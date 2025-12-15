«Μου λείπεις μαμά»: Η ανάρτηση της Ελένης Δήμου που ράγισε καρδιές

Το συγκινητικό post ανήμερα της γιορτής της

Μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση μοιράστηκε η Ελένη Δήμου στα social media, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη της μητέρας της σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ημέρα. Η αγαπημένη τραγουδίστρια θυμήθηκε τη μητέρα της ανήμερα της ονομαστικής της εορτής, μια ημέρα που, όπως φαίνεται, ξυπνά έντονες αναμνήσεις και συναισθήματα.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ελένη Δήμου δημοσίευσε μια παλιά κοινή τους φωτογραφία, συνοδεύοντάς τη με ένα μακροσκελές και βαθιά προσωπικό κείμενο, γεμάτο αγάπη, νοσταλγία και απουσία.

Ελένη Δήμου: Η σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση με τον σύζυγό της, Άκη Γκολφίδη

«Μου λείπεις μαμά…» 

Στο μήνυμά της, η τραγουδίστρια απευθύνεται στη μητέρα της σαν να είναι ακόμα παρούσα στη ζωή της, περιγράφοντας όλα όσα θα ήθελε να μοιραστεί μαζί της: «Ξημέρωσε η μέρα της γιορτής σου… Μου λείπεις μαμά. Δεν είσαι εδώ να μου μιλήσεις για τα εύστοχα και τα λάθη, για τα τραγούδια, για τους ανθρώπους γύρω μου, για κάποιους που θεωρώ φίλους μου. Για το παιδί μου, για τον Άκη, για την καθημερινότητα και τα φαγητά μας. Να τσακωθούμε λίγο και μετά να μου μιλήσεις για τον Χριστό και τη βαθιά σου πίστη… Μου λείπεις μαμά».

Ελένη Δήμου: Η αντίδρασή της στις φήμες ότι πέθανε!

Η απώλεια που άφησε ανεξίτηλο σημάδι

Η μητέρα της Ελένης Δήμου έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2017, αφήνοντας πίσω της έντονο αποτύπωμα στην προσωπική και καλλιτεχνική διαδρομή της τραγουδίστριας. Από τότε, η Ελένη Δήμου δεν έχει διστάσει να μιλά δημόσια για τη σχέση τους και για το πόσο καθοριστικός υπήρξε ο ρόλος της μητέρας της στη ζωή της.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η αγαπημένη καλλιτέχνιδα είχε αναφερθεί με συγκίνηση στη μητέρα της και στη βαθιά τους σύνδεση: «Η μαμά μου τραγουδούσε και είχε υπέροχη φωνή. Με νανούριζε. Ήταν πολύ περήφανη για τη φωνή μου, γιατί αισθάνθηκε ότι μου έδωσε ένα δώρο με τη γέννησή μου. Μέσα από εμένα, ένα όνειρό της έγινε πραγματικότητα. Ήταν σύμμαχός μου στο να γίνω τραγουδίστρια», είχε εξομολογηθεί.

Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
