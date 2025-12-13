Ογκολογική Μονάδα Παίδων: Πυροσβέστες μοίρασαν δώρα στους μικρούς ήρωες

Όπως κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, το πνεύμα των Χριστουγέννων επισκέφτηκε τους μικρούς ήρωες του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ». Πυροσβέστες, μεταμφιεσμένοι σε ιπτάμενους Άη Βασίληδες, έκαναν μια μοναδική έκπληξη στα παιδιά, μοιράζοντάς τους δώρα, χαμόγελα, αισιοδοξία και λίγη από τη μαγεία των εορτών.

Για μία ακόμη χρονιά, τα παιδιά του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «ΕΛΠΙΔΑ» έγιναν πρωταγωνιστές στο παραμύθι των Χριστουγέννων.

Ο Αη Βασίλης… προσγειώθηκε από το πυροσβεστικό του όχημα στο προαύλιο του νοσοκομείου, φωτίζοντας τα πρόσωπα των μικρών ασθενών.

«Ιπτάμενοι» πυροσβέστες κατέβηκαν με σχοινιά όροφο - όροφο, γεμίζοντας δώρα τις αγκαλιές των παιδιών, που περίμεναν με λαχτάρα στα παράθυρα και τα μπαλκόνια των δωματίων τους.

«Το Πυροσβεστικό Σώμα, που για άλλη μια φορά είναι εδώ, έφερε τον Άγιο Βασίλη στα παιδιά με έναν δικό του, πρωτότυπο τρόπο. Τους ευχαριστούμε και ευχόμαστε σε όλους χρόνια πολλά με υγεία», δήλωσε για τη δράση ο Πρόεδρος Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «ΕΛΠΙΔΑ», Μανώλης Παπασάββας.

Οι χριστουγεννιάτικες μελωδίες της μπάντας του Πυροσβεστικού Σώματος, που παραδοσιακά συνοδεύει αυτή την πρωτοβουλία-θεσμό του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο», δημιούργησαν μια μαγική γιορτινή ατμόσφαιρα, ζεσταίνοντας τις καρδιές μικρών και μεγάλων.

«Είναι πραγματικά κάτι μοναδικό να βρισκόμαστε εδώ και να συνεορτάζουμε μαζί με τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Αποδίδουμε τιμή στο όραμα της μεγάλης Ελληνίδας, της Μαριάννας Βαρδινογιάννη, που όλα αυτά τα χρόνια έχει δημιουργήσει αυτό το σπουδαίο έργο», τόνισε ο

Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

«Αποτελεί συγκίνηση και τιμή για όλους μας στο Πυροσβεστικό Σώμα που μας δίνεται η δυνατότητα, έστω με αυτόν τον τρόπο, να δώσουμε λίγη χαρά στα παιδιά», σημείωσε ο Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος.