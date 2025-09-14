Μάρα Ζαχαρέα - Θεόδωρος Ρουσόπουλος: Γιόρτασαν 33 χρόνια ευτυχισμένου γάμου

Η Μάρα Ζαχαρέα κι ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος γιορτάζουν σήμερα τα 33 χρόνια ενός ιδιαίτερα ευτυχισμένοι γάμου!

Συγκεκριμένα, το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 14 Σεπτεμβρίου του 1992 και παραμένουν ερωτευμένοι κι ευτυχισμένοι και στην πορεία απέκτησαν δύο παιδιά, τον Βασίλη και την Άννα. Και φέτος πέρασαν ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι στην αγαπημένη τους Πάρο και ξεκουράστηκαν από την καθημερινότητα και τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Η Μάρα Ζαχαρέα με τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο τον περασμένιο Μάιο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Το βράδυ του Σαββάτου, η διευθύντρια ειδήσεων και παρουσιάστρια του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Star, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες με τον σύζυγό της, Θοδωρή Ρουσόπουλο από τη βραδινή έξοδο που πραγματοποίησαν για να γιορτάσουν την επέτειό τους.

«Τριαντατρία συναρπαστικά χρόνια... and counting! Love you to the moon and back!», έγραψε η Μάρα Ζαχαρέα στην ανάρτησή της, με τους φίλους του να στέλνουν τις ευχές τους και τα «likes» να παίζουν βροχή.

Η ανάρτηση της Μάρας Ζαχαρέα με τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο

Σε παλιότερη συνέντευξή της στο Secret των Παραπολιτικών, η Μάρα Ζαχαρέα είχε δηλώσει για τον σύζυγό της: «Αν βάλεις και τα χρόνια που ήµασταν µαζί πριν παντρευτούµε, έχουµε φτάσει αισίως τα 36 χρόνια. Μια ολόκληρη ζωή. Ηµασταν νέοι και µεγαλώσαµε µαζί. Όποιος πει ότι οι σχέσεις δεν έχουν διακυµάνσεις θα πει ψέµατα. Πολλές φορές είναι και οι συνθήκες της ζωής, της δουλειάς, η κούραση της καθηµερινότητας που καταβάλλει τους ανθρώπους κι άρα µοιραία επηρεάζονται κι οι ανθρώπινες σχέσεις. Οµως δε µας έχει συµβεί ποτέ κάτι που να µας οδηγήσει σε ρήξη. Επίσης, οι σοβαροί τσακωµοί είναι σπάνιοι.

Η Μάρα Ζαχαρέα με τον γιο της, Βασίλη Ρουσόπουλο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο Θόδωρος έχει πολλά χαρίσµατα ως άνθρωπος κι επιπροσθέτως είναι εξαιρετικός πατέρας. Οταν έχεις καταλάβει ότι βρήκες τον άνθρωπο που θέλεις να είναι ο βασικός συνοδοιπόρος της ζωής σου, ό,τι και να έρθει στον δρόµο ξέρεις ότι θα ξεπεραστεί».