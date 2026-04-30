Το πιο χαριτωμένο pilates με τον μικρό Πάρη

Η Ιωάννα Τούνη ξέρει καλά πώς να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των followers της, μοιράζοντας σχεδόν καθημερινά στιγμές από την προσωπική της ζωή.

Ωστόσο, ο απόλυτος πρωταγωνιστής των τελευταίων μηνών δεν είναι άλλος από τον γιο της, τον μικρό Πάρη, που έχει αλλάξει ριζικά την καθημερινότητά της και αποτελεί την πιο γλυκιά της προτεραιότητα.

Αυτή τη φορά, η γνωστή influencer ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από απολαυστικά βίντεο που συνδύαζαν… γυμναστική και μητρότητα.

Η ίδια εμφανίζεται να κάνει pilates, με τον τρίχρονο Πάρη στο πλευρό τηςκαι φυσικά τίποτα δεν εξελίσσεται «τυπικά».

Ο μικρός, γεμάτος ζωντάνια και παιχνιδιάρικη διάθεση, προσπαθεί να μιμηθεί κάθε της κίνηση, δημιουργώντας ένα σκηνικό που ισορροπεί ανάμεσα στη γυμναστική και το παιχνίδι.

Από «ασκήσεις» στο πάτωμα μέχρι αυθόρμητες παρεμβολές, ο Πάρης κλέβει την παράσταση, χαρίζοντας στιγμές που είναι ταυτόχρονα τρυφερές και ξεκαρδιστικές.

Η Ιωάννα Τούνη δείχνει να απολαμβάνει αυτή τη νέα, πιο χαλαρή πλευρά της καθημερινότητάς της, αποδεικνύοντας πως ακόμη και μια απλή ρουτίνα, όπως η άσκηση, μπορεί να μετατραπεί σε quality time με το παιδί της.

Άλλωστε, δεν είναι λίγες οι φορές που έχει μοιραστεί πόσο πολύ έχει αλλάξει η ζωή της από τότε που έγινε μητέρα.

Το τελευταίο διάστημα, μαμά και γιος βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, ενώ σύντομα ο μικρός θα ταξιδέψει στην Αθήνα για να περάσει χρόνο με τον πατέρα του, Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Παρά τον χωρισμό τους, οι δυο τους έχουν βρει τις ισορροπίες τους, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την καθημερινότητα και την ευτυχία του παιδιού τους.