαν αυτούς που ήθελαν να τον βοηθήσουν. Έβαλαν φωτιά πολύ κοντά στο Ευρωκοινοβούλιο. Οι αστυνομικοί με τις μάνικες προσπάθησαν να τη σβήσουν. 

Μάλιστα, έβαλαν και φωτιά σε ένα ξύλινο αυτοσχέδιο φέρετρο, το οποίο γράφει πάνω: «Ο θάνατος της αγροτιάς».

