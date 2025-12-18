Κουτσελίνη: «Όταν στόλιζα το δέντρο, ο πατέρας μου λόγω αλκοόλ το γκρέμιζε»

Η Ζήνα Κουτσελίνη μίλησε για τα δύσκολα παιδικά της χρόνια

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια συγκινητική εξομολόγηση έκανε στους δημοσιογράφους η Ζήνα Κουτσελίνη, η οποία βρέθηκε σε μία φιλανθρωπική εκδήλωση λόγω Χριστουγέννων.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» αναφέρθηκε στα δύσκολα παιδικά της χρόνια και τις αναμνήσεις που έχει από τις ημέρες των γιορτών, όταν εκείνη στόλιζε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι με τους γονείς της.

Δείτε όλη την εκπομπή Breakfast@Star εδώ

«Θα πω κάτι που είναι πάρα πολύ δικό μου και αφορά στα παιδικά μου χρόνια που ήταν πάρα πολύ δύσκολα, γιατί όταν ήμουν παιδί ενώ στόλιζα μόνη μου το Χριστουγεννιάτικο δέντρο, ο μπαμπάς μου λόγω του αλκοόλ φρόντιζε να το γκρεμίζει κι έτσι να το ξεστολίζει με τον δικό του τρόπο!»

Κουτσελίνη: «Όταν στόλιζα το δέντρο, ο πατέρας μου λόγω αλκοόλ το γκρέμιζε»

Η Ζήνα Κουτσελίνη εξήγησε πως αυτή η εμπειρία της άφησε βαθύ αποτύπωμα μέσα της, μετατρέποντας το χριστουγεννιάτικο δέντρο σε ένα ισχυρό σύμβολο προσωπικής αντοχής. 

Ζήνα Κουτσελίνη: «Eίμαι της φιλοσοφίας τα προγράμματα να είναι "καθαρά"»

«Αυτές οι μέρες είναι μέρες χαρμολύπης, μπαίνω βαθιά σε εκείνο το συναίσθημα του παιδιού. Σήμερα δεν επιτρέπω σε κανέναν να μου γκρεμίζει αυτό το δέντρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ζήνα Κουτσελίνη: «Όταν στόλιζα το δέντρο, ο πατέρας μου λόγω αλκοόλ το γκρέμιζε»

Η Ζήνα Κουτσελίνη έχει μιλήσει δημόσια για τα δύσκολα παιδικά της χρόνια, όπου αντιμετώπισε δυσκολίες λόγω της οικογενειακής της κατάστασης, κάνοντας την απόφαση να φύγει από το σπίτι στα 12 της χρόνια και να ζήσει μόνη, έχοντας αναφερθεί σε θέματα όπως το αλκοόλ του πατέρα της, περιγράφοντας την ανάγκη της για αυτονομία από νωρίς.

Η γνωστή παρουσιάστρια και δημοσιογράφος αποκάλυψε για πρώτη φορά τα δύσκολα παιδικά της χρόνια και την ενδοοικογενειακή βία που έζησε στο σπίτι της, περιγράφοντας ένα σοκαριστικό περιστατικό στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου όπου είχε πάει καλεσμένη.

«Θα το πω για πρώτη φορά. Ο πατέρας μου ο συγχωρεμένος μαχαίρωσε τη μάνα μου. Εγώ ήμουν ένα παιδί, που ήμουν κάτω και του τραβούσα το παντελόνι, γιατί τη σκότωνε μπροστά μου. Και την πήγα εγώ στην αστυνομία και ήταν τυχερός γιατί απαγορεύθηκε ο απόπλους και γλίτωσε το αυτόφωρο. Η μάνα μου το μετάνιωσε και πάλι από την αρχή. Αλλά την είχε μαχαιρώσει, τρεις ημέρες πέρασε στο νοσοκομείο», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

«Δεν ήξερε η γειτονιά ότι ο πατέρας μου κακοποιούσε τη μάνα μου; Ξέρεις πόσες νύχτες πηγαίναμε και μέναμε σε γειτόνισσες; Σε πόσα σπίτια κοιμήθηκα, σε πόσα πατώματα κοιμήθηκα;», είχε αποκαλύψει η Ζήνα Κουτσελίνη και καταλήγοντας είχε εξομολογηθεί:

«Δεν υπάρχει λύση, γιατί κανένας από αυτούς που διοικούν, δεν έχει περάσει αυτά που πέρασε η Ζήνα. Δεν ξέρουν τι σημαίνει να είσαι ένα παιδί στο δρόμο, να είσαι μία μάνα κακοποιημένη».
 

ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
 |
BREAKFAST@STAR
