H Αμερικανίδα φοιτήτρια που γλίτωσε δύο φορές από ένοπλες επιθέσεις

Όταν το τηλέφωνο της τριτοετούς φοιτήτριας του Πανεπιστημίου Brown, Μία Τρέτα, άρχισε να χτυπάει με μια ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της εβδομάδας εξετάσεων στο Πανεπιστήμιο, προσπάθησε να πείσει τον εαυτό της ότι αυτό δεν μπορούσε να συμβαίνει ξανά.

Το 2019, η Τρέτα είχε πυροβοληθεί στην κοιλιά κατά τη διάρκεια μιας μαζικής ένοπλης επίθεσης στο Λύκειο Λύκειο Σάουγκους στη Σάντα Κλαρίτα της Καλιφόρνια.

Δύο μαθητές σκοτώθηκαν και δύο άλλοι τραυματίστηκαν. Η Μία ήταν τότε 15 ετών.

Το περασμένο Σάββατο (13/12), η Τρέτα διάβαζε στη φοιτητική εστία με μια φίλη της όταν έφτασε το πρώτο μήνυμα, που προειδοποιούσε για μια έκτακτη ανάγκη στο κτίριο μηχανικών του πανεπιστημίου Brown στο οποίο σπουδάζει.

Κάτι πρέπει να συνέβη, σκέφτηκε, αλλά σίγουρα δεν θα μπορούσε να είναι πυροβολισμός.

Καθώς έφταναν όλο και περισσότερες ειδοποιήσεις, που παρότρυναν τους ανθρώπους να μείνουν κλειδωμένοι και μακριά από παράθυρα, άρχισαν να επιβεβαιώνονται οι φόβοι της.

Στην πρόσφατη επίθεση στο Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννέα τραυματίστηκαν.

Η Τρέτα περιέγραψε τη νέα εμπειρία ως «απίστευτα τρομακτική», επισημαίνοντας ότι «κανείς δεν θα έπρεπε ποτέ να περάσει από ένα επεισόδιο πυροβολισμών, πόσο μάλλον από δύο».

«Ως κάποια που δέχτηκε πυροβολισμούς στο Λύκειο σε ηλικία 15 ετών, δεν σκέφτηκα ποτέ ότι αυτό ήταν κάτι που θα έπρεπε να ξαναπεράσω», είπε.

Η Μία Τρέτα είχε μιλήσει για την ένοπλη βία κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στον Λευκό Οίκο το 2022 / ΑP

Η εμπειρία της Τρέτα αποτυπώνει μια ζοφερή πραγματικότητα για μια γενιά Αμερικανών νέων που τώρα βρίσκονται στο κολέγιο: μαθητές που μεγάλωσαν κάνοντας ασκήσεις για περίπτωση ένοπλων επιθέσεων, συναντούν ξανά την ίδια βία χρόνια αργότερα σε πανεπιστημιουπόλεις.

Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

Αυτή η ένοπλη επίθεση - η πιο πρόσφατη από τις σχεδόν 400 που έχουν καταγραφεί φέτος στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Gun Violence Archive- προκάλεσε σοκ στην πανεπιστημιακή κοινότητα του Brown. Το πανεπιστήμιο ακύρωσε εξετάσεις αλλά και τα μαθήματα ως το τέλος του έτους.

Ο ένοπλος δράστης στο Πανεπιστήμιο Brown τράπηκε σε φυγή αφού άνοιξε πυρ σε αίθουσα διδασκαλίας στο κτίριο μηχανικών και φυσικής Barus & Holley, οι εξωτερικές πόρτες του οποίου ήταν ξεκλείδωτες καθώς οι φοιτητές έδιναν εξετάσεις.

Ο ύποπτος για τους πυροβολισμούς στο πανεπιστήμιο

Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα ένα σύντομο βίντεο από ένα πρόσωπο ενδιαφέροντος στην υπόθεση, ντυμένο με μαύρα ρούχα να περπατά κοντά στο κτίριο αυτό. Ο αναπληρωτής επικεφαλής της αστυνομίας του Πρόβιντενς Τίμοθι Ο’ Χάρα πρόσθεσε ότι ο ύποπτος ενδέχεται να είχε καλυμμένο το πρόσωπό του με μάσκα.

«Αυτή είναι μια μέρα που κανείς εύχεται να μην συμβεί ποτέ, αλλά συνέβη», δήλωσε η πρύτανης του Μπράουν, η Κριστίνα Πάξσον, επιβεβαιώνοντας ότι όλα ή σχεδόν όλα τα θύματα της επίθεσης είναι φοιτητές.