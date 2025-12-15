24ωρη Πανελλαδική Απεργία στο Δημόσιο 16/12 - Κανονικά θα κινηθούν τα ΜΜΜ

24ωρη Πανελλαδική Απεργία στο Δημόσιο 16/12 - Κανονικά θα κινηθούν τα ΜΜΜ
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (15/12/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε απεργιακό κλοιό αύριο (Τρίτη 16/12) η χώρα, λόγω κινητοποιήσεων της ΑΔΕΔΥ. Πάντως τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα κινηθούν κανονικά. Οι πληροφορίες είναι του Γιώργου Σαραντάκου.

Σε απεργιακό «κλοιό» αύριο η Ελλάδα και οι δημόσιες υπηρεσίες παραλύουν για ένα 24ωρο. Στην απεργία συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, καθώς και οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ στάση εργασίας από τις 5 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Υπαλλήλων.  

Απεργία ΑΔΕΔΥ 16/12: Συγκεντρώσεις και πορείες πριν από την ψήφιση του προϋπολογισμού 

24ωρη Πανελλαδική Απεργία στο Δημόσιο 16/12 - Κανονικά θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Από το πρωί θα πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις και πορείες σε όλη την Ελλάδα, με βασικά αιτήματα τις αυξήσεις μισθών, νέες προσλήψεις, επαρκή χρηματοδότηση των δήμων, μέτρα κατά της ακρίβειας. 

Στις 11 και στις 6 και μισή είναι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα, οπότε αναμένεται να τροποποιηθούν αναλόγως τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.  
 

