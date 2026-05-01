Μια συγκινητική και γεμάτη αγάπη στιγμή έζησε η Ιωάννα Τούνη με τον μικρό της γιο, Πάρη, το πρωί της Παρασκευής 1ης Μαΐου, λίγο πριν τον αποχωριστεί για λίγες ημέρες.

Η ίδια κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο για να τον παραδώσει στον πατέρα του, Δημήτρης Αλεξάνδρου, με τον οποίο μπορεί να μην είναι πλέον μαζί, αλλά συνεχίζουν να έχουν κοινή προτεραιότητα το παιδί τους.

Ο τριών ετών Πάρης μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στη Θεσσαλονίκη, όπου ζει με τη μητέρα του, και την Αθήνα, όπου περνά στιγμές με τον πατέρα του. Και κάθε φορά που έρχεται η στιγμή του αποχωρισμού, τα συναισθήματα είναι έντονα.

Κατά τη διαδρομή προς το αεροδρόμιο, η Ιωάννα Τούνη κατέγραψε έναν τρυφερό διάλογο με τον γιο της, ο οποίος ξεχώρισε για την απλότητα και τη γλυκύτητά του:

Ιωάννα Τούνη: «Πού πας εσύ; Να δεις τον μπαμπά;»

Πάρης: «Ναι»

Ιωάννα Τούνη: «Εντάξει. Θα μου λείψεις πολύ.»

Πάρης: «Ναι.»

Ιωάννα Τούνη: «Πού θα σ’ έχω όμως;»

Πάρης: «Στην καρδιά σου.»

Ιωάννα Τούνη: «Και πού αλλού;»

Πάρης: «Στην καρδιά σου.»

Η ίδια δημοσίευσε το βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, συνοδεύοντάς το με ένα μήνυμα γεμάτο συναίσθημα:«Σήμερα πηγαίνω το μωράκι μου στο αεροδρόμιο… Θα μου λείψει πολύ όπως πάντα! Και σίγουρα θα λείψω κι εγώ σε αυτόν. Αλλά αυτή τη φορά η μαμά έμαθε στον Πάρη ότι ακόμη και όταν είμαστε μακριά είναι πάντα στο μυαλό και την καρδιά μου».