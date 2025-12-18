Νεκρός 47χρονος καθηγητής του MIT - Πυροβολήθηκε θανάσιμα στο σπίτι του

Θανάσιμους πυροβολισμούς δέχθηκε ένας καθηγητής του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (Massachusetts Institute of Technology, MIT) μέσα στο σπίτι του, το βράδυ της Δευτέρας, σε προάστιο της Μασαχουσέτης.

Οι αρχές ανακοίνωσαν την Τρίτη (16/12), ότι ξεκίνησαν έρευνα για ανθρωποκτονία.

Νεκρός είναι ο 47χρονος Νούνο Λουρέιρο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου του Εισαγγελέα της Περιφέρειας Νόρφολκ, αστυνομικοί κλήθηκαν σε κατοικία στο Μπρούκλαϊν της Μασαχουσέτης περίπου στις 8:30 το βράδυ της Δευτέρας, έπειτα από αναφορά για άνδρα που είχε δεχθεί πυροβολισμούς. Ο 47χρονος καθηγητής πέθανε σε τοπικό νοσοκομείο την επόμενη μέρα.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο καθηγητής είχε δεχθεί πολλαπλούς πυροβολισμούς, χωρίς ωστόσο να δώσουν περαιτέρω λεπτομέρειες. «Πρόκειται για ενεργή και σε εξέλιξη έρευνα ανθρωποκτονίας», ανέφερε η Εισαγγελία, τονίζοντας ότι προς το παρόν δεν θα δημοσιοποιηθούν περισσότερα στοιχεία.

Ο Λουρέιρο, πορτογαλικής καταγωγής, ήταν καθηγητής στα τμήματα Πυρηνικής Επιστήμης και Μηχανικής καθώς και Φυσικής του MIT και διευθυντής του Plasma Science and Fusion Center, ενός από τα μεγαλύτερα εργαστήρια του πανεπιστημίου με περισσότερους από 250 ερευνητές.

Εκπρόσωπος του MIT εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της ακαδημαϊκής κοινότητας, σημειώνοντας ότι παρέχεται στήριξη σε φοιτητές και συναδέλφους, ενώ το ίδρυμα δεν θα προβεί σε περαιτέρω σχόλια όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.