Η Βάλια Χατζηθεοδώρου άφησε για λίγο στην άκρη τον τηλεοπτικό της ρόλο και έδειξε μια διαφορετική πλευρά του εαυτού της, πιο ευάλωτη αλλά και πιο αληθινή.

Σε μια κουβέντα που είχε έντονο lifestyle χαρακτήρα αλλά και αρκετές δόσεις εξομολόγησης, η ίδια μίλησε στο κανάλι του Κωνσταντίνου Βασάλου στο YouTube, στη στήλη «Θέλει Λάδι», χωρίς περιστροφές για τις σχέσεις της, τις απογοητεύσεις αλλά και τις δύσκολες στιγμές που έχει βιώσει μακριά από τα φώτα.

Η συνεργάτιδα της εκπομπής Χαμογέλα και Πάλι αναφέρθηκε σε μια σχέση που την σημάδεψε, αποκαλύπτοντας πως βρέθηκε αντιμέτωπη με μια κατάσταση που δεν περίμενε ποτέ: «Έχω συγχωρέσει μηνύματα που βρήκα σε σύντροφό μου. Είχα και εγώ μερίδιο ευθύνης, όχι στο γεγονός ότι έστειλε τα μηνύματα, αλλά είχα αφήσει τη σχέση οπότε το δέχτηκα κάπως έτσι. Δεν ήμουν οκ, με πλήγωσε, αλλά τον συγχώρησα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εμπιστευόμουνα πολύ, ήταν η μοναδική σχέση που έβαζα το χέρι μου στη φωτιά, αλλά τελικά δεν ήταν έτσι. Έπεσα από τα σύννεφα. Μετά από αυτό τελείωσε γενικά η σχέση. Εγώ είχα αποτραβηχτεί καιρό».

Με ειλικρίνεια παραδέχτηκε πως σε κάποιες περιπτώσεις οι εντάσεις ήταν αμοιβαίες, χωρίς να ωραιοποιεί τις καταστάσεις. Ακόμα, και σε πιο έντονες και τοξικές καταστάσεις που έχει βιώσει στο παρελθόν, περιγράφοντας περιστατικά που ξέφυγαν από τα όρια: «Από την άλλη, μου έχει τύχει πρώην σύντροφος μου να μου έχει κάνει τα χίλια μύρια και μετά να βγαίνει και να βρίζει αυτός εμένα. Και εγώ τον έβριζα βέβαια».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο κομμάτι της δημοσιότητας, τονίζοντας πόσο δύσκολο είναι να ζεις μια προσωπική κρίση ενώ βρίσκεσαι συνεχώς εκτεθειμένος: «Μου έχει συμβεί μία σχέση μου να είναι γνωστή και εγώ να μην περνάω καλά στη σχέση αυτή. Μπορεί να έχω τα δικά μου, να έχω τσακωθεί, να έχω χωρίσει και την ίδια ώρα να έρχονται δημοσιογράφοι και να με ρωτούν. Αυτό είναι δύσκολο».

Η ίδια εξήγησε πως εκείνες οι στιγμές είναι από τις πιο πιεστικές, καθώς καλείσαι να διαχειριστείς συναισθήματα και καταστάσεις σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να έχεις τον χώρο να προστατεύσεις τον εαυτό σου.

