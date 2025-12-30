Πρωτοχρονιά: Χωρίς προβλήματα η έξοδος - Με εναλλακτικές η επιστροφή!

Ο σχεδιασμός και οι συστάσεις της Τροχαίας για την κίνηση στην εθνική οδό

30.12.25 , 20:35
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Αλέξανδρος Γύγος, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ομαλά εξελίσσεται μέχρι στιγμής η κίνηση στο εθνικό δίκτυο. Σε σημεία με μπλόκα ο δρόμος στενεύει και υπάρχουν παρακάμψεις, με την τροχαία να εφιστά την προσοχή των οδηγών. 

Μπλόκα: Κλείνει επ’ αόριστον η εθνική οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Όπως μετέδωσε ο Αλέξανδρος Γύγος  από το μπλόκο της Θήβας μέχρι στιγμής οι εκδρομείς κινούνται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ωστόσο υπάρχουν σημεία όπου ο δρόμος στενεύει λόγω των μπλόκων.

Προσοχή χρειάζεται η κίνηση στην εθνική οδό λόγω των τρακτέρ στην άκρη του δρόμου

Προσοχή χρειάζεται η κίνηση στην εθνική οδό λόγω των τρακτέρ στην άκρη του δρόμου 

Εκεί χρειάζεται αυξημένη προσοχή όπως και όπου υπάρχουν παρακάμψεις και θα πρέπει οι οδηγοί να ελαττώνουν ταχύτητα. Υπάρχει άλλωστε παρουσία της τροχαίας για να βοηθά την κυκλοφορία. 

Μητσοτάκης: Οι αγρότες χάνουν το δίκιο τους με την ταλαιπωρία των πολιτών

Τις αστυνομικές αρχές προβληματίζει κυρίως η μαζική επιστροφή των εκδρομέων την Κυριακή, καθώς ο αριθμός των οχημάτων αναμένεται να είναι μεγάλος. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην παράκαμψη στο Μαρτίνο, περίπου 8 χιλιόμετρα πριν το Κάστρο, όπου η τροχαία δεν επιτρέπει την είσοδο στον αυτοκινητόδρομο, λόγω τρακτέρ δεξιά και αριστερά της Εθνικής και μη απελευθέρωσης δύο λωρίδων. 

Μπλόκα: Plan Β εξετάζει η Κυβέρνηση με σκλήρυνση της στάσης της

Η αστυνομία για να αποσυμφορήσει το εθνικό δίκτυο προετοιμάζει τους οδηγούς και δίνει δύο εναλλακτικές διαδρομές: Είτε μέσω Ανθήλης προς Ορχομενό, είτε μέσω Αταλάντης προς Ορχομενό. Και οι δύο εναλλακτικές διαδρομές βγάζουν τα αυτοκίνητα στην Εθνική Οδό μετά το μπλόκο του Κάστρου. 

Πρωτοχρονιά: Χωρίς προβλήματα η έξοδος - Με εναλλακτικές η επιστροφή!

Πρωτοχρονιά: Χωρίς προβλήματα η έξοδος - Με εναλλακτικές η επιστροφή!

Εναλλακτικές διαδρομές που προτείνει η Τροχαία για την επιστροφή της Πρωτοχρονιάς  
 
