Βάλια Χατζηθεοδώρου: «Έχω βρεθεί σε σχέση χειραγώγησης, άντεξα έναν χρόνο»

Εκ βαθέων εξομολόγηση έκανε η Βάλια Χατζηθεοδώρου, μιλώντας ανοιχτά για τη σχέση χειραγώγησης που είχε για έναν χρόνο, τη δύναμη που βρήκε να αποσυνδεθεί από αυτή τη σχέση καθώς επίσης και για τον χωρισμό των γονιών της.

Η παρουσιάστρια πήγε καλεσμένη στην εκπομπή Buongiorno και μίλησε για όλα στη Φαίη Σκορδά.

«Έχω βρεθεί σε σχέση χειραγώγησης. Το καταλαβαίνεις όταν συμβαίνει. Δεν είναι το “όμορφη”. Το “όμορφη” έρχεται μετά. Είναι πιο πολύ το “δεν είσαι ικανή” και μέσα σε αυτό μπαίνουν διάφορα άλλα. Η κακοποίηση έχει πολλά πόδια. Όταν σε έναν άνθρωπο φέρεσαι με τον τρόπο που συζητάμε, είναι κακοποιητικό, είναι χειριστικό και θέλει δύναμη.

Θέλει να μπορέσεις να βρεις τα πατήματά σου και τον εαυτό σου και να πεις, “μέχρι εδώ είμαι”. Εγώ το άντεξα έναν χρόνο. Είναι μέσα στη ζωή. Οι δικοί μου άνθρωποι είναι πάντα εκεί να με βοηθούν για ό,τι συμβαίνει. Τα λέω όλα στους φίλους μου, όταν δεν είμαι καλά. Έχω φίλους που δε θα με κρίνουν αλλά θα μου πουν, “καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι έτσι”… Με βοήθησαν πολύ οι φίλοι μου…» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Βάλια Χατζηθεοδώρου: Η εξομολόγηση για τον χωρισμό των γονιών της και τον κατά 22 χρόνια μικρότερο αδερφό της

Με ειλικρίνεια μίλησε για την οικογένειά της, τον τρόπο που διαχειρίστηκε τον χωρισμό των γονιών της, αλλά και για τον αδερφό της από τον δεύτερο γάμο του πατέρα της, με τον οποίο έχουν διαφορά 22 χρόνια.

«Οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν 6 χρονών και μετακομίσαμε με τη μαμά μου στο Χαϊδάρι. Έχω έναν αδερφό από τον δεύτερο γάμο του μπαμπά μου κι έχουμε 22 χρόνια διαφορά. Έχουμε μία τέλεια σχέση, που εγώ προσπαθώ να τη χτίσω ακόμα περισσότερο γιατί είναι μικρούλης και προσπαθώ να είμαστε κοντά κι έχει μια αδερφή, παρόλο που δεν μεγαλώνουμε μαζί. Έχουμε πολύ ιδιαίτερο δέσιμο», δήλωσε η Βάλια Χατζηθεοδώρου.

«Όταν ήμουν μικρή, δεν ήθελα καθόλου αδέρφια. Έλεγα στη μαμά μου ότι αν μου κάνεις αδερφάκι δεν θα σου μιλήσω ποτέ. Μεγαλώνοντας και βλέποντας το δέσιμο που έχουν τα αδέρφια, ήθελα πάρα πολύ. Προσπαθώ να του δείξω από πολύ μικρό ότι έχουμε το ίδιο αίμα κι είμαστε μαζί», πρόσθεσε.

«Τη συνθήκη του χωρισμού την πέρασα πολύ ομαλά. Ο μπαμπάς μου δούλευε κιόλας στην Θεσσαλονίκη και κάπως είχα στο μυαλό μου ότι ο μπαμπάς δεν μένει στο σπίτι. Δεν μου έκανε αμέσως μεγάλη εντύπωση. Κι εμείς πηγαινοερχόμασταν το Σαββατοκύριακο. Ήρθε πιο ομαλά τη μετάβαση. Δεν είδα μέσα στα χρόνια τους γονείς μου να μαλώνουν. Όποτε χρειαστεί, έχουν επικοινωνία οι γονείς μου αλλά όχι καθημερινά», κατέληξε.

