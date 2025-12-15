Φοινικούντα: Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών νεαρός που αυτοκτόνησε

Μαραθώνιες είναι οι απολογίες των δύο νέων κατηγορουμένων για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα. Ο ανιψιός και ο φίλος του, περιμένουν από στιγμή σε στιγμή την απόφαση των δικαστικών αρχών για το αν θα οδηγηθούν στη φυλακή ή όχι για το έγκλημα που πάγωσε τη χώρα. Το ρεπορτάζ είναι του απεσταλμένου του STAR, Κώστα Γκελντή.

Η αποκάλυψη του STAR αφορά ένα πρόσωπο – κλειδί, του οποίου η πιθανή εμπλοκή στην υπόθεση βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Πρόκειται για έναν νεαρό άνδρα από την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, ο οποίος τον περασμένο Οκτώβριο έδωσε τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγκεκριμένος νεαρός φέρεται να διατηρούσε στενή σχέση με άτομο από το περιβάλλον του ανιψιού του επιχειρηματία.

Οι Αρχές εξετάζουν με εξαιρετική προσοχή και λεπτότητα αν ο νεαρός αυτός συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με την υπόθεση της διπλής δολοφονίας, αλλά και αν η απόφασή του να βάλει τέλος στη ζωή του, σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τις εξελίξεις αυτής της υπόθεσης.