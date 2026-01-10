Δεμένα τα πλοία στον Πειραιά - Ακυρώσεις δρομολογίων και ταλαιπωρία

Δεν έχει τεθεί σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi
Δεμένα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά / ΕΡΤ
Αρκετά πλοία παραμένουν δεμένα στο λιμάνι του Πειραιά σήμερα, Σάββατο 10 Ιανουαρίου, προκαλώντας ταλαιπωρία σε χιλιάδες ταξιδιώτες, παρά το γεγονός ότι δεν έχει τεθεί σε ισχύ γενικό απαγορευτικό απόπλου. Από το πρωί αρκετοί επιβάτες βρίσκονται ακόμα στον Πειραιά, προσπαθώντας να επικοινωνήσουν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να ενημερωθούν για τις επόμενες διαθέσιμες αναχωρήσεις και εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης.

Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, επικαλούμενες τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες των προηγούμενων ωρών, έλαβαν δικές τους αποφάσεις για ακυρώσεις δρομολογίων, παρά το ότι επίσημο απαγορευτικό απόπλου δεν έχει ανακοινωθεί από τις αρμόδιες αρχές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση μεγάλου πλήθους επιβατών στο λιμάνι.

Τα προβλήματα οφείλονται σε ισχυρούς ανέμους που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές, με αποτέλεσμα να παραμένουν δεμένα τα πλοία στα περισσότερα ελληνικά λιμάνια. Οι ισχυροί άνεμοι, σύμφωνα με μετεωρολογικές υπηρεσίες, φτάνουν τα 8 μποφόρ και τοπικά έως και 9, δυσχεραίνοντας σημαντικά τη δυνατότητα ασφαλών αναχωρήσεων.

Μάλιστα, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών δεν κατάφεραν να δέσουν στο λιμάνι της Μήλου τα επιβατηγά πλοία Knossos Palace και Festos Palace, αφήνοντας πάνω από 1.600 επιβάτες σε αναμονή για νέα δρομολόγια, χωρίς ακόμα να είναι γνωστό πότε και πώς θα μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Οι ταξιδιώτες καλούνται να μείνουν σε συνεχή επαφή με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα λιμεναρχεία για ενημέρωση σχετικά με τις αλλαγές στα δρομολόγια και τις επόμενες αναχωρήσεις, ενώ οι καιρικές συνθήκες παραμένουν κρίσιμος παράγοντας για την εξέλιξη της κατάστασης.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
