Βασίλης Μηλιώνης: Η ηλικία, οι σπουδές και η «δίψα» για την υποκριτική

Ο Βασίλης Μηλιώνης είναι από τους πιο ταλαντούχους και ανερχόμενους ηθοποιούς της γενιάς του που ξεχωρίζουν υποκριτικά, ενώ τη φετινή τηλεοπτική σεζόν τον απολαμβάνουμε στο ρόλο του «Ηρακλή» στη σειρά του Alpha, Μπαμπά σ'αγαπώ.

Ο Βασίλης Μηλιώνης ενσαρκώνει το ρόλο ενός νεαρού μπαμπά, ο οποίος μεγαλώνει μόνος το παιδί του, έπειτα από την απώλεια της αγαπημένης του συντρόφου, η οποία τον έχει αφήσει αντιμέτωπο με τις ευθύνες του.

Γνωρίζοντας τον Βασίλη Μηλιώνη - Το βιογραφικό του ηθοποιού

Είναι 30 χρόνων και ο προσωπικός λογαριασμός του στο Instagram είναι @billmilionis

Πέρασε στη Φιλολογική σχολή, την οποία παρακολούθησε για τρία χρόνια, όμως η αγάπη του για την υποκριτική τον κέρδισε και πήρε την απόφαση να φοιτήσει στη Δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου, από την οποία και αποφοίτησε το 2020

Είναι αυθόρμητος, επικοινωνιακός, εξωστρεφής και αρκετά ώριμος για την ηλικία του

Για το πώς πήρε την απόφαση να γίνει ηθοποιός, είχε αναφέρει ο ίδιος σε συνέντευξή του ότι: Από την αρχή είχα μια καλλιτεχνική ανησυχία. Από το νηπιαγωγείο συμμετείχα σε όλες τις σχολικές θεατρικές απόπειρες μέχρι και το Λύκειο. Μέσα από την ομάδα εξερευνάς διάφορα, διαπίστωσα ότι η υποκριτική είναι ομαδικό σπορ και αυτό μου αρέσει, γιατί μπαίνεις στη διαδικασία να μοιραστείς ιστορίες με έναν κύκλο ανθρώπων και να επικοινωνήσεις πραγματικά. Οπότε για μένα αυτό ήταν πάρα πολύ καλό βήμα και κατάλαβα ότι θα μπορούσα να το κάνω και επαγγελματικά»

Μένει μόνος του από το 2020, κάτι που τον βοήθησε να απογαλακτιστεί από τους γονείς του και να μάθει να πατάει γερά στα πόδια του

Στον ελεύθερό του χρόνο, του αρέσει να περνά χρόνο με τους κοντινούς του ανθρώπους και, όταν οι υποχρεώσεις του το επιτρέπουν, να πραγματοποιεί μικρές ταξιδιωτικές αποδράσεις

Για το εάν θα κυνηγούσε μία διαθνή καριέρα, ο Βασίλης Μηλιώνεις είχε αναφέρει σε συνέντευξή του ότι: «Όχι... δεν έχω την ανάγκη να βρω ένα καλύτερο μέλλον στο εξωτερικό. Θεωρώ ότι και στην Ελλάδα μπορείς να επικοινωνήσεις πράγματα με την τέχνη...»

Όσον αφορά στην προσωπική του ζωή, πρόσφατα ο ταλαντούχος ηθοποιός αποκάλυψε ότι... δεν έχει χρόνο για έρωτα. Συγκεκριμένα είπε: «Δυστυχώς είναι και αυτό το κομμάτι στο πλαίσιο ότι δεν υπάρχει χρόνος (γέλια). Όταν γυρίζεις σπίτι μετά από 17 ώρες δουλειάς, εκ των πραγμάτων δεν μπορείς να κάνεις τίποτε άλλο. Γι' αυτό δεν μπορεί να κάνει κάποιος αυτήν τη δουλειά, εάν δεν την αγαπήσει»

Λίγους μήνες πριν ήταν υποψήφιος για το βραβείο Δημήτρης Χορν, ενώ μόλις μερικές εβδομάδες νωρίτερα, κέρδισε το βραβείο του κοινού σε μια άλλη θεατρική διοργάνωση

Παρόλο το νεαό της ηλικίας του, έχει συμμετάσχει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις και τηλεοπτικές σειρές, ενώ αυτή την περίοδο το κοινό τον απολαμβάνει στη νέα οικογενειακή κομεντί του Alpha, Μπαμπά σ'αγαπώ.

