Φοινικούντα: Γιος γνωστού επιχειρηματία το τρίτο άτομο που αναζητούν

Ποιος ο ρόλος του στο διπλό φονικό

Σημαντικές εξελίξεις δρομολογούνται τη Δευτέρα στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, καθώς αναμένεται να απολογηθούν ο ανιψιός και o επιχειρηματίας φίλος του, οι οποίοι κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί του εγκλήματος. Την ίδια ώρα, το τρίτο πρόσωπο που φέρεται να είχε καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση παραμένει ασύλληπτο και εκτιμάται ότι έχει διαφύγει στο εξωτερικό.

Φοινικούντα: Τα στοιχεία που «έκαψαν»  τον ανιψιό και τον φίλο του

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα μετά την έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης από την ανακρίτρια, παραμένει ασύλληπτος ο 30χρονος που κατηγορείται για συνέργεια στη διπλή δολοφονία. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για γιο γνωστού επιχειρηματία στον χώρο της εστίασης στην Πλάκα, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται στη Γερμανία.

Φοινικούντα: «Ήταν πολύ ταραγμένος στο τηλεφώνημα και με απείλησε»

Εφόσον δεν εμφανιστεί ενώπιον των Αρχών, δεν αποκλείεται να εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Φοινικούντα: Ο ρόλος του τρίτου προσώπου στο διπλό φονικό

Σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο, ο καταζητούμενος φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στην εκτέλεση του εγκλήματος, καθοδηγώντας βήμα-βήμα τον 22χρονο φυσικό αυτουργό.

Οι Αρχές εξετάζουν τηλεφωνικές επικοινωνίες που πραγματοποιήθηκαν μέσω «πακιστανικών» τηλεφώνων, με αλλεπάλληλες κλήσεις λίγο πριν και μετά το φονικό. Όπως προκύπτει, φέρεται να έδινε οδηγίες για τις κινήσεις των δραστών, τον τρόπο προσέγγισης των θυμάτων, αλλά και για το πώς θα εξαφανίζονταν μετά την επίθεση.

Φοινικούντα: Ποιος είναι ο τρίτος που αναζητείται για το διπλό φονικό

Φοινικούντα: Τι ερευνάται για τη συνέργεια στο έγκλημα

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο η συνέργεια του 30χρονου να αφορά τόσο προπαρασκευαστικές πράξεις όσο και βοήθεια κατά ή μετά την τέλεση του εγκλήματος.

Οι Αρχές εξετάζουν αν παρείχε υποστήριξη στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα ή αν βοήθησε στη διαφυγή ή στην υπόθαλψη ενός εκ των δραστών.

Τη Δευτέρα αναμένεται να απολογηθούν ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας φίλος του, οι οποίοι παρά τα στοιχεία από τηλεφωνικές συνομιλίες που τους φέρεται να εμπλέκουν στα πρώτα λεπτά μετά το έγκλημα, επιμένουν ότι είναι αθώοι. Από την πλευρά της οικογένειας του θύματος, η νομική εκπρόσωπος κάνει λόγο για προσχεδιασμένη και καλά οργανωμένη δολοφονία.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, το βασικό κίνητρο της διπλής δολοφονίας φαίνεται να είναι οικονομικό και να σχετίζεται με κληρονομικά ζητήματα. Όπως επισημαίνεται, η ύπαρξη σημαντικής περιουσίας ενδέχεται να αποτέλεσε τον καταλύτη για την τέλεση του εγκλήματος, με στόχο την αποκόμιση οικονομικού οφέλους.

