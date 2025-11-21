Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα - Νεκρός ο οδηγός

Μια τραγική υπόθεση εκτυλίχθηκε το πρωί στο λιμάνι των Παλουκίων στη Σαλαμίνα, όταν ένα επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας άνδρας περίπου 65 ετών κατέληξε στη θάλασσα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Παρά την άμεση κινητοποίηση των αρχών, ο οδηγός ανασύρθηκε δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του από δύτες του Λιμενικού Σώματος, οι οποίοι συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης μαζί με πυροσβεστικές δυνάμεις και πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το salamina-press.gr, ο άνδρας είχε προμηθευτεί κανονικά το εισιτήριό του για την επιβίβαση στο φέρι μποτ και βρισκόταν στη διαδικασία προσέλευσης προς το σημείο φόρτωσης. Ωστόσο, για λόγους που παραμένουν άγνωστοι, το όχημά του δεν κατευθύνθηκε προς τον καταπέλτη του πλοίου, αλλά πήρε πορεία προς τη θάλασσα. Οι αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο κινήθηκε αιφνιδιαστικά με μεγάλη ταχύτητα με αποτέλεσμα το όχημα να βρεθεί αρκετά μέτρα μακριά από την προβλήτα.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση και εκτεταμένη. Στο σημείο έσπευσαν δύτες του Λιμενικού για να πραγματοποιήσουν την κατάδυση και την ανάσυρση του άτυχου οδηγού, ενώ στο έργο τους συνέδραμαν πυροσβέστες με εξειδικευμένο εξοπλισμό. Παράλληλα, αστυνομικές δυνάμεις οριοθέτησαν την περιοχή και συνέλεξαν τις πρώτες μαρτυρίες, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ανέμενε στη στεριά για την παροχή ενδεχόμενης ιατρικής φροντίδας.

Οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, από πιθανό μηχανικό πρόβλημα έως κάποιο ξαφνικό αδιαθεσία ή λάθος χειρισμό, ώστε να δοθούν απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό περιστατικό.