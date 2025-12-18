Νεκρός 47χρονος καθηγητής του MIT - Πυροβολήθηκε θανάσιμα στο σπίτι του

Ο Νούνο Λουρέιρο υπέκυψε στα πολλαπλά τραύματά του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.12.25 , 00:25 GNTM: Ανέστης, Γιώργος, Ειρήνη, Ξένια - Ποιος θα κατακτήσει τον τίτλο;
19.12.25 , 00:20 GNTM: Το τελευταίο εισιτήριο για τον τελικό και το ζευγάρι που αποχώρησε
19.12.25 , 00:18 Η ΑΕΚ από το 0-2 και προκρίθηκε απευθείας στους «16» του Conference League
19.12.25 , 00:15 GNTM: Ποια μοντέλα εξασφάλισαν τα τρία πρώτα εισιτήρια για τον τελικό;
18.12.25 , 23:58 Νεκρός 47χρονος καθηγητής του MIT - Πυροβολήθηκε θανάσιμα στο σπίτι του
18.12.25 , 23:42 ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέοι Χιλετζάκης και Λαμπράκης μετά τις απολογίες τους
18.12.25 , 23:25 Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: «Έμαθα ότι με ψάχνετε κι ήρθα να παραδοθώ»
18.12.25 , 23:11 Νίκος Απέργης: Συγκινητική στιγμή με τον 3χρονο γιο του στη σκηνή
18.12.25 , 22:55 GNTM Ανέστης: «Με την Ξένια έχουμε έρθει πιο κοντά»
18.12.25 , 22:51 Θλίψη στη μόδα: Έφυγε από τη ζωή ο Άντονι Πράις
18.12.25 , 22:26 HΠΑ: Συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στη Βόρεια Καρολίνα
18.12.25 , 22:14 Κλήρωση Τζόκερ 18/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 5.000.000 ευρώ
18.12.25 , 22:11 SOS εκπέμπουν αγρότες και κτηνοτρόφοι: «Είμαστε στο έλεος του Θεού»
18.12.25 , 22:05 GNTM: Η διαχυτική Ραφαηλία έκανε τον Μιχάλη να ζηλέψει
18.12.25 , 22:04 Γιώργος Μαζωνάκης: Θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις μετά τη μήνυση
Ποια ζώδια θα επηρεάσει περισσότερο η Νέα Σελήνη στον Τοξότη
Κατερίνα Καινούργιου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Θεωρώ φρικτό αυτό το τσίρκο»
Διαμαντής Καραναστάσης: Συνελήφθη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ
Κουτσελίνη: «Όταν στόλιζα το δέντρο, ο πατέρας μου λόγω αλκοόλ το γκρέμιζε»
Δέσποινα Βανδή: «Έχουμε καταστραφεί από τα μελομακάρονά σου, Γιώργο»
Μπαλατσινού: Ο γιος της δεν ξέρει ποιο χριστουγεννιάτικο γλυκό να διαλέξει
Απόστολος Ρουβάς: Άνοιξε πιτσαρία στην Ηλιούπολη- Τι είπε για τον γιο του
«Με τον πατέρα μου δεν είχα καμία σχέση, δεν έχω ούτε μία καλή ανάμνηση»
Στην αντεπίθεση ο Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η σπόντα για την Τούνη στο TikTok
Μαρίζα Ρίζου: «Ο πατέρας μου ερχόταν οριακά μεθυσμένος στα live»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφία: MIT
ΗΠΑ: Καθηγητής του MIT Δολοφονήθηκε
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Θανάσιμους πυροβολισμούς δέχθηκε ένας καθηγητής του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (Massachusetts Institute of Technology, MIT) μέσα στο σπίτι του, το βράδυ της Δευτέρας, σε προάστιο της Μασαχουσέτης.

Οι αρχές ανακοίνωσαν την Τρίτη (16/12), ότι ξεκίνησαν έρευνα για ανθρωποκτονία.

Θρίλερ στην Αλαμπάμα: Γνωστή ρεπόρτερ βρέθηκε νεκρή με τον σύζυγό της

Νεκρός είναι ο 47χρονος Νούνο Λουρέιρο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου του Εισαγγελέα της Περιφέρειας Νόρφολκ, αστυνομικοί κλήθηκαν σε κατοικία στο Μπρούκλαϊν της Μασαχουσέτης περίπου στις 8:30 το βράδυ της Δευτέρας, έπειτα από αναφορά για άνδρα που είχε δεχθεί πυροβολισμούς. Ο 47χρονος καθηγητής πέθανε σε τοπικό νοσοκομείο την επόμενη μέρα.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο καθηγητής είχε δεχθεί πολλαπλούς πυροβολισμούς, χωρίς ωστόσο να δώσουν περαιτέρω λεπτομέρειες. «Πρόκειται για ενεργή και σε εξέλιξη έρευνα ανθρωποκτονίας», ανέφερε η Εισαγγελία, τονίζοντας ότι προς το παρόν δεν θα δημοσιοποιηθούν περισσότερα στοιχεία.

H Αμερικανίδα φοιτήτρια που γλίτωσε δύο φορές από ένοπλες επιθέσεις

Ο Λουρέιρο, πορτογαλικής καταγωγής, ήταν καθηγητής στα τμήματα Πυρηνικής Επιστήμης και Μηχανικής καθώς και Φυσικής του MIT και διευθυντής του Plasma Science and Fusion Center, ενός από τα μεγαλύτερα εργαστήρια του πανεπιστημίου με περισσότερους από 250 ερευνητές.

Εκπρόσωπος του MIT εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της ακαδημαϊκής κοινότητας, σημειώνοντας ότι παρέχεται στήριξη σε φοιτητές και συναδέλφους, ενώ το ίδρυμα δεν θα προβεί σε περαιτέρω σχόλια όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΗΠΑ
 |
ΜΑΣΑΧΟΥΣΕΤΗ
 |
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top