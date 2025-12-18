Απόστολος Ρουβάς: Άνοιξε πιτσαρία στην Ηλιούπολη- Τι είπε για τον γιο του

«Δε νομίζω ότι το αντικείμενό μου & η ζωή μου συγκρίνεται με του Σάκη»

18.12.25 , 16:02 Απόστολος Ρουβάς: Άνοιξε πιτσαρία στην Ηλιούπολη- Τι είπε για τον γιο του
Απόστολος Ρουβάς: Όσα είπε στο Breakfast@Star από το νέο του μαγαζί

O Απόστολος Ρουβάς υποδέχτηκε την κάμερα του Breakfast@Star στο νέο του μαγαζί, την πιτσαρία που άνοιξε στο κέντρο της Ηλιούπολης και μίλησε για τον έγγαμο βίο αλλά και τον περίπου 2,5 ετών γιο του, Αλκίνοο. 

Απόστολος Ρουβάς: Άνοιξε πιτσαρία στην Ηλιούπολη- Τι είπε για τον γιο του

«Είχε βρεθεί ο χώρος και κάναμε μια έρευνα αγοράς, να δούμε τι γίνεται στην περιοχή, και σε προσωπικό επίπεδο, σαν Απόστολος, τι έψαχνα να βρω. Ο κόσμος έρχεται αρκετά συχνά και μου μιλάει και τους φαίνεται πραγματικά περίεργο το ότι βρίσκομαι μέσα και κάνω πίτσα», είπε αρχικά ο μάγειρας αδελφός του Σάκη Ρουβά.

Απόστολος Ρουβάς: Άνοιξε πιτσαρία στην Ηλιούπολη- Τι είπε για τον γιο του

Στη συνέχεια, απάντησε πως ο έγγαμος βίος εξελίσσεται όμορφα και πως ο ερχομός του Αλκίνοου έχει κάνει πολύ χαρούμενους τον ίδιο και τη σύζυγό του, Φανή. 

Παντρεύτηκε ο Απόστολος Ρουβάς - Στο πλευρό του ο Σάκης Ρουβάς

«Ο Αλκίνοος έχει δώσει ένα άλλο νόημα στη ζωή μας. Περνάμε αρκετές ώρες μαζί. Τουλάχιστον τον ελεύθερο χρόνο που μου απομένει, τον ξοδεύω με τη Φανή και το παιδί. Είμαι ο μπαμπάς που κάνει πάρα πολλά πράγματα με τον Αλκίνοο, από την ώρα που ξυπνάει το πρωί και πολλές φορές όταν προλαβαίνω το βράδυ, αν δεν έχει κοιμηθεί, μαζί θα πάμε στο δωμάτιο να πιει το γάλα του, να τον βάλω για ύπνο», περιέγραψε. 

Απόστολος Ρουβάς: Η απόδραση με τον γιο του, Αλκίνοο στη θάλασσα!

Απόστολος Ρουβάς: Άνοιξε πιτσαρία στην Ηλιούπολη- Τι είπε για τον γιο του

Σχετικά με τον αδελφό του Σάκη Ρουβά, σημείωσε ότι δεν τον ενοχλεί όταν τον συγκρίνουν μαζί του. «Όχι δε με ενοχλεί. Να σου πω την αλήθεια, δεν αισθάνομαι ότι με συγκρίνουν, γιατί ο Σάκης είναι μια προσωπικότητα συγκεκριμένη, το αντικείμενό του είναι ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα που κάνει, έχει δημιουργήσει μια καριέρα πάρα πολλά χρόνια. Το δικό μου αντικείμενο και η ζωή μου είναι κάτι άλλο, που δε νομίζω ότι μπορούν να συγκριθούν. Συμβαίνουν παράλληλα, αλλά δε νομίζω ότι έχουμε κάτι να συγκρίνουμε», επισήμανε.

Σάκης Ρουβάς: Η σπάνια φωτογραφία με τον αδερφό του, Απόστολο Ρουβά

Όταν οι δυο τους ήταν πιο μικροί δεν τους μπέρδευαν, όπως ανέφερε. «Ο σωματότυπός μου ήταν τελείως διαφορετικός. Όταν κάποια στιγμή άρχισα να μεγαλώνω κι άρχισα να αθλούμαι περισσότερο, γιατί ο Σάκης έχει ένα αθλητικό σώμα και γενικότερα έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τον αθλητισμό, άλλαξε και κάπως ο σωματότυπός μου. Κάποιες φορές μπορεί κόσμος να μπερδεύεται ή να κοιτάει και να ξανακοιτάει δεύτερη φορά, ξέρεις ποιος είναι αυτός», εξήγησε. 

Απόστολος Ρουβάς: Άνοιξε πιτσαρία στην Ηλιούπολη- Τι είπε για τον γιο του

Ακόμη, αναφέρθηκε στη συμμετοχή στην εκπομπή Πάμε Δανάη. «Το Πάμε Δανάη ήταν μια εκπομπή, που ήρθε, έκανε τον κύκλο της, πέρασε, έκανα και εγώ τον δικό μου κύκλο στην εκπομπή. Ό,τι ολοκληρώνεται νομίζω είναι ένα κομμάτι της ιστορίας σου και του τι έχεις κάνει. Από εκεί και πέρα πάμε για επόμενα βήματα. Έχουμε τελείως διαφορετική ζωή και έχουμε χαθεί, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο ότι προέκυψε κάποιος λόγος και, απλά πολλές φορές όταν αλλάζεις, μετακομίζεις, αλλάζεις συνήθειες, τρόπο ζωής, πολλές φορές χάνεσαι με κόσμο», είπε χαρακτηριστικά.

Απόστολος Ρουβάς: Άνοιξε πιτσαρία στην Ηλιούπολη- Τι είπε για τον γιο του

Τέλος, ανέφερε ότι έχει συζητήσει για να κάνει κάτι τηλεοπτικά, αλλά το project που έχει αναλάβει τώρα με την πιτσαρία, δεν του αφήνει extra χρόνο. «Στο μέλλον όμως αν το πράγμα ρολάρει και μπορώ με κάποιο τρόπο να απελευθερώσω χρόνο, θα με ενδιαφέρει να κάνω κάτι», κατέληξε. 
 

