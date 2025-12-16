Τσιμτσιλή: H κομψή εμφάνιση με τσαντάκι LV & η φιλία με τον Γιάννη Σμαραγδή

Παραβρέθηκε στην avant premiere της ταινίας του «Καποδίστριας»

Celebrities & Gossip Νεα
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Όσα είπε για τη φιλία της με τον Γιάννη Σμαραγδή στην avant premiere της ταινίας του «Καποδίστριας»/ βίντεο Happy Day
Πλήθος κόσμου παραβρέθηκε στην avant premiere της κινηματογραφικής ταινίας «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή, στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με haute couture δημιουργία που ξεχώρισε

Ανάμεσά τους και η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία ξεχώρισε με την εμφάνισή της σε αυτή τη βραδινή της έξοδο.

H Σταματίνα Τσιμτσιλή στην avant premiere της κινηματογραφικής ταινίας «Καποδίστριας»/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

H Σταματίνα Τσιμτσιλή στην avant premiere της κινηματογραφικής ταινίας «Καποδίστριας»/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η παρουσιάστρια του Happy Day προτίμησε total black σύνολο και συγκεκριμένα midi φόρεμα σε Α' γραμμή με άνοιγμα στη μέση. Το πάνω μέρος του ήταν κρουαζέ με φαρδιά μανίκια, στα οποία υπήρχαν ανάγλυφα σχέδια. Γύρω από τον λαιμό της υπήρχε τυλιγμένο ένα μαύρο φαρδύ φουλάρι που έμοιαζε με τσόκερ. Το outifit της συνδύασε με λεπτό μαύρο καλσόν και μαύρα πέδιλα.

H Σταματίνα Τσιμτσιλή στην avant premiere της κινηματογραφικής ταινίας «Καποδίστριας»/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

H Σταματίνα Τσιμτσιλή στην avant premiere της κινηματογραφικής ταινίας «Καποδίστριας»/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Στο χέρι κρατούσε μια δερμάτινη mini bag Louis Vuitton, σε εκρού χρώμα με λεπτομέρειες από δέρμα φιδιού. 

Τσιμτσιλή: H κομψή εμφάνιση με τσαντάκι LV & η φιλία με τον Γιάννη Σμαραγδή

«Είμαι μεγάλη θαυμάστρια του κ.Σμαραγδή. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω τότε στα γυρίσματα του El Greco, που είχαμε κάνει κάποια πολύ ωραία γυρίσματα και από τότε δηλώνω αιώνια και ισόβια υποστήριξη σε ό,τι κάνει. Νομίζω ότι αυτή η ταινία θα είναι μια καλή αφορμή και ευκαιρία να γνωρίσουμε όλοι έναν άνθρωπο που έγραψε ιστορία, και από τη στιγμή που έχει την υπογραφή και το αποτύπωμα του κ. Σμαραγδή, θα είναι μια υπέροχη ταινία», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια, με τον ταλαντούχο σκηνοθέτη να επισημαίνει πως «είμαστε φίλοι».

Δημήτρης Γεωργιάδης-Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη-Αντώνης Μυριαγκός-Finbar Lynch/  NDP  ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Δημήτρης Γεωργιάδης-Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη-Αντώνης Μυριαγκός-Finbar Lynch/  NDP  ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η ταινία «Καποδίστριας» βασίζεται στην αληθινή ιστορία του Ιωάννη Καποδίστρια, του Έλληνα πολιτικού, διπλωμάτη, ιατρού, ο οποίος ήταν ο πρώτος Κυβερνήτης  του νέου ελληνικού κράτους τη μεταβατική περίοδο κατά την οποία η χώρα τελούσε υπό την προστασία των Μεγάλων Δυνάμεων. Τον Ιωάννη Καποδίστρια υποδύεται ο Αντώνης Μυριαγκός και μαζί του πρωταγωνιστούν επίσης οι ηθοποιοί: Φίνμπαρ Λιντς, Τάσος Χαλκιάς, Μάξιμος Μουμούρης, Νικορέστης Χανιωτάκης, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Δημήτρης Γεωργιάδης, Μαίρη Βιδάλη, Καίτη Ιμπροχώρη, Παύλος Κοντογιαννίδης, Παύλος Κουρτίδης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Νίκος Κορδώνης, Δημήτρης Δανίκας, Γιώργος Φλωράτος.

