Μάρα Ζαχαρέα - Θοδωρής Ρουσόπουλος: Ρεβεγιόν στο καλαίσθητο σπίτι τους

Οικογενειακές εορταστικές στιγμές για τo αγαπημένο ζευγάρι

Σε οικογενειακή ατμόσφαιρα γεμάτη ζεστασιά υποδέχθηκαν το 2026 η Μάρα Ζαχαρέα και ο Θοδωρής Ρουσόπουλος στο σπίτι τους. Το γνωστό ζευγάρι, που μετρά πολλά χρόνια κοινής πορείας, άνοιξε τις πόρτες του καλαίσθητου σπιτιού του για να φιλοξενήσει αγαπημένα πρόσωπα της οικογένειας και στενούς φίλους, με σκοπό να γιορτάσουν όλοι μαζί την αλλαγή του χρόνου.

Mάρα Ζαχαρέα: Η εκδρομή λίγο πριν την εκπνοή του 2025

Η εντυπωσιακή εμφάνιση και το εορταστικό κλίμα

Η διευθύντρια ειδήσεων του Star και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου, πάντα κομψή, έκλεψε τις εντυπώσεις με τις στιλιστικές της επιλογές. Για τη βραδιά του ρεβεγιόν, η Μάρα Ζαχαρέα επέλεξε μια μαύρη βελούδινη δημιουργία, ένα διαχρονικό και αριστοκρατικό ύφασμα που ταίριαζε απόλυτα στην περίσταση. Το look της ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακά κοσμήματα που προσέθεταν την απαραίτητη λάμψη στο festive outft.

Επίσης κομψός με το κοστούμι του, ο Θοδωρής Ρουσόπουλος, στάθηκε στο πλευρό της και οι δυο τους πόζαραν χαμογελαστοί και φανερά ευδιάθετοι μπροστά από το επιβλητικό και στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού τους.

Το μήνυμα με την υπογραφή του Οδυσσέα Ελύτη

Η Μάρα Ζαχαρέα μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βραδιά με τους διαδικτυακούς της φίλους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντας τις φωτογραφίες με ένα ιδιαίτερο και γεμάτο νόημα κείμενο. Επέλεξε να δανειστεί λόγια του μεγάλου μας ποιητή, Οδυσσέα Ελύτη, για να στείλει τις δικές της ευχές:

«Μια φορά στα χίλια χρόνια γίνεται η αγάπη αιώνια, να ‘χεις τύχη, να ‘χεις τύχη κι’ η χρονιά να σου πετύχει» έγραψε η παρουσιάστρια ειδήσεων.

Συνεχίζοντας στην ανάρτησή της, η Μάρα Ζαχαρέα σχολίασε με μια δόση ρεαλισμού και αισιοδοξίας: «Τα ‘πε όλα ο Οδυσσέας Ελύτης με τρεις κουβέντες. #2026 περιμένουμε να σε δούμε με προσμονή και θα σε κρίνουμε στο τέλος!».

 

Πριν από λίγους μήνες, τον Σεπτέμβριο, η Μάρα Ζαχαρέα και ο Θοδωρής Ρουσόπουλος γιόρτασαν 33 χρόνια έγγαμου βίου και σήμερα απολαμβάνουν την οικογενειακή ζωή, έχοντας κοντά τους τα δύο παιδιά τους, τον Βασίλη και την Άννα.

Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΑ ΖΑΧΑΡΕΑ
 |
ΘΟΔΩΡΗΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
