Χατζηθεοδώρου: «Έχω πιάσει μηνύματα συντρόφου μου με άλλη & τον συγχώρησα»

Η προσωπική εξομολόγηση που συζητήθηκε

30.04.26 , 10:17 Μαίρη Βυτινάρος: Είναι ζευγάρι με τον Φίλιππο Τσαγκρίδη; Η απάντησή της
30.04.26 , 10:00 Το 2o Φεστιβάλ Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού στη Θεσσαλονίκη
30.04.26 , 09:38 Sal Da Vinci: Ο Ιταλός τραγουδιστής της Eurovision με τον διάσημο πατέρα
30.04.26 , 09:26 Η Skoda στη δεύτερη θέση της Ευρώπης - Οι εντυπωσιακές πωλήσεις
30.04.26 , 09:18 Ραμόνα Βλαντή: «Με ενοχλεί αυτό» – Ξέσπασμα για τη Cinderella
30.04.26 , 09:03 Αδόλφος Χίτλερ: Σαν σήμερα αυτοκτόνησε με τη σύζυγό του, Εύα Μπράουν
30.04.26 , 08:56 Θρίλερ στη ΓΑΔΑ: Κρατούμενος νεκρός στα κρατητήρια
30.04.26 , 08:34 Καιρός: Ξεκινά η ψυχρή εισβολή που φέρνει χειμωνιάτικη Πρωτομαγιά
30.04.26 , 08:13 Χατζηθεοδώρου: «Έχω πιάσει μηνύματα συντρόφου μου με άλλη & τον συγχώρησα»
30.04.26 , 07:47 Ηλεία: Πώς έγινε η τραγωδία με τον 13χρονο που οδηγούσε πατίνι
30.04.26 , 07:42 Ιωάννα Τούνη: Pilates με τον μικρό Πάρη - Προσπαθεί να μιμηθεί τη μαμά του
30.04.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 30 Aπριλίου
29.04.26 , 23:42 MasterChef: Ο θρίαμβος και η... πανωλεθρία! 57-15 το σκορ στην ομαδική!
29.04.26 , 23:40 MasterChef: Ποια μπριγάδα κέρδισε τη μάχη του Street Food;
29.04.26 , 23:09 Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για τις φήμες χωρισμού: «Στην αρχή με πείραζε»
Πολυχρονίδης για Κουβελά: «Εγώ και η γυναίκα μου την έχουμε σαν κόρη μας»
Θεωνά - Αναστασιάδης: Το ονειρικό πάρτι για τα 7α γενέθλια του γιου τους
MasterChef: Ποια μπριγάδα κέρδισε τη μάχη του Street Food;
MasterChef: Ο θρίαμβος και η... πανωλεθρία! 57-15 το σκορ στην ομαδική!
Κατερίνα Καινούργου: «Αυτό δεν είναι δικό μου παιδί» - Η ενόχλησή της
Επίσημη πρεμιέρα για την παράσταση Άμλετ - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Γιατρός κατέρρευσε μετά από 5ήμερη εφημερία – Τι απαντά ο Άδωνις Γεωργιάδης
Ερωτευμένα ζευγάρια στην παράσταση «ASTORIA»
Ηλεία: Πώς έγινε η τραγωδία με τον 13χρονο που οδηγούσε πατίνι
Χωρισμός-βόμβα για πρωταγωνιστή γνωστής σειράς: «Δεν ήταν εύκολο»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Βάλια Χατζηθεοδώρου
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βάλια Χατζηθεοδώρου μίλησε για τις προσωπικές της σχέσεις και τις απογοητεύσεις της σε συνέντευξή της στο YouTube.
  • Αποκάλυψε ότι συγχώρησε μηνύματα που βρήκε από σύντροφό της, αναγνωρίζοντας και το μερίδιο ευθύνης της στη σχέση.
  • Περιέγραψε δύσκολες και τοξικές καταστάσεις που έχει βιώσει, με αμοιβαίες εντάσεις.
  • Επισήμανε την πίεση της δημοσιότητας κατά τη διάρκεια προσωπικών κρίσεων.
  • Ανέφερε ότι είναι δύσκολο να διαχειρίζεται κανείς τα συναισθήματα του ενώ είναι εκτεθειμένος στα ΜΜΕ.

Η Βάλια Χατζηθεοδώρου άφησε για λίγο στην άκρη τον τηλεοπτικό της ρόλο και έδειξε μια διαφορετική πλευρά του εαυτού της, πιο ευάλωτη αλλά και πιο αληθινή. 

Σε μια κουβέντα που είχε έντονο lifestyle χαρακτήρα αλλά και αρκετές δόσεις εξομολόγησης, η ίδια μίλησε στο κανάλι του Κωνσταντίνου Βασάλου στο YouTube, στη στήλη «Θέλει Λάδι»,  χωρίς περιστροφές για τις σχέσεις της, τις απογοητεύσεις αλλά και τις δύσκολες στιγμές που έχει βιώσει μακριά από τα φώτα.

Βασάλος - Χατζηθεοδώρου: Ο ανταγωνισμός, η Σίσσυ Χρηστίδου & η Άρια Καλύβα

 

Βάλια Χατζηθεοδώρου: «Μου είχε κάνει τα χίλια μύρια»

Η συνεργάτιδα της εκπομπής Χαμογέλα και Πάλι αναφέρθηκε σε μια σχέση που την σημάδεψε, αποκαλύπτοντας πως βρέθηκε αντιμέτωπη με μια κατάσταση που δεν περίμενε ποτέ: «Έχω συγχωρέσει μηνύματα που βρήκα σε σύντροφό μου. Είχα και εγώ μερίδιο ευθύνης, όχι στο γεγονός ότι έστειλε τα μηνύματα, αλλά είχα αφήσει τη σχέση οπότε το δέχτηκα κάπως έτσι. Δεν ήμουν οκ, με πλήγωσε, αλλά τον συγχώρησα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εμπιστευόμουνα πολύ, ήταν η μοναδική σχέση που έβαζα το χέρι μου στη φωτιά, αλλά τελικά δεν ήταν έτσι. Έπεσα από τα σύννεφα. Μετά από αυτό τελείωσε γενικά η σχέση. Εγώ είχα αποτραβηχτεί καιρό».

Βάλια Χατζηθεοδώρου: «Έχω βρεθεί σε σχέση χειραγώγησης, άντεξα έναν χρόνο»

Με ειλικρίνεια παραδέχτηκε πως σε κάποιες περιπτώσεις οι εντάσεις ήταν αμοιβαίες, χωρίς να ωραιοποιεί τις καταστάσεις. Ακόμα, και σε πιο έντονες και τοξικές καταστάσεις που έχει βιώσει στο παρελθόν, περιγράφοντας περιστατικά που ξέφυγαν από τα όρια: «Από την άλλη, μου έχει τύχει πρώην σύντροφος μου να μου έχει κάνει τα χίλια μύρια και μετά να βγαίνει και να βρίζει αυτός εμένα. Και εγώ τον έβριζα βέβαια».

Βάλια Χατζηθεοδώρου: «Μου είχε κάνει τα χίλια μύρια»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο κομμάτι της δημοσιότητας, τονίζοντας πόσο δύσκολο είναι να ζεις μια προσωπική κρίση ενώ βρίσκεσαι συνεχώς εκτεθειμένος: «Μου έχει συμβεί μία σχέση μου να είναι γνωστή και εγώ να μην περνάω καλά στη σχέση αυτή. Μπορεί να έχω τα δικά μου, να έχω τσακωθεί, να έχω χωρίσει και την ίδια ώρα να έρχονται δημοσιογράφοι και να με ρωτούν. Αυτό είναι δύσκολο».

Η ίδια εξήγησε πως εκείνες οι στιγμές είναι από τις πιο πιεστικές, καθώς καλείσαι να διαχειριστείς συναισθήματα και καταστάσεις σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να έχεις τον χώρο να προστατεύσεις τον εαυτό σου.
 

