Δες τη λύση του γρίφου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 17/12/2025 στο Star, η Όλγα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Έλυσε τον γρίφο πριν ξεκινήσει ο χρόνος!

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ν, το Ρ το Κ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Τροχός της Τύχης: Έλυσε τον γρίφο πριν ξεκινήσει ο χρόνος!

Τα γράμματα που εμφανίστηκαν στον πίνακα ήταν βοηθητικά και η Όλγα έλυσε τον γρίφο πριν καν ξεκινήσει ο χρόνος.

Άραγε, μπορείς κι εσύ να βρεις τη λύση τόσο γρήγορα;

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

 

 

