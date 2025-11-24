Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με haute couture δημιουργία που ξεχώρισε

Το εντυπωσιακό φόρεμα που ανέδειξε τη θηλυκότητα της

Η Στ. Τσιμτσιλή για τα σχόλια που δέχτηκε μετά από ανάρτησή της για το Τάμα της/ Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, γνωστή για το εκλεπτυσμένο και πάντα ενημερωμένο στιλ της, πραγματοποίησε μια ακόμη εντυπωσιακή βραδινή εμφάνιση που συζητήθηκε.

Για την έξοδό της, επέλεξε ένα κομμάτι υψηλής ραπτικής, συνδυάζοντας διαχρονική κομψότητα και σύγχρονο glam στη σωστή ισορροπία.

Η εμφάνιση που μαγνήτισε τα βλέμματα

Η παρουσιάστρια ποζάρει μπροστά σε καθρέφτη, φορώντας ένα μακρύ, εφαρμοστό φόρεμα με έντονη λάμψη. Το φόρεμα είναι διακοσμημένο με μεγάλες ασημί παγιέτες σε όλη την μπροστινή επιφάνεια, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό, αντανακλαστικό εφέ.

Τσιμτσιλή: «Μου έγραφαν να μη διαφημίζω την πίστη στα social media-Διαφωνώ»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με couture δημιουργία που ξεχώρισε

Τα πλαϊνά τμήματα είναι από μαύρο ύφασμα με πιο διακριτική υφή, που τονίζουν τη σιλουέτα και προσθέτουν κομψότητα. Η λαιμόκοψη είναι βαθιά και θηλυκή, ενώ τα μακριά, ίσια μαλλιά ολοκληρώνουν ένα look απόλυτα επιμελημένο.

Στον ώμο κρατά μια μικρή μαύρη τσάντα, ιδανική για βραδινές εμφανίσεις.

Η couture δημιουργία που ξεχώρισε

Η συγκεκριμένη δημιουργία φέρει την υπογραφή της ταλαντούχας Κύπριας σχεδιάστριας Έφης Παπαϊωάννου, γνωστής για τα μοναδικά της κομμάτια που αναδεικνύουν τη γυναικεία σιλουέτα. Η επιλογή αυτή δείχνει για ακόμη μία φορά την αγάπη της Σταματίνας για designers που συνδυάζουν ποιότητα, σύγχρονη αισθητική και μοναδικότητα.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με haute couture δημιουργία που ξεχώρισε

Με αυτή την εμφάνιση, η Σταματίνα Τσιμτσιλή υπενθυμίζει πως το πραγματικό glam δεν χρειάζεται υπερβολές.

