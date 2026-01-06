Μάρα Ζαχαρέα: «Πρώτη φορά θα μείνουμε μόνοι μας στο σπίτι με τον Θόδωρο»

Σε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη η Μάρα Ζαχαρέα μίλησε για την προσωπική της ζωή, την οικογένειά της αλλά και την πορεία της στα μέσα ενημέρωσης.

Η διευθύντρια Ειδήσεων του Star και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Happy Day της Σταματίνας Τσιμτσιλή, με την οποία διατηρούν και μία φιλία χρόνων.

Η Μάρα Ζαχαρέα αναφέρθηκε αρχικά στις γιορτές των Χριστουγέννων και το πώς τις βιώνει. «Τα Χριστούγεννα δεν είναι η πιο αγαπημένη μου γιορτή. Προτιμώ το Πάσχα, ίσως λόγω του καιρού και της ανοιξιάτικης διάθεσης. Τα Χριστούγεννα μου δημιουργούν άγχος, με τα συνεχόμενα καλέσματα και τον καταναλωτισμό. Δεν το ευχαριστιέμαι», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως, ακόμη και ως παιδί, ένιωθε διαφορετικά σε σχέση με το πνεύμα των Χριστουγέννων που βλέπει τώρα.

Για τον άνδρα της ζωής της, Θόδωρο Ρουσόπουλο, με τον οποίο είναι 37 ολόκληρα χρόνια μαζί και έχουν αποκτήσει δυο παιδιά, τον Βασίλη και την Άννα, εξομολογήθηκε:

«Η θητεία του συζύγου μου λήγει τώρα, 31 Ιανουαρίου. Θα ξαναβρούμε τις ισορροπίες μας και τους ρυθμούς μας σιγά-σιγά. Μου έλειπε αυτά τα δυο χρόνια. Ξέρεις, μερικές φορές όταν είσαι με έναν άνθρωπο πάρα πολλά χρόνια μαζί, γίνεται κάτι αστείο. Δηλαδή όταν δεν είναι, σου λείπει, και μετά όταν είναι, γίνεται κάτι και λες “αχ, καλά είχα την ησυχία μου χθες που ταξίδευε”», είπε με χιούμορ.

«Με τον Θόδωρο γνωριστήκαμε το 1989 και παντρευτήκαμε το 1992. Πρώτη φορά θα μείνουμε μόνοι μας, τα παιδιά έχουν φύγει από το σπίτι. Μας γνώρισε η φίλη μου, η Ελένη Καλογεροπούλου. Στην αρχή δεν μου έδωσε πολλή σημασία, αλλά μετά από 4-5 μήνες κατάλαβε ποιο ήταν το σωστό που έπρεπε να κάνει στη ζωή του. Είναι ο άντρας της ζωής μου, και αυτό αποδεικνύεται στην πράξη. Είναι ένας εξαιρετικός πατέρας και όταν παντρεύεσαι το καταλαβαίνεις, το μετράς πάρα πολύ. Είναι βράχος για την οικογένεια. Είναι... άνθρωπος καθαρός, συγκροτημένος, αξιοπρεπής, ξέρεις ότι μπορείς να βασιστείς επάνω του και επίσης είναι και αυτός που με ξαναφέρνει λίγο στον ίσιο δρόμο να το πω. Γιατί μερικές φορές μπορεί εγώ λίγο να ή να τσαντίζομαι με κάτι ή να πέφτω ψυχολογικά από κάτι και ο Θεόδωρος είναι πάντα δίπλα μου για να μου πει ότι ξέρεις κάτι δεν αξίζει αυτό να ασχοληθείς και αυτό με επαναφέρει και με βοηθάει».

Μάρα Ζαχαρέα - Θόδωρος Ρουσόπουλος (Φωτογραφία: NDP)

Στη συνέχεια μίλησε για τα παιδιά τους, τον 29χρονο Βασίλη και την 25χρονη Άννα, στα οποία έχουν και οι δυο τεράστια αδυναμία.

H Mάρα Ζαχαρέα με τον γιο της, Βασίλη (Φωτογραφία: NDP)

«Η Άννα ασχολείται με τη γραφιστική, δουλεύει free lancer και παρόλο που μπορούσαμε να τη βοηθήσουμε, μας το έχει απαγορεύσει. Ο Βασίλης και η Άννα έχουν σχέσεις και συγκατοικούν, αλλά εγώ νιώθω ότι είναι ακόμα μικρά. Το να γίνω πεθερά ή να έχω εγγόνια φαίνεται πολύ μακρινό. Ο Θόδωρος είναι πιο έτοιμος για αυτά», είπε χαρακτηριστικά η Μάρα Ζαχαρέα.

H Mάρα Ζαχαρέα με την κόρη της, Άννα (Φωτογραφία: NDP)

Όσο για το αν έχει κάποιο ανεκπλήρωτο όνειρο επαγγελματικά παραδέχτηκε ότι: «Δεν μπορώ να σου πω ότι έχω κάποιο ανεκπλήρωτο όνειρο στη δημοσιογραφία. Ένα πράγμα που ίσως θα σκεφτόμουνα, γιατί εγώ ξεκίνησα από εφημερίδες, από περιοδικά, από ραδιόφωνο, κατέληξα στην τηλεόραση και η τηλεόραση είναι αυτή που τελικά μ’ αρέσει και μου πηγαίνει περισσότερο. Δεν ξέρω αν θα δοκίμαζα να κάνω εκπομπές με συνεντεύξεις, εκπομπές λόγου.

Αλλά τώρα πια στη δική μας εποχή, δεν πολυφοριούνται η αλήθεια είναι και γι’ αυτό και σταδιακά έχουνε σταματήσει. Είναι μόνο σε κανάλια μη πανελλαδικής εμβέλειας. Όταν εγώ ξεκίνησα τη δημοσιογραφία, υπήρχαν τέτοιες εκπομπές. Ίσως λοιπόν έκανα και αυτό παράλληλα με τις ειδήσεις. Από κει και πέρα, δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο».

Η Μάρα Ζαχαρέα αναφέρθηκε επίσης στην καθημερινότητά της, στις συνήθειες της, και στους τρόπους που διαχειρίζεται τη δουλειά της με την προσωπική ζωή.

«Γυμνάζομαι δύο φορές την εβδομάδα. Νορμάλ. Δεν το θεωρώ και πολύ. Δηλαδή θα ήθελα να είναι και περισσότερο. Αλλά εγώ τη βαριέμαι τη γυμναστική. Τα κάνω όλα αναγκαστικά, ξέρεις, επειδή πρέπει. Προσπαθώ να φάω σωστά. Πιστεύω ότι τρώω σωστά. Εκεί που το χάνω εγώ είναι με το γλυκό. Τώρα θα βάλω καινούριους στόχους, γιατί ξεκινάει μία χρονιά. Θα πω, αχ, θα τρώω γλυκό μόνο μια φορά το μήνα, που δεν ξέρω θα τα καταφέρω, γιατί το έχω πει άλλες τέσσερις φορές στη ζωή μου. Ναι, αλλά πάντως είμαι σε ένα τέτοιο mood τώρα. Και τι άλλο να κάνω... Βάζω κρέμες από το πρωί μέχρι το βράδυ», είπε χαρακτηριστικά.

Όσο για το ενδεχόμενο να μετακομίσουν κάποια στιγμή στην Πάρο μαζί με τον σύζυγό της, όπου έχουν σπίτι, εξομολογήθηκε: «Έχουμε συζητήσει με τον Θόδωρο να μένουμε ενδεχομένως 5-6 μήνες το χρόνο. Δηλαδή να πηγαίνουμε παραδείγματος χάρη μετά το Πάσχα και να φεύγουμε Οκτώβρη. Γιατί έχω δει πολλούς ανθρώπους στην Πάρο που το κάνουν αυτό... Ναι, ναι. Θα το έβλεπα».